מישהו ציפה לקבל אלבום חדש מ"פאלפ" ב-2025? אז הנה משהו אחר: הופעה ב"טייני דסק". סדרת ההופעות במסגרת הפורמט המוזיקלי של רדיו NPR (National Public Radio) האמריקאי. מדובר במופע חי קצר (בדרך כלל 10–20 דקות) שבו אמנים מנגנים באולפן קטן במשרד של NPR, ממש מאחורי שולחן עבודה (“Tiny Desk”). הקונספט נולד ב־2008, כשהמנחה Bob Boilen (מגיש התוכנית All Songs Considered) הזמין להקה לנגן במשרד שלו אחרי הופעה רועשת מדי בבר.מאז הפך הרעיון לפורמט קבוע, עם מאות הופעות מכל הסוגים – מהיפ־הופ וג'אז ועד רוק, פופ, רגאיי ומוזיקה קלאסית.

למה זה מיוחד? כל אמן מנגן גרסאות אינטימיות ו”מופשטות” של השירים שלו בלי אפקטים, בלי במה ענקית, רק נגנים, קול, וכלי נגינה אקוסטיים.זה נותן למוזיקאים הזדמנות להראות את היכולת האמיתית והכנות שלהם. ההופעות מתועדות בוידאו ומועלות לערוץ YouTube של NPR Music, שבו יש מיליוני צפיות.

ביוני 2025 פאלפ הוציאו את More, אלבום פופ נגיש להרהורים על גיל, מיניות והזדמנויות שלא מומשו נגוע בהומור ונוסטלגי ג'רוויס קוקר, המשורר משפילד חזר לספר סיפורים נפלאים. 24 שנים מאז “We Love Life”.

בסך הכל הופעה של ארבעה שירים: הישן ביותר שניגנו "Acrylic Afternoons", מקורו באלבום His 'n' Hers משנת 1994. הם ביצעו את השיר המצלצל "Something Changed", מתוך Different Class משנת 1995, את "This Is Hardcore", שיצא במקור בשנת 1998. הם השלימו את הסט עם השיר המתוק-מריר "A Sunset" מתוך More.

להקת Pulp נחשבת לאחת הלהקות המיוחדות והמשפיעות ביותר של הבְּריטפופ – אבל גם כזו שבלטה מהזרם בזכות זה שהייתה שונה לגמרי ממנו בזכות הכתיבה של ג'רוויס קוקר – שילוב נדיר של אירוניה, סאטירה ורגש

המוסיקה של הלהקה היא תערובת של דיסקו, פופ, רוק אלטרנטיבי וסינת', בהשראה מ־Roxy Music, David Bowie, וגם מפופ אירופאי. הם לא Blur, לא Oasis – אלא משהו הרבה יותר תיאטרלי וסקסי.

SET LIST

"This Is Hardcore"

"Something Changed"

"A Sunset"

"Acrylic Afternoons"

פאלפ Tiny Desk Concert