ידעתם שצמרת הג'אז האיטלקי העכשווי ביקרה כאן בסוף השבוע? זה קרה בזאפה ת"א במוצ"ש. נתחיל בתודות לגוף חדש הנקרא "קהילת הג'אז החברתית", שאירגן חובב הג'אז, המנהל האומנותי והמפיק ברק וייס בחסות שגרירות איטליה בישראל. המטרה: להביא לארץ הרכבי ג'אז איכותיים מהעולם, ללא שיקולים מסחריים. ככל שיתווספו לקבוצה – כמות הג'אז המיובא האכותי תעלה. אכן: אירוע הבכורה העמיד, ללא ספק, אתגר לא קטן להרכבים שיבואו אחריו.

קיבלנו ערב ייחודי של שתי הופעות של מיטב נגני הג'אז האיטלקי: חמישיית המתופף רוברטו גאטו ושלישיית הפסנתרן רוברטו טארנצי, שהוא הפסנתרן של גאטו.

אחרי כשלוש שעות ג'אז עם הפסקה בין שני ההרכבים האיטלקיים, אפשר לקבוע: הג'אז האיטלקי היה אורח רצוי במקומותינו, ומאמש – אורח רצוי ביותר.

חמישיית רוברטו גאטו הצדיעה לענק ולחצוצרן מיילס דיוויס במלאת לו 90 שנה. את גאטו אני מכיר בעיקר מהאלבום Easy Living עם החצוצרן האיטלקי אנריקו ראבה משנת 2004, מתופף ליגת על, עסוק מאוד בארצו, איטליה, השתתף בהקלטת עשרות אלבומים, שיתף פעולה עם אמנים כג'ק דג'ונט, פיטר ארסקין.

גאטו הוא מסוג המתופפים, שתורמים לא רק קצב לנגינה המשותפת, אלא גם את הניואנס לטקסטורה של הנגינה. כלומר – אינו רק מתופף אלא מרכיב יצירתי בנגינה המשותפת, בעל מיומנויות שהם מעבר לכישרון טכני גבוה. השליטה שלו במערכת התופים נינוחה, מתקשרת. יוצרת. החוכמה, לא רק לקחת את הנגנים הטובים ביותר, אלא בלדעת להקשיב. הסקסופוניסט מקס יונאתה Max Ionata הוא אחד מנגני הטנור הטובים ששמעתי מעודי. ראיתי אותו מקשיב, איש גבוה שרכן כדי לתת לקהל להקשיב למי שניגן באותם רגעי סולו. החמישייה חגגה למיילס דיוויס תשעים בנגינה מחוברת למקור, עם זאת אינטראקטיבית, מחדשת, מרעננת.

הפסנתרן בהרכב הזה רוברטו טארנצי פתח את הערב בשלישייה, שכללה גם את נגן הבס של חמישיית גאטו – לוקה בולגרלי ואת המתופף רוברטו פיסטולסי. טארנצי הוא אחד הפסנתרנים העולים הבולטים בג'אז האיטלקי. הוא כיום הבחירה הראשונה של רבים מאומני הג'אז המגיעים לאירופה כדייב ליבמן, ג'ון פטיטוצ'י וכמובן – רוברטו גאטו. טארנצי הוא בעל ידע עצום במסורת הג'אז, ותשוקה ענקית להיות מוסיקאי פורץ דרך. בערב הזה כרך סטנדרטים וקטעים מקוריים, במיזוג של סווינג מסורתי עם טכניקות מודרניות. מגע אצבעותיו בפסנתר, האינטראקציה עם הנגנים מעידים על יצירתיות ומוטיבציה גבוהה ליצור ג'אז באיכות מעולה מבית המדרש האמריקאי עם הטאץ' האיטלקי החם והמלהיב. "קהילת הג'אז החברתית" החלה ברגל ימין. הדליקטז האיטלקי יצר תיאבון גדול.

מה ניגנו?

שלישיית רוברטו טראנצי – Roberto Tarenzi (p), Luca Bulgarelli (b), Roberto Pistolesi (d)

With A Song In My Heart, Back To Ghana, Ab Idk, Blues X, Not Yours, Involvingevolvingrevoling

חמישיית רוברטו גאטו במחווה למיילס דיוויס – Roberto Gatto (dr), Dino Rubino (tp), Max Ionata (ts), Roberto Tarenzi (p), Luca Bulgarelli (b)

All Of You, Joshua, Footprints, Stella By Starlight, I thought About You, Seven Steps To Heaven, Sister Chery

צילום: מרגלית חרסונסקי

הקבוצה של קהילת הג'אז הישראלית פייסבוק

וידיאו: חמישיית רוברטו גאטו – Seven Steps To Heaven

וידיאו: שלישיית רוברטו טראנצי: Involvingevolvingrevolving