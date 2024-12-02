עולמו המופלא של לואיס ארמסטרונג

אני מתחיל בדיסק השני, אולי מפני שאני מת לשמוע את ארמסטרונג שר בליווי הפסנתר של דיוק אלינגטון – It Don't Mean A Thing , וזהו תזמור חם, קולח, עם סולו חצוצרה יפהפה. ואז , בקטע השני, נכנסת למערכת שלי הגברת הראשונה של הג'אז אלה פיצג'ראלד לדואט עם סאצ'מו ל ל"חלום חלום קטן עלי", הקלטה מ-1951.אלה תחזור בקטע הרביעי – ב"סאמרטיים". וזה מרגש עדיין אחרי כל השנים. ובקטע השלישי – סאצ'מו שר ספיריצ'ואל – "לט מיי פיפל גו" המסורתי עם המקהלה של סיי אוליבר, וזו הקלטה מ-1958.

אנחנו בדיסק האוסף שנקרא "לואיס וחברים". אין כאן כמעט רגע דל. ה"אול מיוסיק גייד" סבור שלואיס (סאצ'מו) ארמסטרונג היה הסוליסט החשוב הראשון שהתגלה בג'אז, גם המשפיע ביותר. מה שיותר מדויק לומר – שארמסטרונג, חצוצרן וירטואוז, זמר ג'אז צרוד-בס, רוטט הבעה, מנגן חצוצרה בצליל חד, הופך כמעט כל שיר שהוא מטפל בו ל"ארמסטרונגי". הוא הראשון שהגיע לקהלים שאינם מעולם הג'אז – גם בזכות אישיותו המרתקת.

שנמשיך? הנה אוסקר פיטרסון ברקע בפסנתר ב"סוויט לוריין" (הקלטה מ-1957), סווינג לטריו ולחצוצרה. למה צריכים לכתוב על זה. תנו לצלילים לכתוב את עצמם.

מה, בילי הולידיי כאן? ואללה. דואט של שירה ודיבורים וצחקוקים. השנה 1949. השיר נקרא – "מיי סוויט האנק או' טראש".

ווהערב רק התחיל: יעלו ויבואו בינג קרוסבי, ולמה מידלטון (בקטע משעשע – "בייבי איטס קולד אאוטסייד") , ג'ק טיגארדן, לואיס ג'ורדן טימפני פייב, דיייב ברובק, ועוד פעם אלה ב"דאנסינג צ'י' טו צ'יק" המתוק והמלהיב , הולידיי, פיטרסון, אלינגטון. סאצ'מו וחברים – הוא דיסק שופע סווינג, בידורי להפליא, שאי אפשר/אסור להחמיץ.

דיסק א', "סאצ'מו": כאן קיים כמעט כל להיט שמזוהה עם האיש והחצוצרה מ"הלו דלו" (הקלטה – 1963) דרך "סה סי בון" (1950), "קיס אופ פייר" (1952), "ווט א וונדרפול וורלד", (1967) "סטורמי ווזר" (1957), "לה וי אן רוז" (1950) "א קיס טו בילד א דרים און" (1951) ועד "כאשר הקדושים צועדים בסך" (1938)

דיקסילנד קולח, ג'אז קלאסי, סווינג, קול מלא הבעה, חם, שמחת חיים, רומנטי. והצליל אחרי הרימסטרינג – כמו שיצא עכשיו מהאולפן אבל עם הניחוחות של אז. נו די, קחו את זה. מצורפת תעודת אחריות. וונדרפול סאצ'מו.