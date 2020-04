האם עידן רייכל ביקש להשמיע את הגרסה הנכונה מבחינתו ל – Feker Libi? הביצוע מתוך הבידוד הביתי לא היה כמובן מתרחש, אלמלא ביטול האירוויזיון ברוטרדם עקב מגיפת הקורונה, ולמעשה סתימת הגולל על השיר כמתחרה באירוויזיון הבא בביצוע זוכת הקדם בישראל, עדן אלנה. במצב כזה, הרגיש רייכל משוחרר לעשות קאבר משלו לשיר, לבצע אותו כפי שהוא "שומע" את השיר.

התוצאה מעניינת: הוא פחות פומפוזית ו"אירוויזיונית" לעומת הביצוע של עדן אלנה, צנועה יותר, וגם מתקרבת יותר לסגנון אפרו פשוט באוריינטציית וורלד מיוזיק מעורבת שפות.

עידן רייכל העניק ל Feker Libi (אהובת ליבי באמהרית) קווי מתאר ראשוניים יותר, אותנטיים יותר,פחות פופיסטיים. מילים פשוטות: כמי שלא השתגע על גרסת השיר הזוכה של אלנה,גיליתי מעין שיר אחר, מהסוג שהקשר בינו ובין אירוויזיון מקרי בהחלט. מה שאומר: באמנות כמו בחיים יש דינמיקה שהיא מהות הקיום שלנו, והנה כפי שחיינו השתנו מקצה לקצה, גם השיר הזה לבש צורה אחרת לחלוטין, הרבה יותר אותנטית מגרסת האירוויזיון.

FekerLlibi, Wade halu, Nawe dane, I love you

Once upon a time/ I was looking for a sign

Pachamama, Pachamama/ Show the way, oh be my guide

Love is on the mind/ Close your eyes and you will find

Melodia, Melodia

Feel the energy inside/ Say: all the people coming, coming my way

love is on my way

Maka Lakuma DE DE, Maka Lakuma de masa

Maka Lakuma DE DE, Maka Lakuma

Feker Libi/ Tonight is our story/ We celebrate the glory

We have no shame

Feker Libi/ I'm not ashamed to love you

Tonight I'm gonna find you/ I call your name

Look at us tonight/ Color party side to side

Confetti Ya, Confetti Ya/ falling on us from the sky

(Idan Raichel Faker Libi (Corona Quarantine

