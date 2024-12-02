עולמו המופלא של לואיס ארמסטרונג

אני מתחיל בדיסק השני, אולי מפני שאני מת לשמוע את ארמסטרונג שר בליווי הפסנתר של דיוק אלינגטון – It Don't Mean A Thing , וזהו תזמור חם, קולח, עם סולו חצוצרה יפהפה. ואז , בקטע השני, נכנסת למערכת שלי הגברת הראשונה של הג'אז אלה פיצג'ראלד לדואט עם סאצ'מו ל ל"חלום חלום קטן עלי", הקלטה מ-1951.אלה תחזור בקטע הרביעי – ב"סאמרטיים". וזה מרגש עדיין אחרי כל השנים. ובקטע השלישי – סאצ'מו שר ספיריצ'ואל – "לט מיי פיפל גו" המסורתי עם המקהלה של סיי אוליבר, וזו הקלטה מ-1958.
אנחנו בדיסק האוסף שנקרא "לואיס וחברים". אין כאן כמעט רגע דל. ה"אול מיוסיק גייד" סבור שלואיס (סאצ'מו) ארמסטרונג היה הסוליסט החשוב הראשון שהתגלה בג'אז, גם המשפיע ביותר. מה שיותר מדויק לומר – שארמסטרונג, חצוצרן וירטואוז, זמר ג'אז צרוד-בס, רוטט הבעה, מנגן חצוצרה בצליל חד, הופך כמעט כל שיר שהוא מטפל בו ל"ארמסטרונגי". הוא הראשון שהגיע לקהלים שאינם מעולם הג'אז – גם בזכות אישיותו המרתקת.
שנמשיך? הנה אוסקר פיטרסון ברקע בפסנתר ב"סוויט לוריין" (הקלטה מ-1957), סווינג לטריו ולחצוצרה. למה צריכים לכתוב על זה. תנו לצלילים לכתוב את עצמם.
מה, בילי הולידיי כאן? ואללה. דואט של שירה ודיבורים וצחקוקים. השנה 1949. השיר נקרא – "מיי סוויט האנק או' טראש".
ווהערב רק התחיל: יעלו ויבואו בינג קרוסבי, ולמה מידלטון (בקטע משעשע – "בייבי איטס קולד אאוטסייד") , ג'ק טיגארדן, לואיס ג'ורדן טימפני פייב, דיייב ברובק, ועוד פעם אלה ב"דאנסינג צ'י' טו צ'יק" המתוק והמלהיב , הולידיי, פיטרסון, אלינגטון. סאצ'מו וחברים – הוא דיסק שופע סווינג, בידורי להפליא, שאי אפשר/אסור להחמיץ.
דיסק א', "סאצ'מו": כאן קיים כמעט כל להיט שמזוהה עם האיש והחצוצרה מ"הלו דלו" (הקלטה – 1963) דרך "סה סי בון" (1950), "קיס אופ פייר" (1952), "ווט א וונדרפול וורלד", (1967) "סטורמי ווזר" (1957), "לה וי אן רוז" (1950) "א קיס טו בילד א דרים און" (1951) ועד "כאשר הקדושים צועדים בסך" (1938)
דיקסילנד קולח, ג'אז קלאסי, סווינג, קול מלא הבעה, חם, שמחת חיים, רומנטי. והצליל אחרי הרימסטרינג – כמו שיצא עכשיו מהאולפן אבל עם הניחוחות של אז. נו די, קחו את זה. מצורפת תעודת אחריות. וונדרפול סאצ'מו.
דיסק 1: סאצ'מו
1. Hello Dolly
2. C'est Si Bon
3. Kiss Of Fire
4. What A Wonderful World
5. La Vie En Rose
6. Otchi-tchor-ni-ya
7. Blueberry Hill
8. A Kiss To Build A Dream On
9. I Gotte Right To Sing The Blues
10. Stormy Weather
11. When It's Sleepy Time Down South
12. Top Hat, White Tie And Tails
13. Jeepers Creepers
14. Heebie Jeebies
15. I Love Jazz
16. High Society
17. Star Dust
18. When The Saints Go Marching In
דיסק 2: לואיס וחברים
1. It Don't Mean A Thing (if It Ain't Got That Swing) – With Duke Ellington
2. Dream A Little Dream Of Me – With Ella Fitzgerald
3. Go Down, Moses – With The Sy Oliver Choir And The All Stars
4. Summertime – With Ella Fitzgerald
5. Sweet Lorraine – With Oscar Peterson
6. My Sweet Hunk O' Trash – With Billie Holiday
7. Gone Fishin' – With Bing Crosby
8. Cheek To Cheek – With Ella Fitzgerald
9. Baby, It's Cold Outside – With Velma Middleton
10. You Can't Lose A Broken Heart – With Billie Holiday
11. My Bucket's Got A Hole In It – With Jack Teagarden
12. You Rascal You – With Louis Jordan & Tympani Five
13. Just One Of Those Things – With Oscar Peterson
14. Summer Song – With Dave Brubeck
15. I Got It Bad (and That Ain't Good) – With Duke Ellington
16. Don't Fence Me In – With Velma Middleton
17. It Ain't Necessarily So – With Ella Fitzgerald
עולמו המופלא של לואיס ארמסטרונג Louis Armstrong – What a wonderful world 1967
Louis Armstrong – When The Saints Go Marching In