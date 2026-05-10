השיר "טפטופים” של עידו מלכה עובד קודם כול בזכות הניגודיות שבו – מצד אחד כאב רגשי ובלבול, מצד שני ביטים קלילים, משחקי מילים ופזמון שנתקע בראש. זה שיר על אובססיה רומנטית, תלות רגשית והתבגרות אחרי קשר סוער.

“עברתי כבר את כל הפסיכולוגים בעיר ואף אחד עוד לא יודע איך להסביר” – מלכה שר (בגוף ראשון) אדםו שמנסה להבין את עצמו ולא מצליח. הפסיכולוגים הם לא באמת העניין. הם סמל לניסיון “לפתור” רגש שלא עובד בהיגיון.

המשפט: “מה עובר עליי” חוזר שוב ושוב ומדגיש בלבול, כמעט התמכרות.

“את לא צפויה את כמו מבול באמצע מאי” – מאי בישראל מתקשר לחום, יציבות, קיץ מתקרב, ופתאום מגיע “מבול”.. כלומר: היא שוברת סדר, מפתיעה, מטלטלת. היא לא רק אהבה – היא כוח טבע.

יש כאן מערכת יחסים לא יציבה. כשהכול טוב היא יוצרת דרמה. הדובר מבין שזה לא בריא, אבל עדיין נשאב לזה. הוא מודע לרעילות, ועדיין לא מצליח להשתחרר.

“מנסה לישון הראש כמו איילון”. איילון = רעש, עומס, תנועה בלתי פוסקת – דימוי ויזואלי על מצבו. המחשבות שלו לא עוצרות.

המילה “טפטופים” נשמעת קלילה, כמעט מצחיקה, אבל היא מתארת משהו קטן שלא מפסיק: זיכרונות, מחשבות, רגשות שחוזרים בטיפות קטנות, לא “סערה” כל הזמן אלא כאב שממשיך לנזול פנימה. החזרה “טי טי טי טפטופים”

נותנת תחושה כמעט היפנוטית, כמו מחשבה טורדנית שחוזרת בלופ.

הבית האחרון משנה את כל השיר. “בזכותך הפסיכולוג קנה לו בית”.פתאום יש הומור עצמי. הוא כבר לא שקוע בדרמה. הוא מסתכל עליה מבחוץ. ואז: “זה השיר האחרון שלי עלייך” – הכרזה של שחרור, ו“האישה שלי עושה לך עשר אפס” – לא רק עקיצה לאקסית אלא הצהרה שהוא מצא יציבות ובריאות במקום כאוס.

הסיום: “מאחל לך זוגיות כמו שלי”. מפתיע כי אין פה נקמה. הוא כבר לא כועס, מה שמראה שההחלמה הושלמה.

טקסט של זרם מחשבות לא קוהרנטי על קשר ממכר שנכתב כמכתב לאקסית הופך לשיר קליל וזורם בנתיב אמצעי בשפה של דור שחי בין תל אביב, הודעות בלילה, פסיכולוגים, אסטרולוגיה ויחסים לא יציבים.

עידו מלכה טפטופים

עברתי כבר את כל הפסיכולוגים בעיר

ואף אחד עוד לא יודע איך להסביר

מה עובר עליי מה עובר עליי

כשאני רואה אותך הגב אל הקיר

וכמו שיר טוב בא לי רק להגביר

את לא צפויה את כמו מבול באמצע מאי

היינו מדברים כמו ילדים

משכת בצמות שלי זה פרפרים

ו 3 בלילה תל אביב

מזל שבחושך לא עובדים הפילטרים

יושבים בטרומפלדור ליד האבנים

ואת כבדה אליי רואה לך בפנים

כשעובד לנו את מחפשת לריב

את רגילה למטומטים

אני עברתי כבר את כל הפסיכולוגים בעיר

ואף אחד עוד לא יודע איך להסביר

מה עובר עליי מה עובר עליי

כשאני רואה אותך הגב אל הקיר

וכמו שיר טוב בא לי רק להגביר

את לא צפויה את כמו מבול באמצע מאי

ואני טי טי טי טפטופים

לא יודע מה נכון

מנסה לישון הראש כמו איילון

אומרים הכל מכתוב אבל

איך מוחקים את המזל

ובאסטרולוגיה בעיתון

כתוב ששנינו זה בדוק אסון

כמה עוד כמוני יש בטלפון שלך

עברתי כבר את כל הפסיכולוגים בעיר

ואף אחד עוד לא יודע איך להסביר

מה עובר עליי מה עובר עליי

כשאני רואה אותך הגב אל הקיר

וכמו שיר טוב בא לי רק להגביר

את לא צפויה את כמו מבול באמצע מאי

ואני טי טי טי טפטופים

ומאותו היום עברו כמעט שנתיים

בזכותך הפסיכולוג קנה לו בית

אני לא יורד יותר על הברכיים

זה השיר האחרון שלי עלייך

יום חדש עולה אצלי מהמרפסת

האישה שלי עושה לך עשר אפס

הכעס ממזמן עזב אותי

מאחל לך זוגיות כמו שלי

