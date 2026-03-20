פורטיס באקווריום

הייתם פעם בהופעה של שלושה שירים? זה יכול לקרות רק באקווריום של מפעל הפיס, חיקוי ישראלי של ה – Tiny Desk האמריקאי. האורח הפעם: פורטיס!

ההופעות של Tiny Desk Concerts הן כמעט ההפך המוחלט מהופעות פופ רגילות– ודווקא בגלל זה הן הפכו לאחת הפלטפורמות הכי אהובות ומשפיעות במוזיקה בעשור האחרון.

הרעיון הבסיסי: לקחת אמן – ולהוציא ממנו את כל ה”רעשים” מסביב: בלי במה גדולה, בלי אפקטים כבדים, בלי הפקה נוצצת, ולהשאיר קול, נגינה חיה, נוכחות אנושית. זה לא רק גימיק – זה משרת רעיון עמו ליצור קרבה הקהל (הצופים) שיושב ממש ליד האמן. אין מרחק, אין מסך של הפקה, וזה מרגיש כמו הופעה פרטית בסלון. אין איפה להתחבא: זיופים שומעים, קול אמיתי נחשף. הפורמט בוחן את השיר עצמו, לא את ההפקה. Tiny Desk מציע:

פשטות כערך.

ההופעה של רמי פורטיס במסגרת “האקווריום” היא מפגש מרתק בין שני עולמות: מצד אחד – פורמט אינטימי בסגנון Tiny Desk Concerts, ועדיין מדובר בפרפורמר הכי תיאטרלי ברוק הישראלי. זהו פורטיס “מוקטן” חיצונית – אבל לא פנימית. להפך: העוצמה שלו מתרכזת. וזה מעניין במיוחד אצל פורטיס: אמן שבדרך כלל “מתפוצץ” על במה, שתלוי בגוף, בתנועה, קורה משהו הפוך – הכאוס הופך מרוכז ומדויק.

גם כשהוא יושב, הקול שלו נשאר שבור, מתוח, קופצני, ההגשה עדיין דרמטית, כמעט משחקית, אבל אין הגזמה חיצונית, הכול נכנס פנימה, וזה יוצר תחושה של שחקן תיאטרון בחדר חזרות – בלי תפאורה, רק אמת.

"ואלס עם מתילדה" נשמע פחות “מחול” – יותר “סחרור נפשי”. זו גרסה שמבליטה את הזרות של פורטיס, לא את הרוקיות. ב“איך שניצחת” – רואים צד אחר – פחות אירוניה, יותר פגיעות. ב“שקיעתה של הזריחה” – שם שהוא כבר פרדוקס – וזה בדיוק פורטיס.. בפורמט הזה הפרדוקס נהיה חד יותר. האבסורד שלו נהיה ברור יותר.

הנגנים לא מנסים לשחזר הופעת רוק, לא “ממלאים חלל” אלא נותנים נשימה, מגיבים לפורטיס זה ליווי חכם: תומך בלי להאפיל, מדויק בלי להיות קר. פורטיס לא “נשבר” בלי במה העיבודים החכמים – שומרים על זהות אבל מרככים. הוא מקרין נוכחות חזקה גם בישיבה – כריזמה שלא תלויה בתנועה, באיזון מצוין של הלהקה

ההופעה הזו עונה על השאלה מה נשאר מרמי פורטיס בלי הרעש? והתשובה כמעט הכל. נשאר קול ייחודי, תודעת הופעה מוזרה, והכי חשוב: נשאר אמן שלא צריך ווליום כדי להיות קיצוני.

אם לנסח במשפט אחד: זה פורטיס בתוך “אקווריום” – אבל במקום להיות מוגבל, הוא נהיה מרוכז, חד ושקוף יותר.

משתתפים: רמי פורטיס, גיא פורטיס – גיטרה אורי קוטנר – בס דני עבר הדני – קלידים אנה רז – תופים רועי שרמן – בקליין ערן אלפרן – סאונד פורטיס יערה בר – ניהול הפקה דנה אלימלך – הפקה שוקי וייס – ניהול אישי

שירים: ואלס עם מתילדה, איך שניצחת, שקיעתה של הזריחה

פורטיס באקווריום

