עדי כהן אלוהים שומר עלייך

השיר "אלוהים שומר עליך" בביצועה של עדי כהן הוא בלדה אישית, כואבת אך אופטימית, שנוגעת בנפש ברגעים של שבירה, חיפוש עצמי, והתמודדות עם פצעים – חיצוניים ופנימיים. זוהי קריאת לב מהאדם לעצמו (או לאחר), שמחפש חיזוק, אמונה, תקווה, ושייכות – מול עולם שמביא איתו הרבה קושי, אכזבה ותהיות.

הדימוי של טיפוס על הר מצביע על מאמץ מתמשך, קושי ודרך מפרכת – החיים הם מסע קשה ומאמץ תמידי. השורה "לבכות על מה היה ומה כבר נשאר לי" חושפת את הכאב על העבר ותחושת ריק בהווה. זו פתיחה מלאת תסכול.

"המלחמות שמרסקות לי את הלב / מה עם האמת באמת שנשבר לי" – עדי שרה על מאבקים פנימיים, לא רק חיצוניים. כאב רגשי עמוק,האכזבה מאנשים, מערכות, או אפילו מעצמה – והחיפוש אחרי "האמת" שכבר אין בה כוח להאמין. בתוך הכאוס שלה היא חשה זיוף, שקרים שטחיים וחסרי ערך, מדגישה .מרגיש חשופה , פגיעה. הדימוי של "נשארת עירום" מבטא פגיעות אך גם אמת חשופה.

"הלכתי לאיבוד מצאתי אותי" שורת המפתח. היא משפט פרדוקסלי אך עוצמתי: רק כשהולכים לאיבוד, באמת מוצאים את העצמי. דרך השבר – מתרחשת צמיחה וגילוי עצמי.

הפזמון: "אם רק היה אפשר לחיות איתי לרגע…" "אם רק היית מרגיש מה שאני מרגישה" – הוא קריאה אינטימית – הרצון שיבינו את העומק הרגשי ההתמוטטות מוצגת לא ככישלון – אלא כשלב הכרחי בדרך לריפוי ולצמיחה.

"אל תדאג, אלוהים שומר עליך / כי אתה טוב…" מפנה מפתיע בשיר: השיר שמדבר על בדידות, כאב ומשבר – אך הפזמון מביא חיזוק רוחני, כמעט אמוני. קוהרנטי? זו יכולה להיות מנטרה שהדוברת אומרת לעצמה, או אמירה של מישהו אחר אליה – מסר של תקווה, אמונה בעצמי ובמשהו גדול יותר.

"לשחות את הימים לא לחכות רק למזל / הכל עצר אני המשכתי ללכת" – דימוי חזק של שחייה בימים – הישרדות, המשך תנועה למרות התנגדות.

"בשאלות פשוטות כמו מי אני בכלל / ולמה אי אפשר לגעת בקשת" – שאלות קיומיות – של זהות. דימוי הקשת של משהו קסום אך בלתי מושג – אולי אושר, שלום פנימי, או תקווה שהיא תמיד "שם", אבל לא באמת מושגת.

"ועל הקיר שלי כתוב באדום / לא יצליחו לכבות אותי" – מעין הצהרת ניצחון – כתובה "באדום", צבע של דם, עוצמה, אולי כאב – אבל גם חיים, אמירה שיש בה גם התרסה: אני כאן, לא משנה מה יקרה – לא יכבו אותי.

השיר הוא מסע פנימי שבין פגיעות ואמונה שבאמצעות כאב, אכזבה וחיפוש – מביא גילוי עצמי, עמידה על הרגליים, ותחושת ערך פנימית. המסר הוא:

הביצוע של עדי כהן מדויק מאוד רגשית – שירה מלאת רגש, כמעט דיבורית, כנה, שברירית אך חזקה. המוזיקה נבנית לאט – מתחילה בעדינות ומתרחבת בהדרגה – ממש כמו הנפש שנפתחת. אין הפצצה רגשית דרמטית – אלא תנועה איטית, פנימית, אותנטית.שמתכתבת עם עולם של שירה עברית עמוקה.

עדי כהן אלוהים שומר עלייך

לחיות את החיים כמו לטפס על הר

לבכות על מה היה ומה כבר נשאר לי

המלחמות שמרסקות לי את הלב

מה עם האמת באמת שנשבר לי

שקרים בשקל אז נשארת עירום

הם לא יצליחו לכסות אותי

והקרעים שנפתחים מיום ליום

הלכתי לאיבוד מצאתי אותי

אם רק היה אפשר לחיות איתי לרגע

להתמוטט היה הצעד הראשון

אולי פשוט יספיק אם תגיד לי כמו תמיד

לא לדאוג אלוהים שומר עליך

כי אתה טוב אתה טוב

אל תדאג אלוהים שומר עליך

מקרוב מקרוב אל תדאג

לשחות את הימים לא לחכות רק למזל

הכל עצר אני המשכתי ללכת

בשאלות פשוטות כמו מי אני בכלל

ולמה אי אפשר לגעת בקשת

ועל הקיר שלי כתוב באדום

לא יצליחו לכבות אותי

והפצעים שנפתחים מיום ליום

הלכתי לאיבוד מצאתי אותי

