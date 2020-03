האוסף הזה צפוי כמו שמש בקיץ 2017, כשפיל קולינס יחזור לבמה אחרי 6 שנים, שלפניהן הודיע על פרישה מהופעות. הוא נועד להזכיר שיש מה לשמוע מקולינס, שהוא עדיין חי ונושם כמו שאומרת כותרת ספרו האוטוביוגרפי – Not Dead Yet .

הלהיטים הגדולים, אם כי לא בדיוק אסופת של הסינגלים עצמם, אלא גרסאות הסינגלים שהופיעו באלבומים. בשירים אחדים – קיים הבדל. נכון, תצלומי עטיפות ה – 7"של הסינגלים קיימים על אלבום האוסף, אבל זוהי הטעיה מסוימת למי שמחפש אוסף של הסינגלים כפי שהוצאו, שהם די נדירים בשוק.

מה עוד יש להוסיף על המוסיקה של פיל קולינס? לא הרבה. מגדולי הזמרים הלבנים של הצליל השחור. האיש שבחר בהסבה לפופ ריתם נ' בלוז אחרי עידן הפרוגרסיב עם Yes. מרבית השירים עברו שיפוץ (Remastered), כך שהצליל בגדול נשמע crystal clear. קול נהדר. עוצמות נדירות. תזמורים פאנקיים מהוקצעים כמו ב – Hang In Long Enough . תקשיבו ל – Don't Lose My Number, שיר שאני שמח לגלות מחדש אפילו יותר מלהיט שחוק כמו You Can't Hurry Love או אפילו In The Air Tonight או אפילו ע"ח שקיעה בנוסטלגיה מעציבה ב – Against All Odds. אם בלדות שקטות – אני בוחר להתרפק על If Leaving Me Is Easy . אתם יודעים מה? גם על A Groovy Kind Of Love. אל תגידו את זה בקול רם, אבל אחרי האוסף הזה יש סיכוי שתחפשו כרטיסים להופעה של קולינס בלונדון הקיץ.

Disc: 1

Easy Lover – Philip Bailey & Phil Collins Two Hearts Sussudio I Missed Again Wear My Hat Don't Lose My Number You Can't Hurry Love Something Happened On The Way To Heaven We Wait And We Wonder Can't Stop Loving You Dance Into The Light It's In Your Eyes Hang In Long Enough Thru These Walls I Wish It Would Rain Down Both Sides Of The Story Love Is Like A Heatwave

Disc: 2

Going Back In The Air Tonight (Against All Odds (Take A Look At Me Now If Leaving Me Is Easy One More Night Separate Lives (Love Theme From White Nights) – Phil Collins And Marilyn Martin A Groovy Kind Of Love That's Just the Way It Is Do You Remember? Everyday True Colors You'll Be In My Heart The Least You Can Do Look Through My Eyes – Brother Bear Another Day In Paradise Take Me Home

Phil Collins The Singles

דירוג: