ה-Mamas & the Papas, להקת הפולק-פופ הפסיכדלית הייתה אחת מהלהקות המוזיקליות המגדירות את תרבות הנגד ההיפית של שנות ה-60; חבר הלהקה ג'ון פיליפס כתב את השיר האייקוני "סן פרנסיסקו" ("הקפידו ללבוש פרחים בשיער)" והיה מארגן פסטיבל הפופ ההיסטורי של מונטריי. בדיוק כמו קיץ האהבה המפורסם של תנועת ההיפים בסן פרנסיסקו, "האמהות והאבות" Mamas & the Papas הופיעו בתוכנית "The Ed Sullivan Show" בניו יורק – אותו מקום שהביא לתהילה של הביטלס באמריקה.

ב-11 ביוני 1967, בתוכניתו של סאליבן, הלהקה ביצעה את "Dedicated To The One I Love", הופעה שעולה לראשונה בערוץ היוטיוב של סאליבן 58 שנים מאוחר יותר. גרסאות מקוצרות של הסרטון פורסמו באינטרנט בעבר, אך הקטע המלא בן שלוש הדקות לא פורסם באינטרנט עד כה. בתוך 24 השעות הראשונות לאחר הופעת הבכורה של הקליפ הוא צבר 70,000 צפיות.

השיר "Dedicated To The One I Love", שהתפרסם לראשונה על ידי להקת השירלס בשנת 1959. גרסת "האמהות והאבות" לשיר שנכתב על ידי לומן פאולינג וראלף באס, הגיעה למקום השני במצעד הבילבורד הוט 100. זה היה הסינגל הראשון של Mamas & the Papas שכלל את מישל פיליפס כזמר ראשית, והצלחה זו הבטיחה שזה לא יהיה האחרון.

Dedicated To The One I Love

The Mamas & The Papas "Dedicated To The One I Love" on The Ed Sullivan Show