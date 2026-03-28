ספרינגסטין נגד טראמפ: "הסיבוב החדש שלי יהיה פוליטי"

ברוס ספרינגסטין חשף, שסיבוב ההופעות הקרוב שלו יהיה "פוליטי", ואמר שהוא מוכן ל"תוצאה ההפוכה" (blowback) כנגדו. האמן האגדי, שמבקר בקול את הנשיא דונלד טראמפ, צפוי לצאת לסיבוב הופעות בארצות הברית שנקרא “Land Of Hope And Dreams” החל מה – 31 במרץ.

"‏החוקה האמריקאית שלנו והחלום האמריקאי הקדוש שלנו, כולם תחת מתקפה על ידי המלך והממשל שלו בוושינגטון די.סי. בתגובה, הבית הלבן תקף את ספרינגסטין וכינה אותו "מפסיד", ואמר ש"יש לו מקרה חמור של 'תסמונת טראמפ' שהרקיבה את מוחו".

בראיון חדש ל-Minnesota Star Tribune לפני ההופעה הראשונה שלו במיניאפוליס, הבטיח ספרינגסטין ש-"הסיבוב יהיה פוליטי ומאוד עדכני לגבי מה שקורה במדינה".

אלו הרגעים שבהם אני חושב שאני והלהקה (E-Street Band) יכולים להיות בעלי ערך אמיתי ומשמעותי לקהילה. אלו רגעים שממלאים אותנו במטרה, ולכן גם רשימת השירים תתמקד בה".

כשנשאל אם עמדתו נגד טראמפ עלולה אולי להרחיק חלק מהקהל שלו, ענה הבוס: "העבודה שלי מאוד פשוטה: אני עושה מה שאני רוצה לעשות, אומר מה שאני רוצה לומר, ואז אנשים יכולים לומר מה שהם רוצים על זה. אלו הכללים של המשחק שלי, וזה בסדר מבחינתי.

"אני לא דואג אם אני אאבד חלק מהקהל. תמיד היתה לי תחושה לגבי המיקום שלנו מבחינה תרבותית, ואני עדיין מחויב עמוקות לרעיון הזה של הלהקה. התוצאה ההפוכה היא רק חלק מזה. אני מוכן לכל זה."

ספרינגסטין לאורך הקריירה מזוהה עם הנושאים של מעמד הפועלים, צדק חברתי, דאגה למיעוטים — ולכן הוא מרגיש שיש לו חובת ייצוג מוסרית גם בפוליטיקה. הוא מתאר מצב פוליטי שהוא רואה כעוין לדמוקרטיה, לשוויון ולזכויות האזרח. קריאתו “להרים קול נגד רודנות” היא חזית נגד מה שהוא מזהה כסטייה מסדר דמוקרטי. ככוכב בינלאומי עם קהל גדול, הוא משתמש בהופעות ככלי להשפעה – לא רק לבידור.

מי מפחד מטראמפ? לא ספרינגסטין גם לא ניל יאנג, שתקף את הנשיא האמריקני בעקבות התקפותיו האחרונות ברשת על ברוס ספרינגסטין ומוזיקאים אחרים.

ברוס ספרינגסטין, היה מבקר חריף של טראמפ מאז תחילת כהונתו. במהלך הופעה במנצ’סטר הוא כינה את ממשלו של טראמפ “מושחת, לא כשיר ובוגדני”, והזהיר מפני עליית האוטוריטריות בארה”ב . כבר ב-2016, ספרינגסטין תיאר את טראמפ כ”נרקיסיסט רעיל” והאשים אותו בפגיעה בדמוקרטיה האמריקאית . ב-2024, הוא הביע תמיכה בקמלה האריס לנשיאות, תוך התנגדות גלויה לטראמפ.

בשבוע שעבר, כשהעלה סרטון ברשתות החברתיות, אמר ספרינגסטין: "להקת E Street Band בדרך אליכם, ואנו מביאים תקווה על פני פחד, דמוקרטיה על פני סמכותנות, שלטון החוק על פני חוסר חוק, אתיקה על פני שחיתות בלתי מוגבלת, אחדות על פני פילוג ושלום על פני מלחמה."

בינואר, ספרינגסטין תקף את פריסת סוכנות ההגירה ICE ברחבי ארצות הברית, וקרא ל-ICE "לצאת ממיניאפוליס" אחרי מותה של רני גוד. בת 37, שנורתה למוות על ידי סוכן ICE ג’ונתן רוס במיניאפוליס ב-7 בינואר.

לאחר מכן שיתף את שיר המחאה “Streets Of Minneapolis”, שיא אבל על מותם של רני גוד ואלכס פרטי, שגם הוא נהרג על ידי סוכני ICE בינואר. ממשל טראמפ תיאר את השיר כ"לא רלוונטי".

בהמשך, ספרינגסטין ביצע לראשונה את “Streets Of Minneapolis” בהופעת הצדקה שאורגנה על ידי טום מורלו. הגיטריסט לשעבר של Rage Against The Machine ארגן את ההופעה כהבעת "סולידריות והתנגדות". מאוחר יותר אושר כי מורלו יצטרף לספרינגסטין בכל ההופעות בסיבוב Land Of Hope And Dreams.

ספרינגסטין גם אישר שימוש בשירו האיקוני “Born In The U.S.A” כפס-קול לסרטון חדש נגד ICE בחודש שעבר. הבוס קרא בעבר להדחת הנשיא ולהשאיר אותו "בערימת הזבל של ההיסטוריה". הוא גם תיאר את טראמפ כ-"מושחת, לא כשיר ובוגדני", ותמך בתנועת No Kings נגדו באוקטובר האחרון.

טראמפ עצמו תקף בעבר את ספרינגסטין וכינה אותו "מוערך יתר על המידה" ו-"חוצפן ומעצבן".טראמפ דרש לערוך חקירה נגד ברוס ספרינגסטין הנוגעת להאשמות לפיהן ספרינגסטין, יחד עם ידוענים נוספים כמו ביונסה, אופרה ווינפרי ובונו, קיבלו תשלומים מוסווים מהקמפיין של קמלה האריס במהלך הבחירות לנשיאות ב-2024. לטענת טראמפ, תשלומים אלו הועברו לכאורה תחת כסות של הוצאות הפקה או הופעות, אך בפועל היו תרומות קמפיין בלתי חוקיות במסווה של תשלומים עבור הופעות או שירותים אחרים.

ספרינגסטין לא נרתע מדבריו של טראמפ – בהופעה השנייה שלו ב-Co-op Live, הוא נשא נאום בן שלוש דקות נגד הפוליטיקאי, ואמר: "דברים קורים עכשיו שמשנים את טבעה של הדמוקרטיה של ארצנו, והם חשובים מכדי להתעלם מהם."

סולן פרל ג'אם, אדי ודר, הביע לאחרונה את תמיכתו בספרינגסטין: "חלק מחופש הביטוי הוא דיון פתוח. חלק מדמוקרטיה הוא שיח ציבורי בריא. ברוס תמיד היה פרו-אמריקאי עם ערכיו וחירותו, והצדק שלו תמיד נותר שלם. ואני אומר זאת עכשיו כדי לוודא שחופש הדיבור הזה עדיין יתקיים בעוד שנה או שנתיים כשנחזור למיקרופון הזה."

בהצהרתו על סיבוב ההופעות החדש, אמר ספרינגסטין: "אנחנו חיים בזמנים חשוכים, מטרידים ומסוכנים. אבל אל יאוש. בואו והצטרפו לרפובליקה המאוחדת והחופשית של האומה ל – E Street, לאביב אמריקאי של רוק ומרד. נתראה שם."

