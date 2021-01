בחירת השיר לאירוויזיון בעיצומה של המגיפה נראתה כמו ניסיון לחזור בכוח לחיי שגרה. ערוץ 11 עף על עצמו בצורה תמוהה. הצגת כל שיר הפכה למסע מייגע לא מעניין עד חלול אל היוצרים, כאילו מדובר כאן בריאליטי של גמר תחרות הכוכב הבא. המשדר נראה ונשמע ארוך, מאולץ, שטוח. אם אין לכם מה להראות – אל תראו. הצג את השירים בזה אחר זה, תן לקהל להצביע, וזהו. אין השנה מקום לחגיגות. כל הבלה-בלה-בלה מיותר. גם ההולנדים, שמנסים להרים אירוויזיון אחרי הביטול בשנה שעברה, עדיין לא בטוחים לאן המגיפה מובילה אותם ובאיזה פורמט התחרות תשודר התחרות אם בכלל. ליבי לעדן אלנה שצריכה לעבור את המסלול הזה, לשיר שירים שמפילים עליה כדי לכוון כמה שיותר לדוז פואה. אלנה הפכה בלון ניסויים למתכוני אירוויזיון.

נדבר על מקצוענות: השיר שנבחר הוא אכן הכי מכוון מטרה. אינסטנט טקסט, שיר מהוקצע בכל פרמטר מקצבים מתחלפים, ביטים עדכניים, אנרגתיות אפקטיבית. ביצוע מהוקצע של עדן אלנה. קליפ מלוטש. עדן אלנה – זמרת יוצאת מן הכלל לצרכי תחרות בינלאומית. מה עכשיו? שכבר נגמור עם זה. שישחררו אותה לקריירה רגילה ללא הילת אירויזיונים. set her free.

עדן אלנה Set Me Free

Take a look what we've become/ It's been so long/ Getting you out of my life/ I feel so strong

Chorus:

Set me free/ Feel my beating heart in perfect Harmony/ Don't let me down

Verse 1

Feeling like in prison/ Looking for the reason/ I don't wanna say goodbye

Feels like no tomorrow/ Every where that i go/ Babe i'm gonna lose my mind

Just another story/ Tell me not to worry/ And everything will be just fine

Used to be your treasure/ Now i'm gone forever/ Think i'm going back in time

Chorus:

Set me free/ Feel my beating heart in perfect Harmony/ Dont let me down

Hook:

Oh oh oh/ I'ma make it on my own/ Ih oh oh/ חלאס עם השגעון

Verse 2:

Life has been so easy/ Used to call us cheesy/ It was paradise

In my bed so lonely/ You're the one and only/ Hell I know I paid the price

Clock is ticking tik tak/ Everything is chik chak/ And I dont know what to do

People tell me honey/ Yalla Balaganim/ One day dreams will become true

Chorus:

Set me free/ Feel my beating heart in perfect Harmony/ Dont let me down

Set me free/ Feel my beating heart in perfect Harmony Dont let me down

Hook:

Oh oh oh/ I'ma make it on my own/ Oh oh oh/ חלאס עם השגעון

C part:

?I’m so awesome/ Come and get some/ What are we living for

I’m your reason/ Spicy season/ Like we did before

Let me take you higher/ Set the place on fire/ 2021 degrees

Feel my beating heart and set me free

Chorus:

Set me free/ Feel my beating heart in perfect Harmony/ Dont let me down

Set me free/ Feel my beating heart in perfect Harmony/ Dont let me down/ Just set me free

