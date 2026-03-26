השיר "עושה שלום" בביצוע של עדן חסון ומתן לוי הוא ניסיון לגעת במקום רוחני־רגשי רחב, כזה שמחבר בין תפילה יהודית, פופ עכשווי, ואווירה של נחמה אחרי משבר. זה שיר שמכוון גבוה, לשאלות של אמונה, תקווה ומשמעות, אבל עושה זאת דרך שפה נגישה ורכה.

"מה שתבקש אני מבין שלא אבין הכול / נעשה ואז נשמע" – רעיון עמוק שאומר קבלה של חוסר שליטה, אמונה גם בלי הבנה מלאה. זו תפיסה דתית־קיומית – לפעול ולהאמיןגם כשלא ברור למה.

"רץ לים עוצם עיניים" – ים כמקום של ניקוי, התמסרות, ויתור על שליטה

השורה: "כל הרע שבא מן השמיים / יש בו טוב" מביעה אמונה חזקה, אבל גם מורכבת – ניסיון למצוא משמעות גם בכאב.

השורה "אשרי העם שמאמין בטוב" היא מעבר מהאישי לקולקטיבי – אמונה לא רק כפרט אלא כחברה והשורה "אני אחיך אל תירא" מכניסה אלמנט של:סולידריות וחיבור אנושי

הפזמון: תפילה אישית מאוד – "תאיר בי נקודה טובה אחת" שורה שמשמעותה לא בקשה לשינוי העולם, אלא לשינוי פנימי קטן. זה הופך את השיר מגדול ורוחני לאינטימי ואישי. והשורה "כי מי אני בלעדיך" מביעה תלות מוחלטת באל/בכוח עליון בצורה כנה, לא מתוחכמת. מצד שני – פחות מורכבות או קונפליקט אמיתי. האמונה מוצגת בצורה “נקייה” יחסית, בלי ספקות עמוקים

הטונים המעודנים והסלסולים העדינים יוצרים תחושה של תפילה אינטימית, לא הצהרה גדולה אלא פנייה אישית. הדואט יפה: אין תחרות בין הקולות אלא חלוקה רגשית כמו שני קולות פנימיים או שני אנשים שמחזקים זה את זה. זה לא שיר “מפוצץ”—הוא נשען על רכות, וזה מתאים לתוכן. השניים משדרים כנות רגשית בלחן נעים ונגיש, בדואט הרמוני ולא מתאמץ.

למי שמחפש עומק פילוסופי עשוי להרגיש – שיר פשוט מדי. למי שמחפש חיבור רגשי ואמונה -הוא עובד מאוד. בסופו של דבר זה שיר על רגע אנושי מאוד. כשאין תשובות – מבקשים אור.

עדן חסון ומתן לוי עושה שלום

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עליי בסוף

נשמה ונשימה

מה שתבקש אני מבין שלא אבין הכל

נעשה ואז נשמע

רץ לים עוצם עיניים

אנשים עוצרים בחוף

כל הרע שבא מן השמיים

יש בו טוב

פזמון:

רק אל תשכח את תמימותי אם קצת רחקתי

הרי בסוף נחזור להתחלה

תפתח תפתח כי כבר הרמתי את הידיים

תאיר בי נקודה טובה אחת כזאת

שתפאר בי מידותיך

תפנק אותי באור ואהבה

כי מי אני בלעדיך

אחרי הכל

אשרי הגבר שיבטח אשרי העם שמאמין בטוב

גם אחרי המלחמה שלי שלך נקום ניפול לא נסתכל אחור

אני אחיך אל תירא

רץ לים עוצם עיניים

אנשים עוצרים בחוף

כל הרע שבא מן השמיים

יש בו טוב

