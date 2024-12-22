עדן בן זקן תדע שאני פה

אבא קצת סתיתי מהדרך/ האמנתי כבר שנים לחושך שהוא פה המלך

הלכתי לאיבוד כי המצפון כבר לא עבד לי/ השקר הוא גאון התלבש לי אלגנטי

על חבל דק חיפשתי תאיזון/ המוח והלב כבר נדפקו מהעישון

חייגתי ליקום אבל אף אחד לא ענה/ הלוואי היה לי קו ישיר לדבר איתך

הייתי מטומטמת כי חשבתי שאני מבינה/ את החיים אבל וואלה אני טעיתי

אני צפיתי בחיים עוברים כמו סרט רע/ אבל בכל זאת התפללתי וקיוויתי

אני יודעת שאתה יושב למעלה/ ושומר אותי מכל הבלאגן

תגיד לי אבא איך יוצאים מכל החרטה/ בבקשה

תדע שאני פה אל תשפוט אותי/ רק תיתן לי אור ממך שישמור אותי

לא מוצאת בי מנוחה תחזק אותי/ הרי כולם בסוף לומדים

שמה שבא מהר הוא הולך ונשבר וחוזר/ רק אליך

באתי לעולם בשביל לתת/ גם ביקשתי מהשקר לדבר את האמת

כל מילה שהיא יוצאת לו מהפה זה משתלט

זה מהפנט כל הדרך אל החטא אין ב׳

עשיתי אלף טעויות רקדתי עם כל השדים/ עברתי לילות קשים לא רציתי לראות אנשים

היו לי חברים טובים היום הם כולם הרוסים