סיפור האהבה הנלהבת הוקלט במקור על ידי זמר בשם לילי ווילי ג'ון (שם מקורי: William Edgar John). הוא היה אחד מזמרי ה- R&B הראשונים, פופולרי למדי בסוף שנות ה -50 ותחילת שנות ה -60. למרות שהיה בעל השפעה רבה על זמרי הנשמה של שנות ה -60, הוא נותר יחסית לא מוכר. הכינוי שלו הגיע בשל גובהו.

לאחר שדקר גבר למוות, הוא נכלא בגין הריגה ונפטר בכלא כשהיה רק בן 30. סיבת מותו שנויה במחלוקת – הסיבות שניתנו נעו בין התקף לב, דלקת ריאות, חנק או כתוצאה ממכות שחטף בכלא. שיריו כוסו על ידי אמנים רבים ביניהם – הביטלס שהקליטו את "השאר את חתלתולי לבד" ( "Leave My Kitten Alone") אך מעולם לא הוציאו אותו (הוא הופיע בסט אנתולוגיה 1 שלהם). ווילי ג'ון הקטן הוכנס לאחר מותו להיכל התהילה של הרוקנרול בשנת 1996.

יש מחלוקת לגבי מי שכתב את זה, אך לדברי אוטיס בלקוול, הוא שכתב אותו עם אדי קוליי.

פגי לי הקליטה את הגרסה המפורסמת ביותר לשיר זה. היא נולדה כנורמה דלוריס אגסטרום ב- 26 במאי 1920 בג'יימסטאון, צפון דקוטה. הפריצה שלה התרחשה כשהתגלה על ידי בני גודמן, מנהיג להקות הביג בנד. לי הייתה זמרת ג'אז בהשפעת בלוז, גם כותבת שירים ושחקנית. בין גרסאות הכיסוי המוכרות הנוספות – אלביס פרסלי, מדומנה, טום ג'ונס.

פגי לי Fever

Never know how much I love you/ Never know how much I care

When you put your arms around me/ I get a fever that's so hard to bear

You give me fever when you kiss me/ Fever when you hold me tight

Fever in the mornin'/ A fever all through the night

Sun lights up the day time/ Moon lights up the night

I light up when you call my name/ And you know I'm gonna treat you right

You give me fever when you kiss me/ Fever when you hold me tight

Fever in the mornin'/ A fever all through the night

Everybody's got the fever/ That is somethin' you all know

Fever isn't such a new thing/ Fever started long time ago

Romeo loved Juliet/ Juliet she felt the same

When he put his arms around her/ He said, "Julie baby you're my flame"

Thou giveth fever, when we kisseth/ Fever with thy flaming youth

Fever I'm on fire/ Fever yea I burn forsooth

Captain Smith and Pocahontas/ Had a very mad affair

When her daddy tried to kill him/ She said "daddy oh don't you dare"

"He givess me fever with his kisses"/ "Fever when he holds me tight"

"Fever, I'm his misses"/ "Daddy won't you treat him right?"

Now you've listened to my story/ Here's the point that I have made

Chicks were born to give you fever/ Be it Fahrenheit or centigrade

They give you fever when you kiss them/ Fever if you live and learn

Fever till you sizzle

What a lovely way to burn/ What a lovely way to burn

What a lovely way to burn/ What a lovely way to burn

Writer/s: Eddie Cooley, Otis Blackwell

