עמית אולמן יובל מנדלסון גימבו גיי תומר כץ יום ראשון שנה אחרונה

הטקסט לוכד את התודעה של בני 17–18. אין בו אידיאליזציה של נעורים, אלא ערבוב אופייני של חלומות גדולים וזוטות יומיומיות. באותה נשימה מופיעים: להוציא רישיון, להתכונן לצבא, לעבוד ברשת מזון מהיר, לטוס לכרתים, להתאהב, לצבוע את השיער. ואפילו "לעשות הזרקות בשפתיים" – המעברים החדים מאפיינים את גיל ההתבגרות: הכול מרגיש חשוב באותה מידה, מההחלטות שישפיעו על החיים ועד לשטויות של הרגע. זה נשמע כמו רשימת מכולת. פחות עומק רגשי, כי השיר אינו אמור להיות וידוי אישי אלא צילום פנורמי של תחילת השנה.

"הכול עלינו / שנה גורלית בחיינו." – השורה החשובה בשיר. היא מבטאת את התחושה המוגזמת אך האמיתית של גיל 18: שכל החלטה תקבע את העתיד. המבוגרים יודעים שהחיים מורכבים יותר, אבל בני הנוער באמת מרגישים שזו ההזדמנות האחרונה להספיק הכול.

השיר מצליח להיות גם ספציפי וגם אוניברסלי. אמנם יש בו רמזים ישראליים מובהקים – תיכון, שנת י"ב, יום סיירות, מנילה, חגי תשרי, עבודה ברשת מזון מהיר – אך התחושה מוכרת כמעט לכל מי שסיים תיכון: התחושה ש"זו השנה שבה חייבים להספיק הכול".

הפס הקולי נשמע כמו להקת תיכון שמנגנת בכל הכוח. הבחירה בפאנק־רוק במקום הפקת פופ מלוטשת מדי נכונה. ההקלטה בלייב מוסיפה חספוס שמשרת את הסיפור. הקולות אינם תמיד "מושלמים", אבל דווקא חוסר השלמות הזה יוצר אמינות. התחושה היא של הופעה ולא של מוצר אולפני סטרילי.

השילוב בין ראפ לפאנק־רוק מאפשר לדחוס כמויות גדולות של מידע ודיאלוגים בקצב מהיר; מצד שני, הגיטרות והתופים מעניקים אנרגיה מתפרצת שמזכירה סרטי נעורים מתחילת שנות האלפיים. זה יוצר הכלאה בין מחזמר, סרט תיכון ותרבות ההיפ־הופ.

גם העובדה שהשיר מבוצע על ידי ארבעה זמרים תורמת לדרמה. במקום גיבור אחד שמספר את הסיפור, מתקבלת מקהלה של בני נוער. כל קול מייצג דמות או הלך רוח אחר, והתחושה היא שכל השכבה שרה יחד. כך נוצר דיוקן קולקטיבי של דור שלם, ולא רק של תלמיד בודד.

"יום ראשון, שנה אחרונה" הוא הרבה יותר משיר פתיחה. הוא מגדיר את הטון של הסרט כולו: קצבי, צבעוני, מצחיק, כאוטי ומלא אנרגיה. אם העלילה עוסקת ביואב שמנסה למצוא את מקומו בעולם דרך הראפ, הרי שהשיר הזה הוא קו הזינוק למסע ההתבגרות שלו.

זהו שיר שמבליט אותנטיות ואנרגיה על פני עומק פיוטי. הוא אינו מבקש להיות שירה גדולה, אלא ללכוד רגע בחיים שבו הכול אפשרי, הכול דחוף, והעתיד נדמה קרוב מאי פעם. דווקא משום כך הוא מצליח לפתוח את הסרט בעוצמה: הוא גורם לצופה להרגיש שוב, ולו לכמה דקות, את ההתרגשות של היום הראשון בשנה האחרונה בתיכון.