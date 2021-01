הגיע הזמן להמשיך, אבל החיוך שלו עדיין בעיניה זורח ובחלומות שלה הוא כל כך ברור, אבל היא תילחם ותמשיך לחיות תסריט מוכר כמו בכל אהבה נואשת שמשאירה צלקות. הוא שיקר לה, היא לא קלטה, ועדיין כשהיא קוראת בשמו – מרגישה שלמה. הרגש לא ינצח כל הגיון פמינסטי גא.

לינוי קנטור ו"פנטגון" עשו מהנרטיב רוק תחושתי, קו מלודי שמוליך את סערת הרגשות במסלול בעל קצביות מתפתחת לקראת שיא דרמטי בחיבור בין הקול הגבוה לצלילי הגיטרות והקלידים. יש כאן מה שפיל ספקטור, מפיק המוסיקה המהולל, כינה Wall Of Sound, שכבה המעניקה לשיר צליל אווירה יפה. עופר מאירי הוא הספקטור המקומי. לזמרת יש קול טוב, שרה ברגישות, מחלקת אנרגיות קוליות, ועם זאת, למרות השירה המתכוונת, דוברי אנגלית יזהו בעיה.

בלדת רוק בנויה על קו מתח קונסטרוקטיבי, משדרת כאב, מגובה בסאונד מהודק ומשדרג, מתפתחת לשיר שעולה על הנתיב המרכזי, כלומר – יש לפנטגון מקדם שיווקי מבטיח.

פנטגון Broken Mess בימוי ועריכה: דוד מיכאל שחר , צילום:לי זגנרייך

פנטגון Broken Mess מילים

I’m walking all alone/ Searching for a soul/ Without you, I’m lost

I don't feel alive anymore/ A void in my heart / Please don’t let go

And as I wander through the night/ I remember all your love

piercing through me / With no more goodbyes/ Or your angelic eyes/ I can't let go.

I should have known/ And seen your lies/ Oh my love

I tried so hard/ And when I call your name/ I feel so whole again

I can't stop falling into your light

Many years have passed / A thousand miles from you / A broken mess.

Places we called home/ Will keep me waiting/ for you to come

Now on my own / Without your warmth / I love you so

But it’s time to go / Forever in my heart/ And your smile shines so bright

In my dreams you are so clear

(C PART)

"Loud noises keep screaming in my head/ “Please don’t leave me here

So I’ll just fight and keep on living

פנטגון – פייסבוק