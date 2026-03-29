סרט הקאמבק של BTS בהשראת המיתולוגיה היוונית

במאי סרט הקאמבק של BTS, The Return, חשף כי הפרויקט קיבל השראה מהאודיסיאה ומהמיתולוגיה היוונית. הסרט התיעודי עלה לאקרנים בנטפליקס ביום שישי (27 במרץ), ומציג הצצה מאחורי הקלעים של ענקי ה־K-pop בזמן שהם מתכוננים לקאמבק המצופה שלהם השנה – כאשר כל שבעת החברים מתאחדים לראשונה מאז הפסקה ב-2022 בעקבות גיוס לשירות צבאי חובה.

הלהקה כבר קיימה מופע חינמי בכיכר גוואנגוואמון בסיאול לקראת סיבוב הופעות מלא (82 תאריכים) שנמכר כולו מראש. המופע שודר בלייב ליותר מ-190 מדינות ב-Netflix וצפה בו קהל של כ-104,000 איש, מה ששבר שיא כמופע הציבורי הגדול ביותר אי פעם בדרום קוריאה.

להקת BTS היא אחת הלהקות המצליחות והמשפיעות בעולם בעשור האחרון, והובילה את גל הקיי-פופ (פופ קוריאני) לפריצה עולמית חסרת תקדים מאז הקמתה ב-2013. המוזיקה שלהם משלבת קיי-פופ, היפ-הופ, R&B, פופ עולמי, ומה שמייחד אותם הוא שילוב בין מוזיקה קליטה לבין תוכן אישי וחברתי.

BTS הם הרבה יותר מלהקת פופ: הם תופעה תרבותית גלובלית ששינתה את הדרך שבה מוזיקה בינלאומית מתקבלת בעולם. הלהקה פרצה את מחסום השפה בתעשיית הפופ, הפכה מוזיקה קוריאנית למיינסטרים עולמי תוך שילוב מסרים עמוקים בתוך פופ מסחרי.

BTS הוציאו את אלבום הקאמבק שלהם ‘Arirang’, והסרט החדש בנטפליקס מציג את חברי הלהקה מאחורי הקלעים בזמן שהחלו לעבוד על מוזיקה חדשה. את הסרט ביים באו נגויין (The Stringer, The Greatest Night In Pop), ובראיון חדש ל-Teen Vogue סיפר כי המיתולוגיה היוונית הייתה מקור השראה מרכזי לסרט

לדבריו, ההשראה נבעה מהדמיון שראה בין אודיסאוס, מלך איתקה, במסעו בן עשר השנים חזרה הביתה לאחר מלחמת טרויה, לבין הציפייה של פנלופה לשובו. בשבילי, BTS היו כמו אודיסאוס שיוצא למלחמה, והמעריצים שלהם – ARMY – היו כמו פנלופה, שמחכה לגיבורים שישובו. הצגתי את הרעיון הזה לחבורה, אבל אז הם היו עמוק בתוך השירות הצבאי ולכל אחד היו חיים נפרדים, אבל בקיץ 2025 הם חזרו אליי ואמרו: ‘הלהקה חזרה, הם מקליטים אלבום. תרצה לעשות על זה סרט?’ וככה זה התחיל.”

האלבום ‘Arirang’ קיבל ציון של ארבעה כוכבים ממגזין NME, שכתב: “רוב האלבום נע בין רעיונות מנוגדים – BTS כגיבורים או כאנשים רגילים, בין אור הזרקורים לשקט של חייהם הפרטיים, בין הרצון להיאחז ברגעים האופוריים לבין הרצון לרדת מה‘רכבת’.” וגם “החזרה של BTS לשורשים אינה רק התייחסות לזהות התרבותית שלהם, אלא גם למוזיקה שבה התחילו. החצי הראשון של האלבום נשען חזק על היפ-הופ – מתקפה ממכרת של אנרגיה וגישה שמייצרת חזרה עוצמתית. השיר ‘Hooligan’ מביא היפ-הופ אלטרנטיבי שובב ומוזר, ו-‘FYA’ מתפתח למשהו דחוף ומרומם.”

בהופעה הגדולה בסיאול הם ביצעו לראשונה שירים חדשים מהאלבום. RM הופיע בישיבה ברוב ההופעה לאחר שנקע את קרסולו במהלך החזרות. סיבוב ההופעות העולמי הענק לשנים 2026–2027 ייפתח בחודש הבא, ויכלול 34 אזורים ו-79 הופעות – הסיבוב הגדול ביותר של הלהקה עד כה.

BTS Faceboook