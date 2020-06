אנחנו ב"מחלקת האבידות של החיים". העיר הגדולה וחיי הנפש. עמיחי הלל מדבר על תל אביב. הוא רואה אנשים "בלי פנים", מרגיש שכולם הפכו אויבים, תחפושות במצעד החיים, וגם מתייחס לשינוי שחל בו – "מתי ביקרת את ההורים מתוך געגוע"?

הבסיס הפסיכולוגי שעליו מושתת הטיפוס של היחיד תושב העיר הגדולה הוא העלייה של הפעילות העצבית, הנובעת מן התחלופה הבלתי פוסקת של גירויים פנימיים וחיצוניים. ניגוד ניכר לחיי העיר הקטנה והכפר, מה שמביא למצב ש – "המוח מדבר, הלב מזמן כבר לא פעם", ועדיין ההתלבטות "האם להשאר,האם לברוח עוד פעם".

המוסיקה מעלה את התסכול והניכור על נתיב מרכזי של הרדיו הידידותי, סרט מתח בקצב מקדם נרטיב, בצליל גיטרות רועמות. הכאב האישי בקולו המסולסל המיוסר מתחלף לשירת רבים ב"האם להישאר או לברוח עוד פעם" – מעין המנון המיואשים, כאילו קולו של היחיד מייצג את הקולקטיב. עמיחי הלל, אולי התכוון לכך שהוא אינו לבד בתחושה הקשה, ואמנם בחלק האחרון של השיר נכנס הראפר חיים (Lil kk), ב – should I stay or should I leave, מעבר מיוחד, שמעניק לשיר תוספת של אח לצרה.

הראפ נכנס בדלת האחורית, החיבור בין דיבור קצבי לשיר המלודי לא נשמע שעטנז אלא רכיב מהותי באמנות הפוסט מודרנית. ראפ ושירה אינם אויבים, אלא מכרים שלמדו לחיות זה עם זה, נעזרים זה בזה ליצירת אמנות מורכבת יותר. . חבל שהראפ אינו משתלב בחלקים אחרים של השיר, אלא רק בסופו. גם כך מצליח הלל ליצור את המורכבות המוזיקלית המיוחלת, שמעלה את התסכול שלו לאוטוסטראדה.





זה כבר שנים שאתה נעול ולא מוצא מפתח/ וזה שנים שהנוף שלך הוא תל אביב ,אתה פה רק אורח

מסביבך אנשים בלי פנים, חדשות מביאות עצבים/ פתאום כולם נהיו לאויבים, מרגיש לא בטוח

כבר למדת לספוג כאבים ,תחפושות במצעד החיים/ היום יקר לקנות חיוכים באופן קבוע

האם להשאר,האם לברוח עוד פעם/ המוח מדבר, הלב מזמן כבר לא פעם

עוד ראש אחד נופל,על הספה להתפתל/ האם להשאר האם להגמר

והשדים הפכו כבר לחברים, שכחת איך לנבוח/ במחלקת האבידות של החיים, עוד בכסא הנוח

אישונים בלילות מתרחבים, כפתורים נפתחים נסגרים/ מתי ביקרת את ההורים מתוך געגוע?

כבר למדת לספוג כאבים, תחפושות במצעד החיים/ היום יקר לקנות חיוכים באופן קבוע

האם להשאר ,האם לברוח עוד פעם/ המוח מדבר, הלב מזמן כבר לא פעם

עוד ראש אחד נופל,על הספה להתפתל/ האם להשאר האם להגמר

should I stay or should I leave I don't know iike this life in TLV I love TLV so much from this money u can't get enough go to Alenbi looking for clubs hit the beach and I'm picking them up you gotta go work cuz you gotta pay rent if you live in TA then u wanna be rich end up feeling lonely your family you miss you wanna go home give mama a kiss then go to the bar get drunk and forget so much pain so much happiness I love this life but I'm lacking it damm I love this life but I'm lacking it big city life when u leave turn off the lights if u wanna change your life what homie open your eyes

