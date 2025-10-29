זו אינה אותה "מלכת שושנים", להיטה הגדול של עדן בן זקן. זוהי "מלכת שושנים" אחרת באנגלית, ארוזה היטב בכל הפרמטרים המקדמים להיט לקראת הופעותיה בארה"ב. אופרה חדשה. השיר הראשון של עדן בן זקן באנגלית:
המילים הן מאוד כלליות נושאות מסר של העצמה אישית, “I’m taking back my destiny”, “You’re a queen of roses”, “Don’t look back / Don’t back down”, — סגנון מאוד טיפוסי לפופ בינלאומי.
השיר נכתב והולחן על-ידי היוצר השוודי זוכה גראמי Jonas Myrin (יונאס מיירין) השימוש באנגלית, של יוצר/מלחין מחו״ל, במעטפת של “גלובל פופ” מעיד שהשיר לא מכוון לשוק המקומי המזרחי/ים־תיכוני.
המילים קליטות נשמעות פופ אינסטנט. ההתמקדות במסר של “You were made for this / You were meant for it” — מסר אוניברסלי באוריינטציה של העצמה נשית.
זמרת מזרחית? עזבו אותה. מבחינתה – מהפך. המטרה מקדשת את האמצעים. אין כלל מוטיבים מזרחיים-ים־תיכוניים בשיר. מסוג השירים שמאפינים זמרות כמו סלין דיון. הביצוע של בן זקן בהחלט מטפס לספירות האלו בבלדת הפופ המלודית הזו.
השיר בנוי בצורה מאוד נוסחתית לפופ בינלאומי מודרני:פתיחה רגועה עם צליל מיתרים, שירה כמעט מלוחשת, פסנתר שמקדם לפזמון קליט להפליא ב־uplifting chord progression לקראת שיא קולי גבוה ועוצמתי. זהו מבנה שמזכיר שירי העצמה נשית, נגיש, מוכר, “רדיו־פרנדלי”. ממש לא עדן בן זקן שאנחנו מכירים, אבל , יש להודות -בשיאה כזמרת, נעזרת בהפקה נקייה, מבריקה, מלטשת. שום רמז למקומיות.
כלומר: הכול מותאם לטעמו של הקהל הגלובלי, כמעט בלי זיהוי של מקור ישראלי או ים־תיכוני.
עדן בן זקן מזוהה כזמרת ישראלית-ים־תיכונית, עם קול חזק וטון מזרחי. המעבר לאנגלית ולקול "בינלאומי" משדר ניסיון מודע לפרוץ לשוק העולמי.
זו אסטרטגיה לגיטימית (כמו שעשו נועה קירל, נטע ברזילי, ואחרות), אבל היא גם מגבירה את תחושת ה"פרויקט הפופי" — כלומר, שיר מכוון מטרה מסחרית, פחות כי הוא נבע מביטוי אמנותי אותנטי.
“Queen of Roses” הוא שיר אינסטנט פופ קלאסי לשוק העולמי.הוא ממוקצע, נגיש, ובעל מסר אוניברסלי של העצמה. עם זאת, הוא כמעט ולא נושא סממנים מקומיים או זהות אמנותית ייחודית, ולכן נשמע כמו מוצר שיווקי מוכן היטב, יותר מאשר ביטוי אישי של יוצרת.
עדן בן זקן Queen of Roses
Here I am
Here I stand
With open arms and heart unbroken
I’m taking back
My destiny
And all the things they stole from me
So just try to remember
In your soul surrender
So I’m picking up the broken pieces
One by one – this is the reason why
Don’t look back
Don’t back down
Even when the say it’s over
And Lift your eyes
Up to to the sky
even when you’re stuck in nowhere
This is your story
Even when you’re falling
You’ll rise in glory
Just like the morning
So can’t you see
You’re a queen of roses
I found my place
Where I belong
I’m not afraid anymore
So if you doubt
Just remember this
You were made for such a time as this
Chorus
You were made for this
You were meant for it