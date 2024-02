עדן גולן לאירוויזיון בשוודיה?

ב-21 בנובמבר 2023 בשלב האודישנים של "הכוכב הבא" כתבתי: "עדן גולן בת 20 שרה Rise Up של אנדרה דיי במנעד, בעוצמות ובקישוטים קוליים כאילו הוכנה במיוחד לתחרות. שולחן השופטים וקבוצת המיקוד נתנו לה 100 נקודות ופלוס מנת סופרלטיבים כזו – שאחריה אין עוד מקום לתחרות האירוויזיון". ואכן: שולחן השופטים וקבוצת המיקוד נתנו לה 100 נקודות (הציון הגבוה ביותר בתולדות "הכוכב הבא") ופלוס מנת סופרלטיבים כזו – שאחריה אין עוד מקום לתחרות.

ב-1 בינואר אחרי שביצעה את Make You Feel My Love. של אדל כתבתי: אם עובדים בשיטת קיצורי הדרך של הפקת התוכנית – אפשר כבר עכשיו לחסוך מאיתנו את מסלול התחרות ולסגור את הבסטה. עדן גולן היא מועמדת מושלמת מכל בחינה".

גולן זכתה בניקוד הגבוה ביותר גם בדירוג רביעיית חצי הגמר אחרי שביצעה באופן מושלם את Beautiful של כריסטינה אגילרה. גולן לא לוקחת סיכונים. היא בוחרת בשירים הנכונים למידותיה. ההופעה של "אירוויזיונית" מכל בחינה מקצועית גם פוטוגנית, והיא נראית נכון לעכשיו המועמדת הכי "נכונה" לייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון שתיערך במאי בשוודיה.

דור שמעון – "כשהלכת" הגיש בצורה מרשימה את השיר המוכר משירי מימון, אבל עוצמה קולית צריכים לעיתים לווסת כדי להגיע לעומק השיר.

מיקה משה – הגישה את "יש לך אותך" השיר המוכר מהדואט עם מירי מסיקה בביצוע מבוקר, עדין וחסר מאמץ, שהוכיח את הבגרות האומנותית שלה.

שי טמינו – What About Us – גרסה עוצמתית לשיר של פינק. הייתי מוותר על הכוריאוגרפיה שלא הוסיפה לביצוע. (הדחה)

עדן גולן – Beatiful ביצוע שהכי מקרב אותה לבמה בינלאומית כמו האירוויזיון.