העובדה שענת מושקובסקי שרה מנקודת מבט של גבר אינה גימיק – היא חלק מהאמירה והסיפור. הוא (הדובר) אינו מאשים אותה בקול רם, לא מציג עצמו כגיבור ולא מתמסכן באופן מוחצן. זה גבר פסיבי יחסית, מתבונן בעצמו דרך העזיבה שלה, תקוע בין תקווה להכחשה.

השורה במונולוג שלו : "ואני מקווה ששיקרת או טעית” היא מפתח בשיר: הוא מעדיף שקר על אמת כואבת. זו דמות שמוכנה לוותר על כבוד עצמי כדי לשמור על קרבה.

הבית הראשון כולל קטלוג חפצים – זוג תחתונים, רישום של סוסים, ספר של מורקמי וכובע קש. אלה לא סתם אביזרים אלא שרידים של חיים משותפים, הוכחה פיזית לנוכחות שנמחקה, תחליף לזיכרון רגשי גדול מדי. הבחירה בפרטים יומיומיים יוצרת אינטימיות שקטה ולא סנטימנטלית.

הבתים המאוחרים יותר חושפים משהו עמוק ולא נוח: "תמיד עייפה ותמיד רעבה/ ותמיד זקוקה להצלה”. זו כבר לא רק אהבה – זו דינמיקה של תלות, והשורה החזקה ביותר – "זה לא משנה אם אני מציל או מנוצל, כי את התשובה”. זהו וידוי חושפני. הוא מודע לאפשרות שהוא מנוצל, אבל מוכן לזה, כי הזהות שלו תלויה בה.

הסיום – הבטחה שאין לה עתיד "אם תרצי אהיה אהובך” זו הצעה פתוחה, אבל גם ויתור מוחלט על גבול. אין כאן תנאי, אין דרישה לשינוי – רק נוכחות.

מוזיקלית, השיר גם לא נפתר בסוף – אין קתרזיס, אין סגירה. בדיוק כמו היחסים.

"דינה” הוא שיר על אהבה חד־צדדית שקטה, גבריות פגיעה ולא הרואית, תלות רגשית שמודעת לעצמה אך לא משתחררת. המנגינה מרגישה כמו הליכה במסדרון מוכר – תמיד אותו כיוון, בלי יציאה, ההרמוניה הנוגה, השירה התיאטרלית של מושקובסקי אומרת הזדהות עם מושא השיר מתוך איזושהי חמלה כלפיו, שיקוף של הנרטיב יותר מנקודת מבטה הרגשית. גם המעבר לצליל רוקי והעלאת הטון שלה – אינם משנים את אופי הנרטיב.

אין כאן שיא דרמטי של ממש. .זה שיר שלא מבקש לצעוק, וכמו הדמות שבו, גם הסיפור המוסיקלי הוא בטעם חמוץ מתוק.

ענת מושקובסקי דינה

בין המטבח לארון שלי

יש כמה דברים ששכחת כשעזבת

זוג תחתונים ורישום של סוסים

ספר של מורקמי וכובע קש

אמרת שלא תחזרי

ואני מקווה ששיקרת או טעית

יש קו ישיר בין השפתיים שלנו

כנראה שגם בין רקמות שריר

דינה דינה

כל מה שאמרת לי כבר נשכח

דינה דינה

הסתבכתי עמוק במשחק

אמרת שרצית בית ומשפחה

כנראה שאני לא מספיק

אולי לא הבנתי אולי לא בגרתי

אולי אין לי מה שצריך

אמרת שתצאי לחפש

מישהו אחר שיתן לך הכל

את לא האמנת לא חשבת שאפשר

בעצמך העדפת לא לגדול

דינה דינה, מה שאמרת לי כבר נשכח…

מידי פעם בערב דפקת לי בדלת

חזרת אליי בלי להסביר

אולי בודדה אולי מפחדת

אין לך מקלט פה בעיר

תמיד עייפה ותמיד רעבה

ותמיד זקוקה להצלה

זה לא משנה אם אני מציל או מנוצל

כי את התשובה

דינה דינה

אם תרצי אהיה אהובך

דינה דינה

בלילות תמיד אלחש את שמך

דינה דינה, כל מה שאמרת לי כבר נשכח…

