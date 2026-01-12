"כמה שלא ניסיתי” הוא שיר פופ רומנטי טהור על אהבה ראשונה שלא קורית. לא דרמה גדולה, לא שברון לב טראגי אלא אכזבה מתוקה־מרירה, כזו שכולנו מכירים מהגיל שבו הרגש גדול מהכלים שיש לנו להתמודד איתו.

כבר בבית הראשון אנחנו בתוך נקודת מבט ילדותית־צעירה: “היא הייתה כל כך יפה / העיניים מספרות” – הסתכלות נאיבית, כמעט מיתולוגית.

“אם את הבת של השכן / או שבאת לחברות” – סקרנות פשוטה, יומיומית, בלי פוזה. הדובר לא מציג את עצמו כגיבור רומנטי, אלא כילד מבולבל, מתרגש, קצת חסר ביטחון, וזה בדיוק מה שעובד.

הפזמון: לב השיר – “וכמה שלא ניסיתי ככה את לא ראית בי”. זו שורה סופר־פופית, אבל גם מאוד כנה – חזרתיות שמדגישה מאמץ מול חוסר תגובה מוחלט מהצד השני. השורה “מה שווה להיות יפה/ אם לא יפה לך אהבה”

נשמעת כמו פזמון ישן פשוט וקליט משנות ה־80–90 עם חוכמה רגשית מאוד בסיסית, ולכן אוניברסלית.

בבית השני והשלישי, הדובר מודה בכישלון בלי להתמסכן: “אני מודה זה קצת קשה לי להודות” – הודאה כפולה, כמעט מגומגמת. “אני הפסקתי להיות איתך נחמד” – רגע אנושי, לא יפה, אבל אמיתי. “כל מה שאני עושה עובר ליד”- תחושת שקיפות שכל אחד חווה מתישהו. הוא לא כועס עליה באמת – הוא בעיקר מתוסכל מעצמו

השורה האחרונה מבטאת בגרות רגשית – “את שמן אני מים זה פשוט לא מתחבר” משפט של הבנה מאוחרת שאומר – לא כל אהבה נועדה לקרות, לא כל חיבור אפשרי, גם אם רוצים מאוד, אבל אז מגיע הטוויסט: “אז למה כשאסור אני רוצה את זה יותר”, ופה השיר חוזר להיות אנושי לגמרי.- השכל מבין, הלב פחות.

"כמה שלא ניסיתי” עובד כי הוא לא מתחכם, לא מתבייש ברגש ולא מנסה להיות יותר ממה שהוא. זה פופ ישראלי מתוק, עם קריצה ברורה לנוסטלגיה, שיושב על אמת רגשית פשוטה:- האהבה הראשונה כמעט תמיד לא הולכת כמו שדמיינו., ואולי בגלל זה היא נשארת איתנו הרבה אחרי.

עידו מלכה זורם יפה עם השיר כשהוא מאמץ אלמנטים שמחזירים לפופ של פעם כולל נרטיב של אימונים מול המראה, קבעת שעה מדויקת – “אני אוסף אותך ב־9”, והדימוי היפה- “כמו גיטרה ישנה / מזייפת לי תקווה”. זה שיר שיודע בדיוק מה הוא רוצה להיות — ולא מתבייש בזה.

עידו מלכה כמה שלא ניסיתי תסריט ובימוי: תמר מירון הפקה: מקס פבזנר צילום: ניתאי פרנס

היא הייתה כל כך יפה

העיניים מספרות

אני נשאבתי למבט

הסתקרנתי ברמות

אם את הבת של השכן ?

או שבאת לחברות

וכמה שלא ניסיתי

ככה את לא ראית בי

מה שווה להיות יפה ?

אם לא יפה לך אהבה ..

איך שוב טעיתי

אני מודה זה קצת

קשה לי להודות

אני יכול לספור בעשר אצבעות

כמה שלא ניסיתי ככה את לא

את לא יודעת

אני הפסקתי להיות איתך נחמד

כי כל מה שאני עושה

עובר ליד

כמה שלא ניסיתי ככה את לא

כבר חשבתי לוותר

פתאום משהו בי קרה

לא רציתי לפשל אז

התאמנתי על מראה

אני אוסף אותך ב 9

יש מקום ויש שעה

וכמה שלא ניסיתי

ככה את לא ראית בי

כמו גיטרה ישנה

מזייפת לי תקווה

איך שוב טעיתי

אני מודה זה קצת

קשה לי להודות

אני יכול לספור בעשר אצבעות

כמה שלא ניסיתי ככה את לא

את לא יודעת

אני הפסקתי להיות איתך נחמד

כי כל מה שאני עושה

עובר ליד

כמה שלא ניסיתי ככה את לא

את יודעת שרציתי להיות שלך

את יודעת שניסיתי לאהוב אותך

את שמן אני מים זה פשוט לא מתחבר

אז למה כשאסור אני רוצה את זה יותר

