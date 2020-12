פול מקרטני, איש הביטלס לשעבר, משחרר היום (18 בדצמבר) את אלבומו החדש 'מקרטני השלישי', ובמקביל מעלה 96 שניות בשחור-לבן מסרט תיעודי של לערוץ היוטיוב שלו. בתיאור הפרויקט נכתב: “פול מקרטני את ריק רובין. אירוע תיעודי – בקרוב". ריק רובין ופול מקרטני יציגו בסדרה את חייו ואת מורשתו המוסיקלית. רובין חקר את המוזיקה של מקרטני, מהגיטרה וההרכב הראשונים שלו ועד דרך ההצלחה האגדית והפורה של הביטלס."

בסרטון רואים את מקרטני ואת המפיק המהולל מאחורי שולחן אולפן כשהם מאזינים ל- 'Come Together' של הביטלס "אתה באמת יכול לשלוט בלהקה עם הבס", מסביר מקרטני. השיחה של הצמד שזורה בתיעוד ארכיוני של הביטלס, בשילוב השיר 'Michelle' משנת 1965, "Live And Let Die" של כנפיים (1973) עליו אומר מקרטני: "זה היה אחד מרגעי המוזיקה הגדולים בחיי."

על שירי הביטלס מקרטני אומר לרובין: "הבנו שאנחנו כותבים שירים בלתי נשכחים, לא בגלל שרצינו שהם יהיו בלתי נשכחים, אלא בגלל שאנחנו צריכים לזכור אותם". זו הפעם הראשונה אי פעם שהמאסטרים המקוריים של הביטלס "עזבו" את אולפני אבי רוד בלונדון.

הסרט התיעודי יורכב משישה חלקים. עדיין לא נקבע מתי הסדרה תעלה לשידור.

פול מקרטני מציג סדרה תיעודית חדשה עם המפיק ריק רובין

