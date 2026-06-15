עקיבא רוצה להיות טוב

עקיבא ממשיך ב"רוצה להיות טוב" את הקו המזוהה איתו: שילוב בין פופ, רוחניות יהודית, וידוי אישי ושפה יומיומית. זהו שיר שנע בין ספוקן-וורד אינטימי לבין פזמון מושר בעל אופי תפילתי, ומבקש לנסח שאיפה מוסרית פשוטה בעולם רועש ומבלבל. השיר אינו עוסק באהבה, בפרידה או בדרמה חיצונית. אלא במאבק פנימי: איך להישאר אדם טוב.

החלק הראשון בנוי כמעט כדיבור ישיר, לא כטקסט של פזמון פופ אלא כזרם מחשבות: "אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור" – התחושה היא של אדם שיושב עם עצמו ומנהל חשבון נפש. אין חריזה מסודרת, אין בנייה פואטית מורכבת. יש שאלות, הרבה שאלות. השיר מתקדם כמו שיחה פנימית. ואז מגיעה נקודת המעבר: "זה לא בשמיים אני מתפלל עליי". כאן המונולוג הופך לתפילה. המשפט הזה הוא לב היצירה. הוא כמובן מהדהד את הפסוק: "לא בשמים היא" (דברים) ביטוי יהודי נודע שמשמעותו: התורה וההלכה ניתנו לבני האדם, ולכן ההכרעה בהן מסורה לשיקול דעתם של חכמים ולא לניסים או להתגלויות. אבל בשיר המשמעות מעט שונה. עקיבא אינו מדבר על התורה או על אמת דתית, אלא על ר על תיקון עצמי – להיות אדם טוב אינו יעד בלתי מושג. לא צריך לחכות להארה., לא צריך לשנות את העולם. -צריך להתחיל מהפעולות הקטנות – "אם הארתי פנים לאח ברחוב לנשום לרגע ולא לצפור לעלות לרכבת אחרון בתור" – אלו פעולות יומיומיות. לפיהם החיים נמדדים לא בהישגים גדולים אלא במחוות קטנות. זהו רעיון יהודי קלאסי של תיקון המידות, אבל הוא מנוסח בשפה עכשווית.

לאורך השיר עקיבא מעלה שאלות גדולות: "למה באתי ומה הסיפור שלי", "מה נשאר בסוף", "מה יהיה כתוב שם עליי" אלו שאלות כבדות מאוד., אבל התשובות שהוא מציע פשוטות מאוד: לחשוב טוב, לדבר טוב, לעשות טוב לאה.

המסר בפזמון אינו מורכב. אבל הוא בנוי היטב לשירה משותפת, הוא פועל ברמה הרגשית יותר מאשר ברמה הספרותית.

הספוקן-וורד יוצר אינטימיות .של הקשבה למחשבות פרטיות. הכניסה של: "זה לא בשמיים" מייצרת שינוי ברור. המוסיקה נפתחת, הדרמה גדלה. למרות שהמילים פשוטות, הן מקבלות כוח דרך הלחן וההגשה. עקיבא שר את הטקסט מתוך אמונה אמיתית. הוא נשמע כמו אדם שמנסה לשכנע קודם כל את עצמו., וזה מעניק לו אמינות.

המסר ברור ומגובש בשילוב מוצלח בין דיבור לשירה ופזמון פשוט וקל לזכירה. החולשה של השיר – הטקסט הנשען על קלישאות רבות, מעט מאוד דימויים מקוריים. השאלות העמוקות מקבלות תשובות צפויות.

"רוצה להיות טוב" אינו שיר שמבקש להרשים בתחכום ספרותי. הוא פועל בכיוון הפוך: פשטות, כנות וישירות. הטקסט מורכב משאלות קיומיות מוכרות ומסיסמאות מוסריות לא מעטות, ולעיתים הוא נשמע קרוב יותר לדרשה אישית או לפוסט רוחני מאשר לשירה מורכבת. אך דווקא הפשטות הזאת היא גם מקור כוחו.

המבנה של חצי ספוקן-וורד וחצי תפילת-פופ, יחד עם ההגשה רבת הכוונה של עקיבא, הופכים את השיר לחוויה רגשית אפקטיבית. זהו שיר שאינו שואל איך להיות מיוחד, מצליח או גדול — אלא איך להיות אדם טוב, והצניעות היא שעושה אותו ייחודי.

עקיבא רוצה להיות טוב

אם היו אומרים לי לבחור

מכל החיים לאיזה רגע לחזור

לאן הייתי חוזר

אם הייתי צריך לשמור

איזה אדם קרוב אליי

שמגלה בי כל פעם נקודה של אור

במי הייתי בוחר?

הרי מה נשאר בסוף תגיד?

הרי הגוף כזה זמני

כל השאלות האלה

‏כמו למה באתי ומה הסיפור שלי

כל מה שרציתי ולא הספקתי

כל החרטות

בסוף מה שיזכר זה רגעים בודדים

הפרטים הקטנים

אם הארתי פנים לאח ברחוב

לנשום לרגע ולא לצפור

לעלות לרכבת אחרון בתור

זה לא בשמיים

אני מתפלל עליי

לחשוב טוב

לדבר טוב

לעשות טוב

החושך נס מפני האור

לחשוב טוב

לדבר טוב

רק לאהוב

החושך נס מפני האור

כמה משקל אני נותן

לדברים החשובים באמת

*נחתמים בי לנצח

רגעים שהייתי עצמי עד הסוף באמת*

משהו נרגע בי כשהלב מדייק למקום הנכון

לא תואר לא כבוד

יותר טוהר אמונה עבודת המידות

חוויות ילדות שרשמתי בנפש

הולכות איתי עד היום

כמה שריטות

ושוב משחזר את הפגיעות

הנשמה כמו בכספת נסגרת

צועקת עליי בודדה וכואבת

שעץ בלי שורש חזק בסוף יכנע וימות

אז חוזר בזכרון לימים ראשונים

שהיתיי קצת יותר פשוט ותמים

חי את החלום בוחר בחיים

מדבר וגיטרה מדורה והרים את הלב צועקים

זה לא בשמיים

אני מתפלל עליי

לחשוב טוב

לדבר טוב

לעשות טוב

לאהוב

החושך נס מפני האור

לחשוב טוב

לדבר טוב

לעשות טוב

לאהוב

החושך נס מפני האור

בסוף הרי הכל יעבור יעצור ומה שישאר ממני בסך הכל

זה משפט חרוט באבן

מה יהיה כתוב שם עלי?

אני רוצה להיות טוב הלוואי

מה יהיה כתוב שמה עלי?

להיות טוב בחיי

עקיבא פייסבוק