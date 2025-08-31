ערן צור ילדת פרפרים

אסון 7 באוקטובר 2023 – מתקפת הטרור הקשה שביצע חמאס על יישובי עוטף עזה ודרום ישראל – השפיע עמוקות על החברה הישראלית, ובמיוחד על עולם האמנות והיצירה, כולל המוזיקה. אמנים רבים הרגישו צורך להגיב, לבטא כאב, זעם, זיכרון, תקווה או אפילו קריאה לאחדות דרך שירים ויצירות חדשות.

השיר "ילדת פרפרים"ששר ערן צור, נכתב על רקע האובדן והטראומה דרך עיניה של ילדה צעירה — אחת מילדי העוטף שנחטפה או שרדה את הזוועה. השיר לא רק מתעד חוויה טראומטית, אלא גם מביע חמלה עמוקה, תקווה, ואמונה בהחלמה איטית.

"ילדה לבדה מביטה בשתיקה / על מה שקורה סביבה, עדיין קטנה" – השתיקה כאן רועמת – היא מסמלת הלם, חוסר הבנה, עיבוד של מציאות קשה מדי לגיל ולתודעה שלה. היא "עדיין קטנה", כלומר – חסרת כלים רגשיים להבין את גודל האסון. "ילדת פרפרים" – ביטוי פיוטי ורך לילדה תמימה, אולי גם שברירית, מלאת חיים, חופשית – ממש כמו פרפר.

השיר רומז לאירוע שהתרחש ביום חג – שמחת תורה (ליבה מתכווץ מול יום חג שנקרע) – שהפך לאירוע קטסטרופלי. הדוברת שואלת: איך בכלל תוכל הילדה לעכל שהעולם הקודם שלה נגמר? – שאלה שנוגעת באובדן התמימות.

"מה אכלת כל הימים, ילדת פרפרים"? שאלה פשוטה לכאורה, אך טמונה בה תהום של כאב, למעשה מביעה דאגה אנושית בסיסית: האם היא שרדה? מה היא קיבלה בשבי? "האם הצלחת לישון בלילות / חולמת חלומות על זרועות אוהבות" -שוב שאלה חומלת ואמהית – הדוברת (אולי הקול של החברה כולה) תוהה אם היה לה בכלל מקום לחלום.. ה"זרועות האוהבות" מסמלות את הבית, ההורים, הביטחון – כל מה שנלקח ממנה.

"ומי ניחם אותך ברגעים / כשנשברת מתגעגעת לשדות מוכרים" ו שורה שמעצימה את תחושת השבר – לא רק פיזית, אלא גם של הנוף הנפשי. השדות הם מראה נוף ילדות ישראלי קלאסי – שדות העוטף.

"אתמול עוד היית בידיהם של זרים / את עולמך התמים הם ניפצו לרסיסים" – ה"שבי" והחטיפה מוצגים בצורה ברורה ישירה ובלתי מתפשרת. – היא הייתה בידי אויבים, זרים – וכתוצאה מכך, הילדות שלה נשברה, נופץה לרסיסים – ביטוי שמביע אובדן טוטאלי של העולם שהיא הכירה.

למרות זאת יש שורת תקווה: "עוד תלכי בשדות, עוד יבואו ימים / והאור שוב יזרח בך, יבואו נעורים" – אמונה שהילדה הזו – ודרכה אולי גם החברה כולה – תתאושש.ההליכה בשדות מרמזת על חזרה אל הטבע, הפשטות, התמימות. ה"יבואו נעורים" – תקווה לעתיד, לפריחה מחודשת, אפילו אחרי טראומה קשה כל כך.

"ילדת פרפרים" הוא שיר של זיכרון, הזדהות, ודאגה. ערן צור לא מנסה לייצר אמירה פוליטית אלא מציג מבט פיוטי וחומל על אחד הפצעים הכואבים ביותר שהותיר ה-7.10 – הפגיעה בילדים, בתום, באמונה בטוב. המוסיקה נוגה, השירה של צור נרגשת, מביעה תמיהה-שבר-תקווה, למעשה מבקשת לא לשכוח את ילדת הפרפרים ההיא כמו את כל ילדי הפרפרים – ולזכור שהם לא רק סמלים, אלא בני אדם, עם לב קטן ושביר, שצריך לאסוף, לאחות, ולהחזיר לשדות.

*** השיר יוצא בימים שמתקרבים לשנתיים לאסון 7.10 במסגרת הפרויקט "אנחנו עוד נזרח", שנולד מתוך הכאב האדיר שאין לו רפואה ומוקדש לכל מי שנפגע בגוף ובנפש ולכל מי, שעדיין נושאים בלב את הפצע.

הפרויקט נולד ביוזמתו של קובי מיטלפונקט– מוזיקאי ויוצר בעצמו, ובין משץץפיוחמי רודנר, לירון בן שמעון, סגיב כהן, מנור שבת וערן צור.כל אחד מהם מביא קול אישי שמהדהד את הפצע המשותף הצמא לריפוי מתוך אמונה בכוחה של המוזיקה לחבר, לנחם ולחזק.

ערן צור על השיר: "כשקובי מיטלפונקט ולירון בן שמעון פנו אליי כדי שאשיר את 'ילדת פרפרים', עדיין היו ילדות וילדים בשבי. יחד עם כל המדינה חרדתי לשלומם, והתרגשתי לשיר את השיר היפהפה הזה, שמנסה לרגע להכנס לתוך עיניה של ילדה אחת קטנה". ילדת פרפרים נוגע באובדן התמימות ובשבר העמוק, אבל גם, בתקווה שברירית שמספיקה כדי להחזיק עולם שלם

ערן צור ילדת פרפרים

ילדה לבדה מביטה בשתיקה

על מה שקורה סביבה, עדיין קטנה.

ואיך היא תדע שכלום לא ישוב,

ליבה מתכווץ מול יום חג שנקרע.

מה אכלת כל הימים, ילדת פרפרים,

מתיקות אין סופית

האם הצלחת לישון בלילות

חולמת חלומות על זרועות אוהבות

ומי ניחם אותך ברגעים

כשנשברת מתגעגעת לשדות מוכרים

אתמול עוד היית בידיהם של זרים,

את עולמך התמים הם ניפצו לרסיסים.

עוד תלכי בשדות, עוד יבואו ימים,

והאור שוב יזרח בך, יבואו נעורים.

מה אכלת כל הימים, ילדת פרפרים,

מתיקות אין סופית

האם הצלחת לישון בלילות,

חולמת חלומות.. על זרועות אוהבות.

ומי ניחם אותך ברגעים

כשנשברת מתגעגעת לשדות מוכרים

