השיר "מכתב מהעורף" של עברי לידר עולה על הנתיב המרכזי ל“נסיעה של שבת בצהריים”, ועם כל הזרימה והנגישות הוא מתמודד עם מצב מורכב – הפער המוסרי והרגשי העמוק בין העורף לחזית.

מבנה השיר – זרם תודעה בתנועה – אין התחלה “רשמית”, אין עלילה סגורה, מחשבות קופצות מנושא לנושא. זה זרם תודעה קלאסי: כביש – שיחה – זיכרון – אשמה – אינטימיות – חזרה לשגרה. המעברים חדים, כמעט לא “מולחמים”, בדיוק כמו מחשבות בזמן נהיגה, והקצב המהיר דוחף את הטקסט קדימה, מונע מהמאזין לעצור ולעבד. כלומר: המבנה עצמו מייצר הדחקה.

ליבת השיר – הפער בין העורף לחזית: "אני חושב על חברים שלי בבוץ של לבנון" מול פיצוחים, יין, חברים, מיניות. היומיום: השגרה ככיסוי. זה לא רק ניגוד – זו כמעט התנגשות. מצד אחד – חיים נוחים, כמעט נהנתניים. מצד שני: מלחמה, סכנה, הקרבה, והשיר לא פותר את זה.

השיר משלב רגעים אינטימיים- "היא מורידה את הבגדים", "תחבק אותי", "להיזכר באיך עושים את זה, נו, אהבה". האינטימיות לא מרפאה היא מרגישה מנותקת, מאולצת, כמעט ריקה, והשורה: "שאראה מה שהפסדתי" מרמזת – גם בתוך הרגע – יש תחושת אובדן.

השיר מתרחב ונוגע בעתיד הילדים: בן 18 תיכף מתגייס. זו מחזוריות מוכרת: ילד – חייל – עוד מלחמה, והשורה: ותיכף הוא ינהג בטנק בבוץ של לבנון ויאמין במשהו שלמד על אמונה" מרגישה כמעט סקפטית – אמונה כמנגנון, לא כאמת.

השורה – "יש פה ריח של אכפת לי" מרגישה אכפתיות ריקה. זה כמעט אירוני: האכפתיות לא מובילה לפעולה – רק לאי־נוחות.

הפזמון – אשמה שלא מתפרקת "כל החיילים מה עם החיילים, תגיד לי מה?" – חזרה כפייתית, שאלה בלי תשובה.

מוסיקה: הסגנון המוכר של עברי לידר – קצב יחסית מהיר, מלודיה זורמת, תחושת “שיר נסיעה”. הבחירה הזו יוצרת דיסוננס. המוזיקה זורמת בקלילות – הטקסט כבד מאוד, וזה בדיוק המסר – כך נראים החיים בעורף.

הכתיבה אמיצה, לא מתייפייפת משדרת תחושת זמן ומקום מאוד מדויקת, עושה שימוש חכם בזרם תודעה, אם כי המעברים הרבים יכולים להרגיש לא ממוקדים.

“מכתב מהעורף” הוא לא שיר על מלחמה. הוא שיר על החיים בזמן מלחמה. הוא מתאר מצב שבו הכול ממשיך כרגיל, אבל שום דבר לא באמת רגיל, והשורה האחרונה "אני יודע שהפסדתי" אינה מבהירה מה בדיוק ההפסד, אבל ברור שמשהו אבד בדרך.

צילום ראשי: מרגלית חרסונסקי

עברי לידר מכתב מהעורף

שבת בצהריים, נוסעים לחברים

הכביש פנוי ממש, אני על מאה ועשרים

שלא תתפוס אותנו אזעקה, באמצע שום מקום

ולא בא לי בשוליים שוב, לשכב על הילדים

הבת של אבי מדברת על הסטודיו החדש

היא נרשמה החודש כבר לאיזה מאה אימונים

אני חושב על חברים שלי בבוץ של לבנון

ואיך הם שמה נלחמים, בשביל המדינה

ואז אוכלים עוד פיצוחים וכוס של יין לבנה

ואם אצליח להיות שיכור לפני הערב אז ניצחתי

אני דוחף בעליה, בשביל מה? קצת נאבד לי

ואז נזכר, באיך קוראים לזה, נו, אהבה.

וכל החיילים מה עם החיילים, תגיד לי מה?

יש פה ריח של מדבר

יש פה ריח של אכפת לי

כל החיילים מה עם החיילים, תסביר לי מה

היא מורידה את הבגדים באור, שאראה מה שהפסדתי

אחר כך במיטה הוא לוחש לי תחבק אותי

הלילה שוב קצר ואז אנחנו מתקרבים

ולמרות שהוא בן שש וקצת, הוא המורה שלי

אני לומד איתו דברים שלא ידעתי בחיים

הבן של גידי בן 18 ותיכף מתגייס

מרוב פחד ואשמה הם קנו לו מכונית

ותיכף הוא ינהג בטנק בבוץ של לבנון

ויאמין במשהו שלמד על אמונה

ואז עושים שוב על האש עם כוס של יין אדומה

ואם אצליח לא להירדם לפני חצות אני ניצחתי

אפילו נשיקה אולי יותר מזה אם בא לי

להיזכר באיך עושים את זה, נו, אהבה.

וכל החיילים מה עם החיילים, תגיד לי מה

יש פה ריח של מדבר

יש פה ריח של אכפת לי

כל החיילים מה עם החיילים, תסביר לי מה

היא מורידה את הבגדים באור, שאראה מה שהפסדתי

אני יודע שהפסדתי

אני הפסדתי

