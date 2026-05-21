עדן בן זקן & נועה קירל אני משקרת?

השיר “אני משקרת?” של נועה קירל ועדן בן זקן מרגיש כמעט כמו ניסוי מעבדה בפופ ישראלי של 2026. לוקחים שתי מכונות־להיטים עם פרסונות שונות, מערבבים הומור אינטרנטי, אסתטיקת AI, מזרחית־פופ־דאנס, ומוציאים מוצר שנשמע בו־זמנית מודע לעצמו וציני כלפי עצם הרעיון של “אותנטיות”.

הפתיחה הסימפונית יוצרת תחושת “דרמה גדולה”, כמעט כאילו נכנסים לבלדה אפית או המנון, ואז מגיע הקאט החד לפופ־דאנס קופצני. המעבר הזה לא נועד להיות אלגנטי – להפך. הוא אמור להרגיש כמו סוויץ’ טיקטוקי קצר־קשב: שנייה אחת קולנועיות, שנייה אחר כך – מועדון.

המבנה של חצי־דיבור חצי־שירה ממשיך מגמה עולמית של פופ שנשען פחות על מלודיה רציפה ויותר על attitude. זה לא שיר שבנוי כדי “לשבת על הפסנתר”; הוא בנוי לקליפים, רילס, ציטוטים וקטעי ויראל. דווקא בגלל זה, החלק: של “יש מצב שכלום לא חשוב / שישרף העולם רק שהלב לא עצוב” הוא הרגע היותר מיוחד בשיר. פתאום ההפקה נפתחת, המלודיה נהיית יותר רגשית, ויש נגיעה מזרחית שנותנת תחושת אמת רגעית בתוך כל הקרקס. זה כמעט נשמע כאילו השיר מודה: “כן, הכול פייק, אבל מאחורי הציניות יש חרדה אמיתית.”

הטקסט בנוי כמו פיד אינסטגרם שעבר הגזמה מכוונת: “שתיתי צ׳ייסר עם ג׳ורג׳ינה”, “והפלתי את ג׳ון סינה”, “עשיתי מועבט עם טראמפ”

אלה משפטים שלא אמורים להיות “חכמים”; הם אמורים להישמע כמו ביטוי מתרברב של תרבות רשת. הרשימה האקראית של סלבריטאים ומצבים מייצרת תחושת שיטוט ברשתות עוד ועוד גירויים בלי היררכיה.

אבל הפזמון: “אני משקרת? אין שקרנית ממני” כמעט הופך את השקר למותג עצמי. במקום להעמיד פנים של אותנטיות, הדוברת אומרת: “ברור שאני מזייפת. כולם מזייפים.” זה הרעיון המרכזי של השיר: לא לחשוף אמת אלא להפוך את הזיוף עצמו לשגרה "חיובית".

“זה לא אמיתי זה הכל AI” – השורה מסכמת את השיר במציאות שבה קליפים נוצרים ב־AI, אמת ושקר מתערבבים, והקהל כבר לא מחפש אותנטיות אלא בידור מודע לעצמו.

לכן גם הקליפ עם “שני הנמרים זה מול זה” נשמע כמו בחירה מכוונת של דימוי חלול אך נוצץ. AI כאן הוא לא כלי אמנותי עמוק, אלא אסתטיקה של “תראו איזה מגניב וגנרי זה”. וזה מתאים לשיר שעוסק בפייק נוצץ.

אחרי שמבינים את הרעיון, נשאלת השאלה: האם יש מעבר לקונספט?כי מלבד ההפקה המבריקה והקריצה המטא־אירונית, השיר כמעט לא מתפתח רגשית או מוזיקלית. הוא עובד מצוין כוייב, פחות כיצירה שנשארת עמוק.

יש בו הרבה סטייל, משפטים שנועדו להפוך ויראליים, הפקה חדה, מודעות עצמית, אבל מעט מאוד פגיעות אמיתית.

זה פופ שנבנה קודם כקטע ויראלי ורק אחר כך כשיר שלא מנסה להיות “עמוק” במובן הישן.אלא להיות השתקפות של עולם שבו הכול מרגיש קצת מזויף – כולל אנחנו עצמנו.

עדן בן זקן & נועה קירל אני משקרת?

אני משקרת ?

שתיתי צ׳ייסר עם ג׳ורג׳ינה

והפלתי את ג׳ון סינה

אני משקרת לא לא

אני משקרת לא לא

קים קארדש עושה לי סטייל

דפקנו ערב בדובאי

אני משקרת לא לא

אני משקרת לא לא

חירטוטים אבל מה אכפת לי

המצאות עושה מה שבא לי

אם כולם רואים וואלה זה טעים

משקרת לא לא נראלי

שואלים אותי מה קרה

זה בקטע טוב לא בקטע רע

כמו פוליגרף אני מסתירה

זה נשיקה ואז סטירה

יש מצב שכלום לא חשוב

שישרף העולם רק שהלב לא עצוב

ותזייפי לכולם גם ככה הכל מכתוב

ותעשי את זה שוב ושוב שוב

לא נוגעת בבשר

פחמימות וכל השאר

אני משקרת לא לא

אני משקרת לא לא

עשיתי מועבט עם טראמפ

יש תיעוד כנס לדאמפ

אני משקרת לא לא

אני משקרת לא לא

נמוכת קומה מלאת עורמה

אתה מחרטט אני לא קונה

אתה באת אש אני מדורה

לא שמה קאש ולא אגורה

אתה מסתכל אתה בשוק עליי

זה לא אמיתי זה הכל AI

אתה מסתכל אתה בשוק עליי

זה לא אמיתי זה הכל עליי

יש מצב שכלום לא חשוב

שישרף העולם רק שהלב לא עצוב

ותזייפי לכולם גם ככה הכל מכתוב

ותעשי את זה שוב ושוב שוב

יש מצב שכלום לא חשוב

שישרף העולם רק שהלב לא עצוב

ותזייפי לכולם גם ככה הכל מכתוב

ותעשי את זה שוב ושוב שוב

בעלי הוא לא קנאי

ואין חוקר פרטי עליי

אני משקרת לא לא

אני משקרת לא לא

זה לא תוספות זה שיער שלי

והכל מושלם והכל טבעי

אני משקרת לא לא

אני משקרת לא לא

אני משקרת ? אין שקרנית ממני

