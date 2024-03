נמכור לגויים סופה טרופית במקום גשם. לא בטוח שזה ירגיע אותם. עדן גולן המעולה תרקוד אותה. תהיה סערה במאלמו – לא כזו שיוצרי השיר תכננו מלכתחילה. "רוקדים בסערה/ אין לי מה להסתיר/ קחו הכל ועזבו את העולם מאחור", תשיר גולן, וגם: "אנחנו נמות אבל האהבה לעולם לא". קלישאות מנטרלות משמעויות פוליטיות.

מה שנכון: בשבעה באוקטובר עברה עלינו סערה אפוקליפטית. כאילו שהעולם לא יודע. היום הוא כבר רוצה לשכוח. שרק לא יחבלו לו בחגיגת האירוויזיון. הוא לא רוצה שיזכירו לו. אז הורידו את אוקטובר, החליפו מילים, ועדיין הסופה היא אותה סופה, והעולם הוא אותו עולם.

האם המוסיקה תנצח? תפרו לגולן שיר כשמלה לכלה. דייקו במידות, בנוי לתפארת הלהיט, אבל חירבו בארבע שורות בעברית בסיום. לא צריך אותן. הסמליות הלאומית מחבלת בשלמות של השיר.

אני לא אוהב שירי אירוויזיון. הפומפוזיות הורגת את רובם. גם השיר הזה לא חף ממצועצעות למרות נימת העצב שקיימת בו . פוצצו את הקליפ בכוריאוגרפיה. גם מילים הן אמצעי. בסופו של דבר מכוונים ללהיט ולשאו וכמה דוז פואה יקבל השיר. אם מציבים את לוח המטרה של האירוויזיון, אז החץ נורה למקום הנכון, ועדן גולן כמו שהיכרנו תנעץ אותו במדויק. יש לה שיר חזק. כל השאר – לא תלוי בה ובשיר.

עדן גולן Hurrican

Writer of my symphony/ Play with me

Look into my eyes and see/ People walk away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight/ Took my light

Everything is it black and white / Who's the fool who told you boys don't cry

Hours and hours, empowers/ Life is no game but it's ours/ While, the time goes wild

Everyday I'm losing my mind/ Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm/ I got nothing to hide

Take it all and leave the world behind/ Baby promise me you’ll hold me again

I’m still broken from this hurricane/ This hurricane

Living in a fantasy, ecstasy/ Everything is meant to be

We shall pass but love will never die

Hours and hours, empowers/ Life is no game but it's ours

While, the time goes wild

Everyday I'm losing my mind/ Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm/ I got nothing to hide

Take it all and leave the world behind/ Baby promise me you’ll hold me again

I’m still broken from this hurricane/ This hurricane

‏לא צריך מילים גדולות/ רק תפילות/ אפילו אם קשה לראות/ תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן

