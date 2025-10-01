האם ניתן לעבד שירי פולק בסגנון ג'אז? עמיקם קימלמן, מנהלו האומנותי של "יפוג'אז" החוגג 10 בבית ציוני אמריקה (9-10-11 באוקטובר), הכין תוכנית שמאתגרת את החיבור הזה. ההנחה היא שבאמצעות יוצרים ונגנים מהעולם הוא גם עשוי להניב תוצאה עשירה ומוזיקלית במיוחד, אולי נגיעה בשפה מוזיקלית חדשה.

שירי פולק וג'אז שייכים לשתי מסורות שונות. שני הסגנונות צמחו מהשוליים: פולק הוא מוזיקת עם – לעיתים מחאה, לעיתים סיפור פשוט מהחיים; ג'אז נולד בקהילות שחורות בארה"ב – תרבות של הישרדות, יצירה ועמדה. שניהם בנויים על ביטוי אישי חופשי:פולק – בטקסט, ג'אז: בלחן ובאילתור.

שירי פולק נכתבים לרוב בהרמוניה פשוטה (2–3 אקורדים). בעיבוד ג'אז אפשר להעשיר: להוסיף אקורדים מורחבים, לשנות מודולציה, לשלב חילופים הרמוניים. שינוי קצב יכול לעשות פלאים: לקחת פולק איטי ולעבד אותו ב‑swing, או להפוך אותו ל‑bossa nova, ballad, או אפילו צורת ג'אז חופשי.המלודיה כמו בכל אלתור על שיר נשמרת, אבל אפשר לשחק איתה: להוסיף קישוטים, להעביר בין כלים שונים, לאלתר סביבה. שילוב של פסנתר ג'אזי, קונטרבס, תופים עם מברשות, סקסופון או חצוצרה – מעניקים צבע חדש לשיר הפולק.

יש הצדקה להפוך שיר פולק לשיר ג'אז, כשהכוונה היא לחשוף בו אמת נוספת. אין כאן עניין של "מותר" או "אסור", אלא של: מה מוסיף השינוי? האם הוא משרת את הרוח של השיר, או הוא רק גימיק? אם העיבוד הג'אזי נובע מתוך הבנה של השיר, ולא רק מתוך רצון לחדשנות חיצונית, הרי שזו אמירה מוזיקלית. סטנדרטים של ג'אז הם עצמם עיבודים לשירים קיימים. מסקרן, אם כן, לדעת מה יצליחו אמני הג'אז שנבחרו ליפוג'אז 2025 לחולל בשירי הפולק.

חמישי 9.10

*** חנן יובל בג'אז? אפשרי? הזמר/יוצר חנן יובל ישיר את שיריו האלמותיים כפי שהם מעולם לא בוצעו, בעיבודי ג'אז חדשים להרכב ייחודי וחד פעמי, שכתב הסקסופוניסט והמעבד עמיקם קימלמן. בהשתתפות:חנן יובל שירה עמיקם קימלמן עיבודים, סקסופון, Stéphane Chausse קלרינט (צרפת) Jerzy Malek חצוצרה (פולין) עידן וליש טרומבון, רמי שולר ויברפון, לטם עזנר פסנתר. גיל לבני גיטרה. דניאל בן חורין בס, גיל לדין תופים

*** מחווה לנינה סימון I Put a Spell on You שיריה של נינה סימון, "הכוהנת הגדולה של מוזיקת הנשמה" מקבלת תפנית ג'אזית מרעננת ואנרגטית, עם הרכב בינלאומי מבריק, בהובלתו של וירטואוז הסקסופון, Arno Hass מגרמניה בהשתתפות: Arno Haas עיבודים, סקסופון (גרמניה) Anna Maurer שירה/פסנתר (אוסטריה) Jerzy Malek חצוצרה (פולין) Ximo Tebar גיטרה (ספרד) גיל זוהר בס (ישראל) שרון פטרובר תופים (ישראל)

שישי 11.10

*** מחווה לג'יימס טיילור You’ve Got a Friend המוסיקאי אלי בנאקוט בפרשנויות ג'אזיות לשיריו של הזמר/יוצר האגדי ג'יימס טיילור בצליל חדש שימזג בין ישן לחדש ובין ליריות לווירטואוזיות. בהשתתפות:אלי בנאקוט עיבודים, Stéphane Chauss. קלרינט/EWI (צרפת), ענבר פרידמן גיטרה, אריה וולניץ בס, איתן איצקוביץ' תופים

*** דואו ספיישל חיבורים מפתיעים של דואטים מוסיקליים בין אמני הג'אז מהארץ ומחו"ל בהשתתפות:עמיקם קימלמן הנחייה, Arno Haas סקסופון (גרמניה), Ximo Tebar גיטרה (ספרד), Anna Maurer פסנתר/שירה (אוסטריה), Stéphane Chausse קלרינט (צרפת), Jerzy Malek חצוצרה (פולין), Prudence Katomeni שירה (זימבבואה), Tony Pancella פסנתר (איטליה), Kasperi Sarikoski טרומבון (פינלנד), אלי בנאקוט EWI, משה לוי פסנתר, גיל זוהר פסנתר/חליל/בס

