פול טראנק אין מילים איתך

גל ניסמן שר בקול חשוף, נוגה וכואב בלדת אהבה. השיר נטוע עמוק בהווה – הפיד, מסכים, צילום מסך הלב כדי לשדר כמיהה. הדובר לא משתמש בדימויים הדיגיטליים כדי להקטין את הרגש, אלא כדי להודות שהוא חסר אמצעים מולו.

המשפט החוזר “אבל אנ’לא מוצא מילים איתך” אינו קלישאה אלא קונספט: האהבה מתוארת כמצב שבו הרגש חזק מן היכולת לנסח אותו. זהו שיר על כישלון השפה מול העוצמה של החוויה.

מצד שני יש כאן תשוקה פיזית- “בא לי לתפוס לך במותניים / בא לי לשתות’תך שעתיים” אבל היא איטית, נטולת כוחניות, משולבת מיד בפעולה אינטימית ולא סקסית – “ואחר כך למזוג לך מים” – מהלך יפה: תשוקה שמתפרקת לדאגה. הוא אינו “כובש” אלא מודה בחולשתו – “כל המסכות בפח”, “ממי אין לי עוד מצנח” זו גבריות חשופה, כמעט מתנצלת – לא גיבור רוק, אלא אדם שנפעם ומבוהל. האהבה מוצגת כמרחב אלטרנטיבי -לא נגד העולם בכעס אלא מחוץ לרעש שלו.

"אין מילים איתך” הוא שיר אהבה כן, חשוף ומדויק, שמצליח לגעת בלי להתייפייף. לעיתים הוא גובל בפשטות יתר, אבל דווקא שם טמון כוחו: הוא לא מחפש הברקה לשונית אלא אמת רגשית. זו בלדה שמדברת בשם דור שמוצף במילים, ומגלה שברגעים החשובים באמת, המילים פשוט נגמרות.

העיבוד תואם את האווירה העגומה – אפרוריות מינורית, פסנתר וגיטרה מובילים מנגינה נוגה את השירה האקספרסיבית המחוספסת בהפקה חסכונית אפקטיבית.הקצב האיטי אינו “בלדה רומנטית” קלאסית אלא קיפאון רגשי.

אין תחושת זרימה קדימה, כל תיבה מרגישה כמו נשימה שנעצרת רגע לפני שהיא משתחררת. זה יוצר חוויה של התבוננות פנימית, היסוס, פחד מלשבור את הרגע. האיטיות משקפת את הדובר: אדם שנזהר לזוז מהר מדי כדי לא לאבד שליטה.

זו מוזיקה של אהבה רצינית, כזו שמפחידה יותר משהיא משמחת. ההרמוניה המינורית אינה מלנכולית רומנטית אלא כבדה וצפופה: אקורדים שלא “נפתחים”, מעט מאוד תנועה הרמונית, תחושת לולאה. המינור כאן לא אומר “עצוב” אלא – הרגש גדול מכדי להכיל אותו. גל ניסמן לא דוחף קדימה אלא מעגן -מחזיק את השיר לקרקע, כמו משקל על החזה. זה מחזק את תחושת הפחד מהתמסרות. הקול שלו לא בולט מעל המיקס, יושב בתוך הכלים. זה יוצר תחושה של אדם שמדבר מתוך עצמו, לא אל קהל. השירה כמעט מתנצלת, מחזיקה את עצמה. העיבוד נמנע מקליימקס, אין עלייה גדולה בפזמון, אין שיא רגשי ברור. המוזיקה מסרבת לשחרר כמו הדובר עצמו, שלא מצליח למצוא מילים.

פול טראנק אין מילים איתך בימוי: זוהר מוטעין, גל ניסמן צילום: זוהר מוטעין

נשבע לך אני גר אצלך בפיד

מת להיות עליך כמו צמיד

שוב אני נתקע על המבט

מה שאת עושה לי זה מפחיד

בא לי לתפוס לך במותניים

בא לי לשתות’תך שעתיים

אחר כך למזוג לך מים

ובא לי שתראי גם כמה אני

מנסה לשים מולך מראה

מי יכול עליך? את לא רואה

כמה בא לי להגיד משפט יפה

אבל אנ'לא מוצא מילים איתך

כי אין מילים איתך

אפילו כשאת עייפה

הפה שלי עד הרצפה

תביני מתפוצץ הלב

מכמה שאת יפה

ממי אין לי עוד מצנח

כל המסכות בפח

כל מה שאני רוצה

רק להיות שלך

מנסה לא לאבד שליטה

שלא תשימי לי בלב שריטה

כמה בא לי להגיד משפט יפה

אבל אנ'לא מוצא מילים איתך

כי אין מילים איתך

גם אם מכתיבים לנו מה להיות

שנינו לא נופלים למוסכמות

גם אם אני חי בתוך סדרה

החיים הם לא שובר קופות

כמה דעות יש בעולם

אני ואת נגד כולם

אין שם אמת במסכים

אני מחפש דרכים

איך עושים ללב צילום מסך

שתראי על כמה חדרים השם שלך

אני מחפש משפט יפה

אבל אנ'לא מוצא מילים איתך

כי אין מילים איתך

אין מילים איתך

ממי שום דבר לא סתם

כמה פרצופים יש בעולם

כמה דלתות מסתובבות

כמה בקלות זה נעלם

צ'אנסים בכל צומת שבילים

רוב הפניות לא בשבילי

איך זה שסתם שני אנשים

לא סתם בטיימינג נפגשים

משהו שיגדיר אותך

משהו שאגיד רק לך

אני מחפש משפט יפה

אבל אנ’לא מוצא מילים איתך

כי אין מילים איתך

אין מילים איתך

אין מילים איתך

