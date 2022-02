השיר שהלחין נגן הקלידים של פינק פלויד, ריק רייט, עדיין מרטיט אחרי כל השנים האלו. The Great Gig In The Sky מ"הצד האפל של הירח" הוא קטע העוסק בפחד מהמוות ובדת. בלטה בו שירתה הזעקתית של הזמרת קלייר טורי.

בגיליון מרץ 1998 של Mojo, רייט הסביר: "עבורי, אחד הלחצים של להיות בלהקה היה הפחד המתמיד הזה למות בגלל כל הנסיעות שעשינו במטוסים ובכבישים המהירים באמריקה ובאירופה".

כשהלהקה עבדה על Dark Side of the Moon, לרוב השירים לא היו שמות. לקטע הזה הם התייחסו כ"המדור הדתי" או "קטע התמותה".

זהו אחד השירים המעטים של פינק פלויד שבהם השתמשה הלהקה בשירה נשית. אלן פרסונס, שעבד כטכנאי סאונד בהפקת האלבום, הביא זמרת שהכיר בשם קלייר טורי. פרסונס הסביר ב"רולינג סטון", 12 במרץ 2003: "היה צריך להגיד לה לא לשיר שום מילה: כשהיא התחילה לראשונה, היא שרה 'Oh yeah baby' וכל מיני דברים כאלה, אז היה צריך לרסן אותה. לא היה כיוון אמיתי – היא פשוט הייתה צריכה להרגיש את זה".

דיוויד גילמור: "חשבנו על זמרות מדלן בל או על דוריס טרוי, ולא האמנו כשהאישה הלבנה, פתחה את פיה, למשמע אזנינו, ויצא הצליל האורגזמי הזה שאנחנו מכירים ואוהבים."

בשלב מוקדם, זה היה קטע פסנתר שהלחין רייט שהלהקה לא ידעה מה לעשות איתו. כששירי האלבום התחברו, הם הקימו אותו לתחייה והפכו אותו לשיר. דיוויד גילמור הצטרף מאוחר יותר עם גיטרת הסלייד שלו, וכמבון נוספה השירה של והשירה של טורי

רייט: "כולם אהבו את רצף האקורדים. זו הייתה שאלה של 'מה עושים עם זה?' והחלטנו לגרום למישהו לשיר. קלייר טורי נכנסה והיא חשבה שאנחנו הולכים לתת לה את השורה העליונה והמילים. אמרנו, 'פשוט תעזבי את זה'. היא הייתה מבועתת – 'אני לא יודעת מה לעשות'. 'פשוט תיכנסי ותאלתרי'. זהמה שהיא עשתה, ויצא הקול היוצא הדופן והנפלא הזה".

פינק פלויד The Great Gig In The Sky

And I am not frightened of dying

Any time will do, I don't mind

Why should I be frightened of dying?

There's no reason for it, you've gotta go sometime

If you can hear this whispering you are dying

ואני לא מפחד למות

כל זמן יתאים, לא אכפת לי

למה אני צריך לפחד מלמות?

אין סיבה לזה, אתה חייב ללכת מתישהו

אם אתה יכול לשמוע את הלחישה הזאת אתה גוסס