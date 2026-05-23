תוכנית הלילה הוותיקה שודרה בפעם האחרונה (21 במאי), לאחר שקולבר הודיע בקיץ שעבר בשידור כי רשת CBS ביטלה את התוכנית, במה שהרשת הגדירה כ״החלטה כלכלית בלבד״. עם זאת, רבים העריכו שהמהלך נבע גם ממניעים פוליטיים, מאחר שקולבר נחשב לאחד המבקרים הבולטים של ממשל דונאלד טראמפ.

בסוף פרק הסיום שר קולבר קולות ליווי לצד מקרטני בביצוע ל״Hello, Goodbye״.

גם אלביס קוסטלו הצטרף לביצוע, יחד עם ג'ון בטיסט, לשעבר מנהיג להקת הבית של התוכנית. אנשי צוות התוכנית הובילו מצעד חגיגי דרך האולם במהלך השיר.

היה גם ערך סמלי במיוחד לרגע הזה: הביטלס הופיעו בהופעה מיתולוגית ב־The Ed Sullivan Show בפני יותר מ־70 מיליון צופים בפברואר 1964 – בדיוק באותו בניין במנהטן שהפך מאוחר יותר לבית של ״The Late Show״. ברגעי הסיום של הפרק, מקרטני כיבה באיטיות את האורות ב־Ed Sullivan Theater.

מוקדם יותר בתוכנית שאל קולבר את מקרטני מה הוא זוכר מההופעה ההיסטורית מ־1964. מקרטני השיב:

״מעולם לא היינו באמריקה; הגענו לכאן ואנשים אמרו שזה המופע הכי גדול. למען האמת, בכלל לא שמענו עליו. זה היה פנטסטי… היית צריך לרדת כמה קומות כדי להתאפר… ירדנו לשם והמאפרות שמו עלינו איפור כתום בוהק״.

קולבר ענה בצחוק, ברמז לנשיא: ״זה מאוד פופולרי בחוגים מסוימים בימינו. עכשיו אנחנו יודעים מאיפה זה התחיל. תודה רבה, פול מקרטני״.

במהלך הריאיון שלו בפרק הלפני־אחרון ביום רביעי (20 במאי), ברוס ספרינגסטין אמר שקולבר הוא ״האדם הראשון באמריקה שאיבד את התוכנית שלו בגלל שיש לנו נשיא שלא מסוגל לקבל בדיחה״,

טראמפ הגיב בפומבי לביטול התוכנית וכתב: ״אני ממש אוהב שקולבר פוטר. הכישרון שלו היה אפילו נמוך יותר מהרייטינג שלו. שמעתי שג׳ימי קימל הבא בתור. יש לו אפילו פחות כישרון מקולבר!״

קולבר השיב בתוכנית הבאה שלו בהעמדת פני זעזוע ואמר: ״איך אתה מעז, אדוני? האם אדם חסר כישרון היה מסוגל להמציא את הפנינה הסאטירית הבאה?״ לאחר מכן פנה למצלמה שכונתה ״Eloquence Cam״ ואמר במבט יבש ובמבטא ניו־יורקי: ״לך תזדיין״.

באשר למקרטני, הוא צפוי להוציא את אלבום הסולו החדש והמהורהר שלו, ״The Boys Of Dungeon Lane״, ב־29 במאי.

פול מקרטני חתם את הפרק האחרון אי פעם של The Late Show Jump Up / Hello Goodbye" Paul McCartney, Elvis Costello, Jon Batiste, Louis Cato & Stephen Colbert"