*** מחווה לניל יאנג Heart of Gold – השירים של הזמר/יוצר ניל יאנג הם מקור השראה עבור הטרומבוניסט הפיני יוצא הדופן, Kasperi Sarikoski, שיוביל הרכב נגנים במחווה לאחד היוצרים הגדולים של כל הזמנים.בהשתתפות: Kasperi Sarikoski עיבודים, טרומבון (פינלנד), Prudence Katomeni שירה (זימבבואה), Stéphane Chausse קלרינט (צרפת), Ximo Tebar גיטרה (ספרד), רם ארז בס, שי זלמן תופים

*** מחווה לסוזן וגה Luka שיריה של הזמרת/יוצרת סוזן וגה יבוצעו בסגנונות הסווינג, הלטין והבלדה בהובלתו של נגן החצוצרה Jerzy Malek מפולין. בהשתתפות: Jerzy Malek עיבודים, חצוצרה (פולין), Prudence Katomeni שירה (זימבבואה), Kasperi Sarikoski טרומבון (פינלנד), Tony Pancella פסנתר (איטליה), עמית פרידמן סקסופון, אסף חכימי בס, איריס פורטוגלי תופים

*** מחווה למרסדס סוסה – אלפונסינה והים – שיריה של זמרת העם והמחאה הארגנטינאית מרסדס סוסה זו שכונתה ''קולה של דרום אמריקה", ינוגנו בעיבודים חדשים על ידי פסנתרן הג'אז האיטלקי Tony Pancella. בהשתתפות: Tony Pancella עיבודים, פסנתר (איטליה), Ximo Tebar גיטרה (ספרד), אנה שפיץ שירה, רם ארז צ'לו, אסף חכימי בס, שי זלמן תופים,גלעד דוברצקי כלי הקשה

*** מחווה לקט סטיבנס ןלדונובן Mellow Yellow Morning Has Broken הקלידן והמפיק משה לוי, האיש שמאחורי שיריו של שלום חנוך, יעניק לשיריהם של שני ענקי הפולק, קט סטיבנס ודונובן צליל חדש שימזג בין ישן לחדש ובמפגש מוסיקלי חד פעמי מסקרן. בהשתתפות: משה לוי עיבודים/פסנתר (ישראל), Anna Maurer שירה/פסנתר (אוסטריה), Arno Haas סקסופון (גרמניה), ליאור עוזרי בס (ישראל), רועי קימלמן תופים/ויברפון (ישראל)

שבת 11.10

*** מחווה ללאונרד כהן Hallelujah נגן הקלרינט הצרפתי Stephane Chausse מוביל הרכב בינלאומי לפרשנויות ג'אזיות לשיריו של הזמר/יוצר האגדי לאונרד כהן. בהשתתפות:Stephane Chausse עיבודים, קלרינט/EWI (צרפת), Jerzy Malek חצוצרה (פולין), Prudence Katomeni שירה (זימבבואה), Kasperi Sarikoski טרומבון (פינלנד), אבי אדריאן פסנתר, יוראי אורון בס, איתן איצקוביץ' תופים

*** מחווה לדוריבל קאיימי וחבריו הברזילאים – מארש הדייגים הרכב בינלאומי בהובלתו של וירטואוז הגיטרה Ximo Tebar מספרד,יבצע את שיריו של המלחין הברזילאי Dorival Kaymee ושל עוד מלחינים ברזילאים במקצבים לטיניים וג'אזיים. בהשתתפות: Ximo Tebar עיבודים וגיטרה (ספרד), Tony Pancella פסנתר (איטליה), Arno Haas סקסופון (גרמניה), שיר זהבי שירה, יוראי אורון בס, עמיר דוד תופים, גלעד דוברצקי כלי הקשה

*** מחווה לג'ניס איאן At Seventeen הפסנתרנית/זמרת האוסטרית Anna Maurer בחיבור לא שגרתי ופרשנויות ג'אזיות לשיריה של זמרת הפולק, ג'ניס איאן. בהשתתפות: Anna Maurer עיבודים, פסנתר/שירה (אוסטריה) Kasperi Sarikoski טרומבון (פינלנד) יוראי אורון בס שרון פטרובר תופים

*** מחווה לבוב דילן Knocking on Heaven's Door זמרת הסול ג'אז Pudence Katomeni מזימבבואה, בביצועים ומקצבים שטרם נשמעו כמותם, לשיריו של בוב דילן בעיבודיו של המוסיקאי גיל זוהר. בהשתתפות: Prudence Katomeni שירה (זימבבואה), גיל זוהר עיבודים ניהול מוסיקלי ופסנתר (ישראל), Arno Haas סקסופון (גרמניה), ליאור עוזרי בס, עופר מזרחי גיטרה, יוגב שטרית תופים, גלעד דוברצקי כלי הקשה

*** מופע סיום הפסטיבל – The House of the Rising Sun אמני הפסטיבל יבצעו מבחר שירים ונעימות של גדולי יוצרי הפולק של כל הזמנים, בעיבודים שנכתבו במיוחד לפסטיבל בידי המעבד והמולטי-אינסטרומנטליסט גיל זוהר.ברשימת היוצרים ששיריהם יבוצעו: ג'ואן באאז, קרול קינג, טרייסי צ'פמן, דון מקלין, ג'יימס טיילור, ליאונרד כהן, מרסדס סוסה.

