פינק פלויד Wish You Were Here

השיר הוא על תחושת הניכור שאנשים חווים – פרשנות לאופן שבו מתמודדים עם נסיגה פיזית, נפשית או רגשית. "אז, אז אתה חושב שאתה יכול הבדיל גן עדן מהגיהנום/ שמיים כחולים מכאב

האם אתה יכול לאבחן שדה ירוק/ ממסילת פלדה קרה?"..

בפרשנות על האלבום "החומה" קובע רוג'ר ווטרס, כי ההשראה הייתה מחבר-מייסד הפינק פלויד סיד בארט שניסה להתמודד עם סכיזופרניה. רוג'ר ווטרס הוסיף שהשיר התבסס על שיר שכתב על ניתוקו של סייד בארט מהמציאות. סיפרו כי חבריו של סייד ערבבו את הקפה שלו עם ל.סי.די, מה שבסופו של דבר הוביל להתמוטטותו הנפשית.

השיר היה מקרה נדיר של שיתוף פעולה בין כותבי השירים הראשיים של פינק פלויד, רוג'ר ווטרס ודיוויד גילמור. גילמור כתב את ריף הפתיחה וניגן אותו באולפן בקצב מהיר. כאשר רוג'ר ווטרס שמע את זה, ביקש ממנו לנגן את זה לאט יותר. השיר נבנה משם, כאשר הצמד כותב את המוזיקה. ווטרס הוסיף את המילים.

כשהשיר מתחיל, הוא נשמע כאילו הוא מגיע מרדיו AM אי שם, מבטא את המרחק בין המאזין למוזיקה. עטיפת האלבום מכילה תמונות הנוגעות לנושא הניתוק. התמונה הבולטת מציגה 2 אנשי עסקים לוחצים ידיים, כאשר אחד מהם עולה באש.

על האלבום Wish You Were There

בקליפ – גרסה אקוסטית של דיוויד גילמור לשיר מ-2002.

So, so you think you can tell/ Heaven from hell/ Blue skies from pain

?Can you tell a green field/ From a cold steel rail

?A smile from a veil/ Do you think you can tell

?Did they get you to trade/ Your heroes for ghosts

?Hot ashes for trees?/ Hot air for a cool breeze

Cold comfort for change?/ Did you exchange

?A walk on part in the war/ For a lead role in a cage

How I wish, how I wish you were here

We're just two lost souls/ Swimming in a fish bowl

Year after year/ Running over the same old ground

And how we found/ The same old fears

Wish you were here