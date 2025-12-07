"יש מישהו ששר לך" בביצוע עומר אדם ואביב גפן הוא שיר אהבה-געגועים מלודי שמכוון לרגש ישר מהרגע הראשון. זהו דואט שבנוי על היסודות הקלאסיים של בלדה רומנטית ישראלית: געגוע, אשמה, תחושת פספוס ועידוד לבת־זוג, שנמצאת במשבר. השילוב בין עומר אדם (פופ–מזרחי, קול חם ורך) לבין אביב גפן (רוק–מלודי, טון מרוסק ורגיש) יוצר שכבתיות של קול “המנחם” ו"קול הכואב".

השפה אינטימית ופשוטה: אישה עצובה, מסתגרת, בוכה. ״השמש לא נגעה בך״ – דימוי פואטי מוכר שמסמן אובדן חום / שמחת חיים. אין כאן מתח לירי מפתיע. השיר נכתב כדי לגעת בעצבי הרגש – גם במנגינה, בעיבוד.

הדובר פונה אליה כמי שמנסה להציל זיכרון של אהבה – "ואת שוכחת את כל הרגעים של הביחד שלנו אל תשכחי"

כאן נכנס המוטיב הכי מובהק של קיטש רומנטי – הורדת ירח, הצתת כוכבים, הפיכת כל קוץ לזר פרחים. אלה דימויים שכבר הפכו לקלישאתיים בשירי האהבה. עם זאת נדמה, שכותב הקיטש מודע לעצמו כחלק מז’אנר הבלדות, זה לא ניסיון לשיר אינדי מתוחכם.

"אני אלוף בלאבד ואת יודעת/ על הדברים היקרים/ משלמים רק עם הכסף של הלב/ שלא יראו כמה כואב לי" – הבית של אביב גפן הוא מעבר למימד אישי יותר – להודאה בכישלון מתווספת המטפורה של "כסף של הלב" – קיטשית, אבל עם אמת פסיכולוגית, שגפן שר בטון קצת שבור, קצת מיוסר.

זה לא קיטש ריק, אלא קיטש אמוציונלי, כזה שנועד לפגוע בעצב חשוף. הוא בנוי כדי לעבוד על המאזין ברמה החווייתית, לא הקונספטואלית. זה שיר שמודע ללשון המלודרמה שלו ומחבק אותה.

הלחן רך, איטי, לגמרי מלודי, משאיר מקום לקולות, לוויברציה הרגשית. הוא נועד להעביר תחושה, לא לחדש מוזיקלית. השילוב בין הקולות יוצר תעצומה רגשית. עומר אדם לוחץ על דוושת הרגש, אביב גפן משלים.

“יש מישהו ששר לך” הוא שיר רומנטי קלאסי, אבל כזה שעשוי היטב, נוגע, ויודע להשתמש בקיטש ככלי אמנותי ליצירת רגש אמיתי.

עומר אדם ואביב גפן שרים אהבה יש מישהו ששר לך

כבר מזמן שהשמש לא נגעה בך

מסתגרת בפינה מחבקת את הכרית

שסופגת את הדמעות שאת בוכה שם

וילון על החלון מסתיר לך לילה ועוד יום

ואת שוכחת את כל הרגעים

של הביחד שלנו אל תשכחי

יש מישהו ששר לך

את הירח הוא יוריד לך עד למטה

הוא יצית את הכוכבים

אם תשכחי פתאום איך חוזרים הביתה

הוא יהפוך כל קוץ לזר פרחים

גם אם את לא שומעת

זו סתם תקופה של אכזבות ואת יודעת

שעוד מעט הוא יתקרב

הוא ינשק ויחבק אותך

והוא יישאר שם כשכולם ילכו לך

אני אלוף בלאבד ואת יודעת

על הדברים היקרים

משלמים רק עם הכסף של הלב

שלא יראו כמה כואב לי

אבל אין בושם שיסתיר ריח של בדידות

עכשיו אנחנו כל כך רחוקים

מתגעגע אלייך אל תשכחי

יש מישהו ששר לך

את הירח הוא יוריד לך עד למטה

הוא יצית את הכוכבים

אם תשכחי פתאום איך חוזרים הביתה

הוא יהפוך כל קוץ לזר פרחים

אז גם אם את לא שומעת

זו סתם תקופה של אכזבות ואת יודעת

שעוד מעט הוא יתקרב

הוא ינשק ויחבק אותך

והוא יישאר שם כשכולם ילכו לך

כבר מזמן שהשמש לא נגעה בך

עומר אדם פייסבוק

אביב גפן פייסבוק