פול מקרטני מחלק פרס לברוס ספרינגסטין

סר פול מקרטני העניק לברוס ספרינגסטין פרס יוקרתי בטקס פרסי איבור נובלו (Ivor Novello Awards) זו השנה ה-69 שבה ניתן הפרס הנקבע על ידי כותבי שירים ומלחינים מאקדמיית Ivors.

ספרינגסטין היה בלונדון כדי לקבל את הפרס – מלגה מטעם האקדמיה לכתיבת שירים.

הוא הכוכב הבינלאומי הראשון שקיבל את הפרס, ופול מקרטני אמר שהוא "לא יכול היה לחשוב על מקבל מתאים יותר חשוב ממנו"… חוץ מאשר אולי בוב דילן, או פול סיימון, או בילי ג'ואל, או ביונסה, או טיילור סוויפט", הוסיף. "הרשימה עוד ארוכה".

"הוא ידוע בתור איש מעמד הפועלים האמריקאי", המשיך סר פול, "אבל הוא מודה שהוא לא עבד יום אחד בחייו".

הוא דמיין איך ספרינגסטין היה משתלב בביטלס, לפני שהחליט: "כשזה מגיע לכישרון, הוא בהחלט יהיה בחמישייה".

ספרינגסטין לקח את הלעג הקל בהומור טוב, חיבק את סר פול כשעלה לבמה.

הקול שלו היה צרוד לאחר שניגן קונצרט ספוג גשם של שלוש שעות בסנדרלנד.

הוא אמר, שלמרות מזג האוויר, מעולם לא שקל לבטל את ההופעה.

"חשבתי לעצמי בהתחלה – 'מה זה מזג האוויר הזה? גשם שוטף, רוח סוערת, אבל כשעמדתי שם בגשם, הבנתי: אלה האנשים שלי".

פול מקרטני וברוס ספרינגסטין עושים את "I Saw Her Standing There" & "Twist And Shout" בהופעה של ספרינגסטין בהייד פארק בלונדון ב-2012

Bruce Springsteen Facebook