והפרחים למשקיעים, למפיקים, ליצרני הקליפ. יש כנראה משהו שכותב שורות אלה אינו יודע: מה כל כך מסחרי בחיבור בין עדן בן זקן ועומר אדם? האמנם קומבינה שתתרום מסחרית לשניהם? השאלה מופנית למשקיעים. יש לי שאלה גם ליוצרי השיר: מה השיר הזה? מה מהות גבב השטויות? לא הטקסט ולא המוסיקה ממש מעניינים. אמצעי להריץ את הפרודוקציה. עוד גימיק שנראה יותר כפרסומת מושקעת לצמד. כל המרכיבים גוייסו למשימה – מצילום העטיפה – תחפושת לערבים (לא מצחיקה אפילו לא כבדיחה מתנשאת), בליל שפות, פופ אוריינטאל אינסטנט, הפקת קליפ באוריינטציה מערבון קוסמופוליטי-אתני עם קריצה לעולם.

קוקריקו שמוקוריקו. לטס דאנס. תן לכוריאוגרפיה הצבעונית על רקע מדברי להריץ את המוצר. במאי הקליפ מגיע מתחום הפקות הפרסום. תן לו תקציב והוא ישקיע את כל הידע המקצועי כדי לשווק סרטון מושקע. תרומת הדואט לשיר היא יותר חלק ממגמת ההשקעה מאשר משדרגת אומנותית. המוסיקה: קיצבית אינסטנט, קרה, מתועשת, טובה למסיבות קורונה של סלבס על גגות העיר.

במאי קליפ: אלי סברדלוב

I said I love you baby / You never met a girl like me / Now it's time for you to stop / Celebrating your loneliness

Si senyora hey come and play with me / We've got one chance one life / It's a matter of faith or destiny / Looking for my luck tonight

Quattro cinque sei sette/ Say the word and I'll be there / Amore Amore Amore

חביבי אינשאללה חביבי הלילה חביבי תגידי לי חביבי / תגידי מה קורה TUTTO BENE/ , תגידי מה קורה לךTUTTO BENE

תגידי מה יהיה TUTTO BENE / No se que me esta pasando

I wanna dance dance it for me baby you'll see / qué

תגיד לי מה מה מה מה / תגידי מה מה מה / Kuku riku/ Hey senyora (si) come and dance with me

I have all night for you/ Andiamo Andiamo 1..2..3 Perfecto/ Quattro cinque sei sette

Say the word and I'll be there / Amore Amore Amore

חביבי אינשאללה חביבי הלילה חביבי תגידי לי חביבי /תגידי מה קורה TUTTO BENE / תגידי מה קורהTUTTO BENE/ תגידי מה יהיה TUTTO BENE

No se que me esta pasando/ I wanna dance dance it for me baby you'll see / qué

תגיד לי מה מה מה מה / תגידי מה מה מה / Kuku riku

יא חביבי וואי וואי when you do the tinay nay / Yalla come on girl I don’t care I wanna see some more

Yalla tick tock mi amore Bila Baila on the floor / Yalla come on boy I'm not a toy so catch me yalla bye

תגיד לי מה קורה TUTTO BENE / תגידי לי מה קורה TUTTO BENE/ תגיד לי מה יהיה / Kuku riku

דירוג: