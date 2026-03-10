בין אזעקה לאזעקה הגיע קובץ שמונה שירים ישנים שנשמעים כמו יצאו מהממ"ד של עידן רייכל הישר ליוטיוב. שומעים שירה תמה אישית אינטימית מאוד ברוח נוגה נוסטלגית, סוג של התרפקות על שירים שאפשר להצטרף אליהם בשירה בציבור. השירה בליווי פסנתר תמה ראשונית, אפרורית-אחידה, מסלול הרמוני בלתי משתנה, נטולת דרמה, נשמעת כמו התייחדות עם רוח העבר.

מה הניע את רייכל להוציא קובץ כזה באמצע מלחמה? הבחירה בשירים מאוד מודעת, ועם זאת משקפת מגמה מוכרת: שירים ישנים פועלים כמעט כמו זיכרון קולקטיבי. אלה שירים שמחוברים לזיכרון לאומי, לטקסים, לשירה בציבור, לרדיו של פעם. במקום ליצור משהו חדש, רייכל יוצר מקלט רגשי דרך המוכר. עושה משהו אחר: הוא מקטין את העולם. זה נשמע כמעט כמו מישהו שמנגן לעצמו בבית. המוזיקה הופכת להתכנסות פנימית, לא להצהרה ציבורית.

סיבה פסיכולוגית? כאשר ההווה מאיים, התרבות פונה אל עבר יציב ומוכר. שירים כמו: "היו לילות”, "בואי אמא”, "רותי” מפעילים זיכרון של תקופות קודמות, אפילו של מלחמות אחרות, שבהן השירים האלה כבר ליוו את הציבור. כלומר – זה לא רק עבר אישי, אלא עבר היסטורי משותף.

רייכל לאורך הקריירה שלו תמיד עבד עם שורשים מוזיקליים –אתיופי, תימני, פיוטים, מוזיקה יהודית. כאן הוא עושה משהו דומה אבל עם הקאנון של הזמר העברי. במקום “הפרויקט של עידן רייכל” עם הפקה גדולה, הוא מציג כמעט: "רייכל לבד עם הפסנתר והעבר הישראלי”. זה מה שנותן לשירים את התחושה של התייחדות עם רוח העבר.

הקובץ הזה נולד משילוב של כמה מניעים: להעניק מעט נחמה תרבותית דרך שירים מוכרים.,ליצור מרחב אינטימי ושקט בתוך מציאות רועשת ואלימה וגם להתחבר לזיכרון הקולקטיבי של הזמר העברי באמצעות פורמט מינימליסטי. זוהי מוזיקה שנועדה להישמע כמו מישהו שמנגן כדי להחזיק את עצמו ואת המאזינים בזמן חירום.

המוזיקה פשוטה ושקטה מנוגנת בהרמוניה אחידה אפרורית בצלילי פסנתר שמתקדם במסלול כמעט קבוע, בלי מודולציות. דווקא הגישה האינטימית הזו משדרת משהו יותר טבעי ונכון ממוסיקה מופקת.

עידן רייכל: "הד שכזה, מהדהד שנים, מתקליט חדש ביום שישי שאבא מניח על הפטיפון ומנגן בקולי קולות בסמטת תדהר בכפר סבא. מטלי אברמסון, מחנכת כיתה ג' 1 בבית הספר גולדה מאיר, שמלמדת אותנו כל שבוע שיר עברי חדש. הד משירים בשיעורי אקורדיון אצל מיקי רונן, ואחר כך אצל רמי לוין שמלמד איך לנגן את הרגע. ואדלה שמסכימה ללמד אותי פסנתר בגיל מאוחר, שירים ללא מילים של מנדלסון, ובאך. הד כזה שחוזר. הד ממנגינות שנשארות, ומילים שיצאו מהלב וחדרו ללבבות רבים"

שירים: גבעול – מילים: ורד קלפטר | לחן: מאיר גולדברג עכשיו – מילים: דני רובס | לחן: שאול בן אמיתי שיר ההד – מילים: יעקב שבתאי | לחן: יוחנן זראי רותי – מילים: חיים חפר | לחן: עממי רוסי פעם היו שם פרחים – מילים:תלמה אליגון רוז | לחן: ראלף לויתן בואי אמא – מילים: לאה נאור | לחן: אדוארד קולמנובסקי תודה – מילים: עוזי חיטמן | לחן: דאלארס היו לילות – מילים: יעקב אורלנד | לחן: מרדכי זעירא

עידן רייכל – הד

עידן רייכל פייסבוק