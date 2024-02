פט שופ בויז (Pet Shop Boys) כיסו את 'All the Young Dudes' של דיוויד בואי ו"מוט דה הופל" בהופעה עבור BBC Radio

הצמד הופיע בסשן באולפני Maida Vale ביום שישי (23 בפברואר) עם תזמורת הקונצרטים של ה-BBC. הם ביצעו נו את הסינגל החדש שלהם "Loneliness" ואת הקלאסי "Left to My Own Devices" משנת 1988.

אגדות הפופ האלקטרוני של שנות ה-80 הכריזו לאחרונה על אלבומם החדש 'Nonetheless', ושיתפו את הסינגל המוביל 'Loneliness'. האלבום יצא ב-26 באפריל, בהפקת שג'יימס פורד.

בואי כתב את 'All the Young Dudes' ב-1972, והעניק אותו לחבריו בלהקת Mott the Hoople, במאמץ למנוע מהם להיפרד. זה היה בסופו של דבר היה השיר המכונן ביותר של להקת הגלאם רוק. בואי עצמו הקליט גרסה של השיר מאוחר יותר ב-1972 במהלך הסשנים של 'Aladdin Sane', אך הוא לא יצא לאור עד 1995.

על האלבום החדש שלהם אמרו חברי הפט שופ בויז: "רצינו שהאלבום הזה יהיה חגיגה של הרגשות הייחודיים והמגוונים שהופכים אותנו לאנושיים. מהרצועות היותר מוכוונות ריקוד ועד לבלדות המופנמות, עם עיבודי המיתר היפים שלהן, כל רצועה מספרת סיפור ותורמת לנרטיב הכולל של האלבום".

מוט דה הופל All The Young Dudes

פט שופ בויז מכסים את All The Young Dudes