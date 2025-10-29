זו אינה אותה "מלכת שושנים", להיטה הגדול של עדן בן זקן. זוהי "מלכת שושנים" אחרת באנגלית, ארוזה היטב בכל הפרמטרים המקדמים להיט לקראת הופעותיה בארה"ב. אופרה חדשה. השיר הראשון של עדן בן זקן באנגלית:

המילים הן מאוד כלליות נושאות מסר של העצמה אישית, “I’m taking back my destiny”, “You’re a queen of roses”, “Don’t look back / Don’t back down”, — סגנון מאוד טיפוסי לפופ בינלאומי.

השיר נכתב והולחן על-ידי היוצר השוודי זוכה גראמי Jonas Myrin (יונאס מיירין) השימוש באנגלית, של יוצר/מלחין מחו״ל, במעטפת של “גלובל פופ” מעיד שהשיר לא מכוון לשוק המקומי המזרחי/ים־תיכוני.

המילים קליטות נשמעות פופ אינסטנט. ההתמקדות במסר של “You were made for this / You were meant for it” — מסר אוניברסלי באוריינטציה של העצמה נשית.

זמרת מזרחית? עזבו אותה. מבחינתה – מהפך. המטרה מקדשת את האמצעים. אין כלל מוטיבים מזרחיים-ים־תיכוניים בשיר. מסוג השירים שמאפינים זמרות כמו סלין דיון. הביצוע של בן זקן בהחלט מטפס לספירות האלו בבלדת הפופ המלודית הזו.

השיר בנוי בצורה מאוד נוסחתית לפופ בינלאומי מודרני:פתיחה רגועה עם צליל מיתרים, שירה כמעט מלוחשת, פסנתר שמקדם לפזמון קליט להפליא ב־uplifting chord progression לקראת שיא קולי גבוה ועוצמתי. זהו מבנה שמזכיר שירי העצמה נשית, נגיש, מוכר, “רדיו־פרנדלי”. ממש לא עדן בן זקן שאנחנו מכירים, אבל , יש להודות -בשיאה כזמרת, נעזרת בהפקה נקייה, מבריקה, מלטשת. שום רמז למקומיות.

כלומר: הכול מותאם לטעמו של הקהל הגלובלי, כמעט בלי זיהוי של מקור ישראלי או ים־תיכוני.

עדן בן זקן מזוהה כזמרת ישראלית-ים־תיכונית, עם קול חזק וטון מזרחי. המעבר לאנגלית ולקול "בינלאומי" משדר ניסיון מודע לפרוץ לשוק העולמי.

זו אסטרטגיה לגיטימית (כמו שעשו נועה קירל, נטע ברזילי, ואחרות), אבל היא גם מגבירה את תחושת ה"פרויקט הפופי" — כלומר, שיר מכוון מטרה מסחרית, פחות כי הוא נבע מביטוי אמנותי אותנטי.

“Queen of Roses” הוא שיר אינסטנט פופ קלאסי לשוק העולמי.הוא ממוקצע, נגיש, ובעל מסר אוניברסלי של העצמה. עם זאת, הוא כמעט ולא נושא סממנים מקומיים או זהות אמנותית ייחודית, ולכן נשמע כמו מוצר שיווקי מוכן היטב, יותר מאשר ביטוי אישי של יוצרת.

עדן בן זקן פייסבוק

עדן בן זקן Queen of Roses

Here I am

Here I stand

With open arms and heart unbroken

I’m taking back

My destiny

And all the things they stole from me

So just try to remember

In your soul surrender

So I’m picking up the broken pieces

One by one – this is the reason why

Don’t look back

Don’t back down

Even when the say it’s over

And Lift your eyes

Up to to the sky

even when you’re stuck in nowhere

This is your story

Even when you’re falling

You’ll rise in glory

Just like the morning

So can’t you see

You’re a queen of roses

I found my place

Where I belong

I’m not afraid anymore

So if you doubt

Just remember this

You were made for such a time as this

Chorus

You were made for this

You were meant for it