פיונה אפל Fetch the Bolt Cutters

בשיר הפותח את אלבום האולפן החמישי I Want You To Love Me שלה, שיוצא 8 שנים אחרי The Wheel of Idler, פיונה אפל מקבלת ומפנימה את מה שעבר עליה – הרע והטוב – מכיוון שזה מה שהוביל אותה להיות מה שהיא, גם מה שהיא לא. השיר מציב מגמה שעוברת לאורך האלבום: אפל לא שמה לעצמה גבולות. עשתה מה-בראש. זהו אלבום שכמעט כל שיר בו הוא חקירה עצמית בצלילים שמגיעים מהמקומות היותר מתוסבכים במוחה הקודח. מפרקת מוסכמות מקצועיות, סטנדרטים אסתטיים של עשית מוסיקה צפויה, המשמשים לעיוות תחושת העצמי שלנו.

Shameika מספר את סיפורה של אפל, שהתקשתה ליצור קשרים עם חברות בתיכון. אפל חוגגת כששמייקה – ילדה קשוחה מבית הספר שלה – אומרת לה שהיא לא צריכה להסתפק בבנות שלא רוצות להיות החברה שלה, ומנבאת שהיא לא תידחה לנצח. אפל מתארת את המודעות לעצמה כבעלת אופי עצמי שהמוזיקה ששלטה בחיי היומיום שלה כמעט בכל פעולה שגרתית.

"Fetch the Bolt Cutters", כשם האלבום, נוצר בהשראת סצנה בסדרה The Fall, כאשר ג'יליאן אנדרסון מפקח המשטרה אומר את המשפט "הביאו את חותכי הבריח" על מנת לשחרר את הנערה שעונתה.

השיר מדבר על מערכת היחסים של פיונה עם הדימוי העצמי שלה, ועל האופן הרע בו היא נשפטה בקריירה המוקדמת שלה. השיר הוא תגובתה אחרי שמצאה את דרכה ולא הייתה צריכה עוד לרצות את התקשורת. היא אומרת: "מה שיקרה, אני עדיין כאן".

ב – Under The Table היא מספרת סיפור על מסיבה, שלא רצתה להיות בה, ואכן מישהו פגע בה, והיא יוצאת נגדו בגלוי. השיר Evil is a relay sport מדבר על מציאות חייים תחרותית המדומה למירוץ שליחים אינסופי בו כל המעורבים מפסידים. מטפורת הגזע קשורה לביקורת על התחרות חסרת התועלת והבלתי הוגנת השולטת בחברה שלנו.

הזמרת-יוצרת בת ה -42 מוכיחה שהיא מסוגלת לצאת נגד בני הזוג, המלעיזים ואחרים שעשו לה דברים רעים, וכל זאת תוך בחינת ההתרחשות הפנימית במוחה התזזיתי.

מה שמבדיל את Bolt Cutters מאלבומיה הקודמים הוא שבפעם הראשונה הכף נוטה אצלה יותר לעבר חוסן אישי מאשר ייסורים. אפל מבינה איזה ביטחון או ערך עצמי ניתן למצוא מחוץ לאור הזרקורים. האלבום שהחל להיווצר באולפן בביתה, מציע מפת דרכים להבנת מי שאנחנו ולהתפייס עם מי שהיינו, לקחת אחריות על מעשינו הרעים יותר ולהגן על הטובים, ומבחינתה של היוצרת – להיות חזקה יותר, חכמה יותר, אך עדיין ביקורתית כלפי עצמה.

העוצמה בקולה של אפל יוצאת מפגיעות, כשהיא מעבירה סיפורים פמיניסטיים, על בני זוג פוגעים, קורבנות האהבה ומסיבות ארוחת הערב שהיא אינה יכולה להיות שקטה בהן. המוסיקב היא צלילים לא מזוקקים המייצרים תחושה שזה מגיע אצלה מהקרביים. ההפקה התזזיתית המתבססת הרבה על קצב, נשמעת לעיתים ניסיון פרוע לשקף את הכאוס שמתרחש במוח האנושי, כשהוא סוער ביותר. "Fetch the Bolt Cutters" הוא תיעוד של יוצרת חופשית ובלתי מתפשרת, סוג האמנות שאינה מתחשבת במיינסטרים, לעיתים גסה גולמית, נעדרת נגיעות של מפיקים המקדמים את מגמת הרדיו הידידותי, כמו באלבומיה בתשעים.

פיונה אפל Fetch The Bolt Cutters





1. I Want You To Love Me

2. Shameika

3. Fetch The Bolt Cutters

4. Under The Table

5. Relay

6. Rack of His

7. Newspaper

8. Ladies

9. Heavy Balloon

10. Cosmonauts

11. For Her

12. Drumset

13. On I Go

פיונה אפל – פייסבוק