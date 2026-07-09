"יום ראשון, שנה אחרונה" הוא שיר פתיחה אפקטיבי לסרט "תיכון מגשימים" משום שהוא עושה את מה ששיר פתיחה בסרט מוזיקלי אמור לעשות: בתוך שלוש-ארבע דקות הוא מציג עולם, דמויות, קצב חיים והבטחה דרמטית. הוא אינו רק שיר – הוא הצהרת כוונות.
השיר מתפקד כמעין אוברטורה או פרולוג של אופרת ראפ. עוד לפני שהעלילה מתחילה, הצופה מבין מה מונח על הכף: כיתה י"ב היא שנת המעבר בין גיל ההתבגרות לבין החיים הבוגרים. המשפט החוזר "יום ראשון, שנה אחרונה" הופך למנטרה. הוא אינו רק מציין את תחילת שנת הלימודים, אלא את תחילתו של מרוץ נגד הזמן.
עמית אולמן יובל מנדלסון גימבו גיי תומר כץ יום ראשון שנה אחרונה
יום ראשון, שנה אחרונה
יהיה בנזונה בייבי, הנה באים הימים
יום ראשון, שנה אחרונה
תמיד חלמנו אבל השנה
מ ג ש י מ י ם
שנה אחרונה, שנה להשקיע
השנה נעשה שיעורים ונקשיב למורים
נה נעיז, נזיז עניינים
נבריז מכל השיעורים השנה
נוציא רשיון, נתאמן לגיבוש
נמלא תמנילה (רק פלס"ר!)
נעשה הזרקות בשפתיים
נשפוך קילו בושם
נצבע ת'שיער
השנה נרקוד
בווליום נורא ואדיר
השנה נעבוד
ברשתות המזון המהיר (כי)
הכל עלינו
שנה גורלית בחיינו
זו הזדמנות אחרונה
את כל מה שלא הספקנו
חייבים להספיק השנה
יום ראשון, שנה אחרונה
יהיה בנזונה בייבי, הנה באים הימים
יום ראשון, שנה אחרונה
תמיד חלמנו אבל השנה
מ ג ש י מ י ם
חבל שהחופש נגמר אבל היי
(היי היי!)
אוטוטו ראש השנה וכיפור וסוכות
וואלק, אין על תשרי
שום לימודים, ניסע לכרתים
פאקטים בדיוטי, נסגור ת'פינה
נחיה ת'חלום
נביא ת'שלום (הלוואי..)
נמצא אהבה השנה
נקנה אלכוהול
בעלי עסק מפוקפקים
נצא בזול
אנחנו עדיין קטינים
הכל עלינו
שנה גורלית בחיינו
זו הזדמנות אחרונה
את כל מה שלא הספקנו
חייבים להספיק השנה
יום ראשון, שנה אחרונה
יהיה בנזונה בייבי, הנה באים הימים
יום ראשון, שנה אחרונה
תמיד חלמנו אבל השנה
מ ג ש י מ י ם