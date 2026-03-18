השיר הוא דוגמה מדויקת למה שעילי בוטנר עושה כבר שנים – אבל כאן, בתוך תקופה טעונה וקשה, הןא מקבל משמעות אחרת: פחות “שיר נעים”, יותר שיר הישרדות רגשי.

זה שיר שמכוון להיות פשוט – אבל מתחת לפשטות יש כמיהה עמוקה לאור, לקשר וליציבות בתוך אי־ודאות.

“ספר לי כל מה שעברת / על השברים שאז אספת” -זו פתיחה לא טריוויאלית לשיר פופ – אין אידיליה, יש פצע, צלקות השיר מתחיל מהכרה בכאב – לא מהדחקה שלו.

“מה שווה לי בלעדיך” “אמצא הכל כבר בעיניך” – הקשר התלותי מוגש לא כדרמה. זה מאפיין של בוטנר – לקחת רגש גדול ולהגיש אותו בצורה “קלה לעיכול”.

“מה שהשארנו שם בקיץ” “הגעגוע אל הבית” העבר תמים יותר אולי מציאות “לפני”, והבית לא רק מקום פיזי אלא תחושת ביטחון שאבדה. זה יושב חזק בתוך הקשר של תקופה קשה:העבר נראה יציב יותר מההווה.

“תראה בסוף תמיד זה שנינו / עוד יבוא עלינו טוב” – האמירה המרכזית של השיר. אין הבטחה גדולה. יש אמונה קטנה, עקשנית. לא “יהיה טוב”, אלא: “עוד יבוא טוב” – ניסוח צנוע יותר, אמין יותר.

מלודיה קליטה מאוד, שירה הרמונית מרוממת של "הילדים החדשים" מתכתבת נפלא עם קצב בינוני (“אמצע דרך”) – לא בלדה כבדה ולא שיר מסיבה אלא מבנה ברור, פזמון שמזמין שירה משותפת. זה בדיוק ה-DNA של בוטנר – נגיש, מיינסטרימי, עובד מהאזנה ראשונה.

מה עובד? פשטות – לא מתיימר להיות עמוק מדי, אבל כן נוגע, פזמון סוחף – שקל להפוך להמנון קטן, רלוונטיות רגשית – מתאים מאוד לתקופה של אי־ודאות, איזון בין אישי לקולקטיבי – זוגי אבל מרגיש רחב. השיר נשאר באזור הנוחות של בוטנר – לא לוקח סיכון גדול, זה לא שיר שמחדש – זה שיר שמדייק.

השיר לא מנסה להאיר את העולם אלא להחזיק אור קטן בין שני אנשים, ובתקופה של דאגה מתמשכת – זה בדיוק מה שהופך אותו ליעיל – לא בריחה מהמציאות, אלא רוך בתוך המציאות.

עילי בוטנר והילדים החדשים בוא לאור במאי: לירן סגל צלם: עמרי אוחנה

בוא

ספר לי כל מה שעברת

על השברים שאז אספת

צלקות רחוקות

שב

כי מה שווה לי בלעדיך

אמצא הכל כבר בעיניך

מנגינות אבודות

בוא לאור

בוא קרוב

אל השקט אל הטוב

אל הלב שדולק כל הלילה

עד הסוף איתך לעולם

עד שלא רואים ת׳ים

כוכבים מאירים מלמעלה

אני מחכה לך

תן לי להיות לך

עד הסוף אני שלך

זוכר

מה שהשארנו שם בקיץ

הגעגוע אל הבית

איך הכל

עוד במקום

זמן

נשפך מבין אצבעותינו

תראה בסוף תמיד זה שנינו

עוד יבוא עלינו טוב

בוא לאור

בוא קרוב

אל השקט אל הטוב

אל הלב שדולק כל הלילה

עד הסוף איתך לעולם

עד שלא רואים ת׳ים

כוכבים מאירים מלמעלה

אני מחכה לך

תן לי להיות לך

עד הסוף אני שלך

