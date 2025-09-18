דואטים בין זמרים משמשים לא פעם ככלי שיווקי אסטרטגי חזק בתעשיית המוזיקה. הם לא רק יצירה מוזיקלית – אלא גם שיתוף פעולה שמטרתו להרחיב קהלים, לחזק מיתוג, ולהגביר את ההשפעה התרבותית של השיר או האמן.

במקרה של השיר הזה – עידן עמדי ואושר כהן חברו ל – משאפ לקראת פסטיבל התמר 2025. הדואט יוצר רצף רגשי המשלב געגוע, ניסיון להיאחז באהבה, השלמה עם פרידה, ואיחול לעתיד טוב יותר. זהו לא רק חיבור בין שני שירים – זהו דיאלוג בין שתי נקודות מבט, בין קצוות של קשר רומנטי – רגע לפני שהוא נגמר ואולי רגע לפני שהוא נבנה מחדש. שני קולות (גבר ואישה) שמביעים פגיעות – שכל אחד מהם מתמודד עם חוסר, עם געגוע.

הכפילות ו"איזה מזל שאת איתי / ורק אל תתקשרי אליי" חושפת את הסתירה: מצד אחד צורך חזק בקרבה, מצד שני תחושת עומס ריגשי.

הסיום עם ברכה ושחרור – “שהשם יברך אותך…” ברכה אמיצה לאהובה שהולכת. זו אינה התפרקות – זו קבלה. ברכה במקום כעס.

עידן עמדי – קול חם, עמוק, מלא משמעות – משדר מבט פנימי, ניסיון לתקן. אושר כהן – רגש חזק, שברירי יותר, לעיתים – מביע את כאב השחרור והחוסר.

השילוב מייצר דיאלוג רגשי גואה בין שני זמרים שמרימים את השיר.המשאפ הזה הוא הרבה יותר מסך חלקיו.

הוא לא רק "שיר אהבה" או "שיר פרידה" – הוא שיקוף של מה שקורה כשאנשים כנים עם עצמם, עם רגשות מעורבים, ועם אומץ לשחרר מתוך אהבה. זהו שילוב שמדבר גם לאלה שנשארו, גם לאלה שעזבו – ובסוף גם לאלה שמברכים מרחוק.

עידן עמדי & אושר כהן מקום לשנינו & השם יברך אותך (מתוך חזרות לפסטיבל התמר 2025) צילום ועריכה: Digistage

את יודעת שניסיתי

למחוק הכול ולהמשיך,

אבל השמש בלעדייך,

לא מאירה לי כרגיל.

אתה יודע שחיכיתי,

אולי עדיין מחכה,

גם הימים פה בלעדיך,

לא נראים אותו דבר.

כשאת לא כאן אני יודע

איך אנחנו משתנים,

שהחיים קצרים, נגמר לנו הזמן,

ומה נהיה לנו תגידי,

איך אנחנו מסתבכים,

אני רוצה הכול פשוט,

רק במילה,

לומר לך שאני שלך,

שנתגבר על המרחק,

גם אם לכמה רגעים.

לנגן לך שיר חדש,

שתאמיני כשאלחש,

איזה מזל שאת איתי.

אולי אמצא מקום לשנינו,

אולי נברח כמו שרצית,

אני יודע לא הכול מושלם

אבל נחיה על יד הים,

בשקט, את אני והילדים.

אם רק תראה לי שזה לא רחוק,

אם תקרב אותי אליך,

אני יודעת שהכול יקרה,

משם הכול פשוט אתה שומע.

כשאת לא כאן אני יודע

שאנחנו משתנים,

שהחיים קצרים, נגמר לנו הזמן,

ומה נהיה לנו תגידי,

איך אנחנו מסתבכים,

אני רוצה הכול פשוט,

רק במילה,

לומר לך שאני שלך,

שנתגבר על המרחק גם אם לכמה רגעים,

לנגן לך שיר חדש,

שתאמיני כשאלחש איזה מזל שאת איתי.

ורק אל תתקשרי אליי

איזה מזל שאת איתי

ורק אל תתקשרי אליי

איזה מזל שאת איתי

ורק אל תתקשרי אליי

איזה מזל שאת איתי

ורק אל תתקשרי אליי

כי השם שלך על המסך שלי גדול עליי

וזה יגרור אותנו שוב

לאחרון ודי

לאחרון ודי ודי ודי ודי ודי ודי

אז שהשם יברך אותך

את כל מי שאיתך

עולם שלם מחכה בחוץ לכל הטוב שלך

אולי חשוך עכשיו

אבל האור שלך חזק

תצאי לדרך מה יכול כבר להיות

ושהשם יברך אותך

מי שהביא אותך

תפסי אותם חזק רק הם בכישלונות שלך

ותמסרי גם ד"ש

ויאללה מחדש

כי אני כבר לא יכול להיות

איזה מזל שאת איתי

