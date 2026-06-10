השיר "הלוואי שטוב לך" של עדן חסון הוא דוגמה מובהקת לנוסחת שחסון מאמץ כנוסחה בטוחה – שילוב מדויק בין פופ ים-תיכוני עדכני, טקסטים על לבבות שבורים , ומלודרמה רגשית בסלסול מלנכולי דשמטרתה לדבר אל הלב של הקהל הרחב.

השיר בנוי כדיאלוג פנימי מול רעשי הרקע. חסון מציב את עצמו במרכז סערה ציבורית ("כולם אמרו שהשתגעתי", "מיליון שאלות, כתבות") ומנסה לעשות "תיקון" לתדמיתו. השיר מתפקד ככתב הגנה. הוא מפריך את הטענה שההצלחה "עלתה לו לראש" ומדגיש את הפן האנושי: "אני הייתי בשבילה האוזן". זהו אלמנט קלאסי אצל כוכבים בסדר גודל כזה – הצורך להזכיר למעריצים שמאחורי הפוסטים והמדורים יש אדם פגיע. הפזמון "הלוואי שטוב לך איתו כמו שטוב לי" מציג נרטיב של "פרידה מכובדת" – מוטיב שחוק במוזיקה הישראלית הים תיכונית כי הוא מאפשר למאזין להזדהות עם כאב אך גם עם היכולת לשחרר.

השימוש במושגים כמו "אלוהים", "ים של כבוד", "לב", "דמיון", ו"טעם מתוק" הוא שפה מוכרת מאוד. המבנה החוזר (בית-פזמון-גשר-פזמון) צפוי לחלוטין. הקלישאות האלה המה שהופך את השיר לקליט, מספקות שפה משותפת לכאב אישי.

הדימוי הייחודי ביותר בשיר הוא: "ללב שלי סיפור חיים של מדינה". זהו משפט שמתיימר להעניק לשברון הלב האישי של חסון משקל לאומי, ובכך הוא מנסה להגדיל את הדרמה מעבר ליחסים שבינו לבינה.

השיר מעיד על חסון כמי שמבין היטב את הפסיכולוגיה של הקהל שלו: אנשים לא מחפשים שירה גבוהה ומורכבת בבלדות הפרידה שלהם, הם מחפשים זיקוק של רגש בסיסי ומוכר.

צילום נדב צור

עדן חסון הלוואי שטוב לך

כולם אמרו שהשתגעתי

שההצלחה עלתה לי לראש

עד שהתבלבלתי.

ששברתי לה תלב בלי רחמים ואז ברחתי

שאני לא הגבר שכולם חשבו שהתחפשתי.

ובאמת שלא ברחתי

אני הייתי בשבילה האוזן ונתתי כל מה שהיה לי

והיו גם מיליון שאלות, כתבות אני ברחתי

והלוואי והאמת תדבר

מהשמועות מספיק סבלתי.

ועכשיו שנינו במקום אחר

אלוהים זימן פה משהו, משהו טוב יותר

הלוואי שטוב לך איתו כמו שטוב לי

והלוואי נשאר לך טעם מתוק ממה שטוב בי

מקווה לפגוש אותך ולצחוק על

כל הבכי של אז..

יש בינינו ים של כבוד אז התרחקנו

שנינו נמצאים בכל מקום אז הסתבכנו

ותודה לאלוהים היום על כל מה שהיה.

כולם אמרו נו מה הוא שר לי

על אהבה, פרידה, בינו בינה

ללב שלי סיפור חיים של מדינה

ולכולם אמרתי

שאלוהים הוא שיקבע לי

שיעשה שכבר נפסיק לכאוב

יאיר לי את הדרך וישלח לה טוב

לאט לאט הרגשתי

איך עכשיו שנינו במקום אחר

אלוהים זימן פה משהו, משהו טוב יותר

הלוואי שטוב לך איתו כמו שטוב לי

והלוואי נשאר לך טעם מתוק ממה שטוב בי

מקווה לפגוש אותך ולצחוק על

כל הבכי של אז..

יש בינינו ים של כבוד אז התרחקנו

שנינו נמצאים בכל מקום אז הסתבכנו

ותודה לאלוהים היום על כל מה שהיה.

הלוואי שטוב לך איתו כמו שטוב לי

והלוואי נשאר לך טעם מתוק ממה שטוב בי

מקווה לפגוש אותך ולצחוק על

כל הבכי של אז..

יש בינינו קצת דמיון אז התחברנו

שנינו מכורים לאכזבות ולא ידענו

אז תודה לאלוהים היום

על כל מה שהיה

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