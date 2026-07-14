עדן גולן ושרק סטארבקס

"סטארבקס" של עדן גולן יחד עם הראפר שרק הוא שיר פופ־ראפ שמטרתו ברורה: לא לגעת ברגש עמוק, אלא לייצר שלוש דקות של אנרגיה, הומור ופנטזיית לייפסטייל. הוא מצטרף לגל שירי הפופ העכשוויים שבהם המותגים, הרשתות החברתיות והתרבות הדיגיטלית הופכים לחומרי הגלם של הטקסט.

כבר מהפתיחה ברור שהשיר אינו מתיימר להיות ריאליסטי: – "אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס / אם לא הבאתי ת'קופה אני אפרוץ בנק." – זו אינה הצהרה עבריינית, אלא היפרבולה הומוריסטית. הדמות שמספרת את הסיפור מציגה ביטחון עצמי כמעט קריקטורי. היא רוצה הכול – סטארבקס, פנדי, טיסות פירסט קלאס, קוויאר, מותגים וחיים נוצצים. גם השורות: "לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט" "סופר גירל רוצה עידן עמדי." משלבות קריצות לתרבות הפופ הישראלית. הן יוצרות תחושה שהשיר חי בתוך עולם הרשתות החברתיות ומודע לעצמו. אין כאן ניסיון לכתוב שירה, אלא לתפוס את השפה של דור ה-TikTok והאינסטגרם.

עדן גולן מובילה את השיר בביטחון. היא אינה מנסה להפוך את הטקסט לרציני יותר מכפי שהוא. להפך – היא שרה אותו בקריצה, עם הגשה שובבה שמבינה שהכיף הוא חלק מהעניין. הפזמון: "אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס…" קליט מאוד. הוא נשען על חזרות ועל משפטים קצרים שקל לזכור. זהו פזמון שנועד לעבוד היטב גם בסרטוני רשת קצרים. מבחינה ווקאלית, עדן אינה מפגינה כאן את מלוא היכולות שהוכיחה בפרויקטים אחרים. זו בחירה נכונה: השיר דורש נוכחות וקצב יותר מאשר עוצמה קולית.

אחרי החלק המלודי, שרק נכנס עם שינוי אנרגיה: "בייבי / קופי או שייק / סושי או סטייק…" הראפ שובר את החזרתיות של הפזמון ומוסיף תנופה חדשה. הטקסט שלו אינו מספר סיפור אלא מצטבר כרצף של משפטי ביטחון עצמי: "שרקי גבר מפנק", "לא עושה העתק הדבק." "אני מפרק את הדיסקוטק." – אלו שורות שנועדו לייצר פלואו, קצב וכריזמה יותר מאשר משמעות עמוקה. יש בהן גם הומור עצמי מסוים, והן משתלבות באווירה הלא־מחייבת של השיר.

הביט עכשווי, עם השפעות של פופ, היפ־הופ ודאנס. המעברים בין השירה של עדן לראפ של שרק חכמו גם העיבוד שומרים על אנרגיה גבוהה לכל אורכו. אין עומס של שכבות מיותרות. ההפקה מבינה שהמטרה היא לגרום לשיר להיות מידי וקליט.

החולשה המרכזית היא בטקסט. רובו נשען על רשימת מותגים, שמות מפורסמים והצהרות של הצלחה. זה יוצר שיר קליט, אבל גם כזה שעלול להתיישן מהר יותר, משום שהוא מחובר מאוד לרגע תרבותי מסוים.

גם הראפ של שרק, למרות האנרגיה שלו, אינו מציע משחקי מילים או רעיונות יוצאי דופן. הוא משרת את האווירה, אך אינו מוסיף רובד משמעותי חדש.

"סטארבקס" אינו מתיימר להיות שיר וידוי או יצירה עמוקה. זהו שיר פופ־ראפ שנועד להיות פסקול של מצב רוח: קליל, צבעוני, מלא ביטחון עצמי וקצב. הכימיה בין עדן גולן לשרק היא המרכיב שמחזיק אותו – היא מביאה את המלודיה והפזמון הקליט, והוא מוסיף את את המעבר לעולם הראפ. אם מחפשים עומק לירי, כנראה לא ימצאו אותו כאן. אבל אם בוחנים את השיר לפי מטרתו – לייצר להיט פופ עכשווי עם אנרגיה צעירה, הומור וסאונד מסחרי – הוא עומד במשימה בהצלחה

עדן גולן ושרק סטארבקס

אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס

אם לא הבאתי ת׳קופה אני אפרוץ בנק

אם תיקח אותי לדייט זה רק לאולסטארס

לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט

אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי

עם חולצה יותר קצרה מפאקינג מרגי

סופר גירל רוצה עידן עמדי

כי הטעם שלי או לה לה לה לה לה לה

יש לי כסף מזומן טס

מזמנת טסה פירסט קלאס

בטרקלין אשת עסקים

מלצר תביא לי קוויאר אם אין כמהין

כל יום מחליפה לוקיישן

החיים שלי סרט אקשן

מהירה עצבנית לא מחכה למונית

כדאי שתחכה לי עם היין

כי בא לי לברוח איתך לבד

כל היום בוא לפה

אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס

אם לא הבאתי ת׳קופה אני אפרוץ בנק

אם תיקח אותי לדייט זה רק לאולסטארס

לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט

אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי

עם חולצה יותר קצרה מפאקינג מרגי

סופר גירל רוצה עידן עמדי

כי הטעם שלי או לה לה לה לה לה לה

בייבי

קופי או שייק סושי או סטייק

מה שאת רוצה שרקי גבר מפנק

תמיד אורגניל לא עושה העתק הדבק

ואם אני דופק מוב אני מפרק את הדיסקוטק

את קולטת אין פה תיקו תיקו

תמיד יש לי וייב מאיר עלייך כמו פרוז׳קטור

אמרת שאני חי בסרט בטח משחק טוב

זה כוכב של החיים מותק זה לא סינמטק פה

כן נותן כל מה שיש מאחל לך לבריאות

את לא צריכה להתעטש

ואם משהו מתקלקל לך שרקי בא ומחדש

יש לי רק ברכות לתת לך כמו חמש חמש חמש

נתלבש פרש נצטלם פלאש

אם אתה מתעקש אז נבזבז את כל הקאש

וואלה לא אכפת לי בשבילך לצאת טיפש

אני אקפוץ לתוך המים בשבילך אקפוץ לאש

אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס

אם לא הבאתי ת׳קופה אני אפרוץ בנק

אם תיקח אותי לדייט זה רק לאולסטארס

לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט

אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי

עם חולצה יותר קצרה מפאקינג מרגי

סופר גירל רוצה עידן עמדי

כי הטעם שלי או לה לה לה לה לה לה

עדן גולן פייסבוק

שרק פייסבוק