בוב גלדוף ניסה 2 איחודים הסטוריים במסגרת מופעי הצדקה שיזם. בפעם הראשונה, ב- Live Aid, הוא הצליח להשיג איחוד של לד זפלין. כעבור שני עשורים בלייב אייד 8 הדהים כשהביא לאיחוד של פינק פלויד עם רוג'ר ווטרס – אחרי מסע שיכנועים חסר סיכוי.

מאז עזיבתו של ווטרס מ -1985, היחסים בין חברי הלהקה הפכו קשים ביותר. האפשרות לאיחוד מחדש של הצדדים נראתה פחות מדמיונית.

בפועל קרה הלא יאמן: הם הניחו בצד את הבלגנים והמתחים לצורך מופע מהודק, בן ארבעה שירים.

, ארבעת המוסיקאים שילבו זרועות בהרמוניה, והעלו תקוות לסיבוב הופעות מלא. זה לא קרה, אבל הם עמדו במילה שלהם למופע של לילה אחד בלבד, בן 20 דקות בלבד. המופע מהדהד חזק יותר בדיעבד, לאור מותו של הקלידן ריצ'רד רייט בשנת 2008. שיאו של האירוע: הסולו המונומנטלי של דיוויד גילמור ב- “Comfortably Numb” שהגיע אחרי Breath, השיר Money ו – Wish You Were Here.

פינק פלויד מתאחדת עם רוג'ר ווטרס ב – Live 8 יולי 2005 Last Pink Floyd Reunion – Live 8 2005