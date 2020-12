"אם אתם הולכים לסאן פרנסיסקו / הקפידו לשזור פרחים בשערכם/ אם אתם הולכם לסאן פרנסיסקו/ אתם הולכים לפגוש שם כמה אנשים נחמדים"

זהו שיר דור הפרחים והאהבה. תוסיפו גם שלום. השיר נכתב ע"י ג'ון פיליפס מ"האמהות והאבות" – לקראת פסטיבל מונטריי בקליפורניה. מי שחי באותם ימים של קיץ 1967, הוא נקרא היום "היפי מזדקן".

מקנזי עצמו יליד 1939 נפטר לפני שנתיים מדלקת עצבים קשה. למעשה, זה היה הלהיט הגדול היחיד שלו. הוא פרש מעסקי המוסיקה כדי לחזור אליהם יותר מאוחר כדי להשתתף כזמר מחליף בטורים הנוסטלגיים של "האמהות והאבות". אגב, ג'ון פיליפס שכתב את השיר עבור מקנזי, הזמין אותן בתחילת השישים להצטרף ללהקה, אך הוא דחה ההצעה.

כאמור, הוא ביצע את השיר לראשונה בפסטיבל הפופ במונטריי ב-18 ביוני 1967, אחרי שהוצג לקהל ע"י זמרת להקת "האמהות והאבות" קאס אליוט.

מקנזי נולד כפיליפ וולך בלונדהיים וגדל בצפון קרוליינה. הוא וג'ון פיליפס, הקימו את Journeymen עם נגן הבנג'ו דיק וייסמן עם עליית קרנו של סגנון הפולק. מקנזי נפטר ב-2012 נפטר בגיל 73, מתסמונת גילאין-באר, מחלה הפוגעת במערכת העצבים.



If you're going to San Francisco

Be sure to wear some flowers in your hair

If you're going to San Francisco

You're gonna meet some gentle people there

For those who come to San Francisco

Summertime will be a love-in there

In the streets of San Francisco

Gentle people with flowers in their hair

All across the nation such a strange vibration

People in motion

There's a whole generation with a new explanation

People in motion people in motion

For those who come to San Francisco

Be sure to wear some flowers in your hair

If you come to San Francisco

Summertime will be a love-in there

If you come to San Francisco

Summertime will be a love-in there

סקוט מקנזי סאן פרנסיסקו