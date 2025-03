שני סרטונים חדשים של פול מקרטני ו-Wings זמינים כעת ב-YouTube בפעם הראשונה. הסרטונים החיים של "Letting Go" ו-"Rock Show" שוחזרו לאחרונה כחלק מחגיגת 50 שנה לאלבום האולפן הרביעי של Wings, Venus and Mars.

הסרטונים לשירי "ונוס ומאדים" צולמו בהופעות הלהקה במהלך סיבוב ההופעות "Wings Over The World" ב-1975, בהשתתפות פול ולינדה מקרטני, דני ליין, ג'ימי מקולוך וג'ו אינגליש. הסרטונים מציגים ביצועים אנרגטיים לשירים, יחד עם קטעים קצרים של בני הזוג מקרטני היוצאים לאוטובוס התיירים והקהל פורץ במחיאות כפיים.

Venus and Mars, שיצא במקור ב-1975, כולל את הסינגלים המצליחים "Listen To What The Man Said" ו-"Letting Go". את פול מקרטני משיך לבצע בהופעותיו. Venus and Mars, יצא אחרי Band on the Run מ – 1973שהגיע למקום הראשון במצעד האלבומים הן בארה"ב והן בבריטניה ונמכר בלמעלה מארבעה מיליון עותקים ברחבי העולם.

חגיגת ה-50 של Venus and Mars נמשכת עם Wings: The Story of a Band on the Run, שחיבר הביטל לשעבר. הספר, שהגיע למדפים ב-4 בנובמבר, הוא תיאור בגוף ראשון של הצלחות הלהקה בהיסטוריה בת 11 השנים שלה. הוא הורכב מתוך עשרות שעות של ראיונות עם מקרטני ועם מי שקשור בקשר הדוק ללהקה. מקרטני עבד עם העורך וההיסטוריון טד ווידמר, שגם כתב את ההקדמה של הספר.

פול מקרטני ולהקת כנפים Band on the Run (מהדורת 50 השנה)

Wings – Letting Go (Live / 1975)

Wings – Venus And Mars / Rock Show (Live / 1975)