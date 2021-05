פוטומיו מציגה ניו אורלינס

החצוצרן דוק צ'יטאם הקליט את I Gotta Right To Sing The Blues כשהוא חגג 91. ניקולאס פייטון הקולגה לדואט היה בן 23 בלבד. דואט נגני חצוצרה מפגש דורות בצומת המסורתי הישן והטוב של ניו-אורלינס. הפתיחה מביא אף היא חצוצרן קרמיט ראפינס ששר Drop Me Off in New Orleans – "הורד אותי בניו-אורלינס".

התייר המזדמן ייקח את האוסף הזה כמו כדי לקבל כמה דוגמיות מהמוסיקה המסורתית אותן יספקו בין השאר גם לואיס פרימה שמאוד מזכיר סגנון השירה של לואיס ארמסטרונג שגם הוא נכלל ברשימה עם Tin Roof Blues, ולואיס מספר את הסיפור על הבינו-בינה בסגנונו השמח. השיר נקרא – Basin Street Blues. ועוד אגדה מהלכת – הזמרת טופסי צ'פמן ב – Baby Won't You Please Come Home. הקלרינט ב – Give It Up בנגינת ד"ר מייקל ווייט נשמע לגמרי כליזמר, מה שמעיד על עוד צבע מוסיקלי שגיוון את הסגנון.

אלבום שהוא טיול מוסיקלי קצר בכמה מתחנות הסגנון של העיר ששאבv מהתרבות הקריאולית הצרפתית, גם גוון ספרדי וכמובן מה ג'אז והבלוז האמריקניים. אוסף למתחילי ג'אז ניו-אורלינס, אוסף טוב כי הוא אותנטי, כמעט כל קטע מקרין את המיוחד למוסיקה הזו. אחרי אסון הוריקן קתרינה נולד כמעט באופן טבעי רנסנס של המוסיקה הזו, והאוסף הזה מגיע מתוך ניסיון לשמר את כל הטוב שבמוסיקה הניו-אורלינסית.

1. Kermit Ruffins – Drop Me Off In New Orleans 4:28

2. Doc Cheatham & Nicholas Payton – I Gotta Right To Sing The Blues 3:20

3. Louis Prima – Basin Street Blues 2:06

4. Preservation Hall Hot 4 / Duke Dejan – Wrap Your Trouble In Dreams 4:48

5. Topsy Chapman And The Pros – Baby Won’t You Please Come Home 5:07

6. Kevin Clark And The Jazz Revelation – The Devil Done Got Me Blues 3:24

7. Louis Armstrong – Tin Roof Blues 2:59

8. Dr. John – Basin Street Blues 4:27

9. Dr. Michael – White Give It Up (Gypsy Second Line) 6:03

10. Deacon John – Going Back To New Orleans 2:45

11. Gregg Stafford & Dr. Michael White – Bye & Bye/Saints 8:02

בתמונות: קרמיט ראפינס, דר' מייקל ווייט, ניקולס פייטון

על סגנון ניו-אורלינס