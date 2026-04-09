הקאבר של "אדבר איתך" בביצוע ערן צור לשיר המזוהה עם חוה אלברשטיין (מילים: רחל שפירא) הוא דוגמה נדירה לפרשנות שמצליחה לא רק לבצע שיר מחדש – אלא לשנות את נקודת המבט הרגשית שלו.

במקור, מדובר בקול נשי שמדבר אל גבר פצוע נפשית (בהקשר של חיילים אחרי מלחמת יום כיפור) המשדר רוך, הכלה, הימנעות מלחץ או חקירה. כשערן צור שר את הטקסט כשהוא נשאר בלשון נשית, הגבולות בין גבר/אישה מיטשטשים, הדובר הופך לדמות אנושית כללית של חמלה – נוצרת תחושה שהפגיעות היא אוניברסלית, לא מגדרית זה לא "גבר שמחקה אישה" אלא גבר שמרשה לעצמו להכיל רגש שנתפס כנשי.

המילים של רחל שפירא הן עדינות ועמוקות במשמעות של לא לחדור/לחקור אלא להיות נוכח "לא אשאל אותך מדוע / לא אחריד את בדידותך".

גם הדוברת לא כל-יכולה,לא חזקה לגמרי. למעשה, זו אינה הצלה – אלא מפגש בין שני שבריריים.

"כי מתיך מתקבצים" – שורה מצמררת המכילה זיכרונות מתים, טראומה שחוזר, בלי פירוט, בלי דרמה. הרמיזה עושה את העבודה.

הקול של ערן צור דרמטי, שבור, לעיתים כמעט נחנק. הוא אינו מלטף כמו במקור – אלא נשמע כאילו גם הדובר עצמו פצוע, וזה שינוי משמעותי: במקור: יש הפרדה בין המטפל (האישה) לפצוע (הגבר) כאן: הגבול מתמוסס – המנחם והפצוע הם אותו קול כמעט.

העיבוד של עידן גבריאל עושה שימוש בסינתיסייזרים וינטג'יים כדי ליצור מרחב צלילי “ערפילי”, תחושת ריחוק וחלום הצליל הזה יוצר: אווירה כמעט לא מציאותית, תחושה של כניסה לעולם פנימי/תודעתי כאילו השיר מתרחש: בתוך הראש של הדמות, לא במציאות חיצונית. הקאבר הופך את השיר משיר על טיפול לשיר על שבר אנושי משותף. זוהי פרשנות עמוקה ולא צפויה, ביצוע קולי אמיץ ולא “יפה” במובן הקלאסי, עיבוד שמרחיב את הממד הפסיכולוגי של השיר, הדגשה של אוניברסליות הרגש מעבר למגדר.

זוהי מעין קריאה מחדש של השיר. ערן צור לוקח טקסט של חמלה שקטה, והופך אותו לוידוי שבור, מרחב נפשי מעורפל ומפגש שבו אין באמת "חזק" ו"חלש" אלא יכולת להיות עם מישהו בכאב שלו גם כשאין לך תשובות, ואפילו כשאתה בעצמך מתפרק.

ערן צור אדבר איתך

כשאתה חיוור מצער

מתחפר בשתיקתך

תן לי לדבר אליך

וללכת בין צלליך

להיות איתך

לא אשאל אותך מדוע

לא אחריד את בדידותך

זהירה, כמו מהססת

באותות חיבה וחסד

אדבר איתך.

יש בי כח, יש בי כח,

אל תחוס עלי

אל תפריע לקוצים שלך

לשרוט את רגלי.

כשאתה עייף עד מוות

לא נרדם בחשכה

בשעה שסיוטיך

מרדפים חלומותיך

אשאר איתך

על ידך אני נודדת

בין שנתך ליקיצתך

המילים שלי שבירות הן

וכפות ידי קטנות הן

אך הן לצידך.

כשאראה, או כשתאמר לי

חרש, חרישי

כי מתיך מתקבצים

גם אני ארכין ראשי

לא אשאל אותך מדוע…

