יפו על המפה, והפעם מסיבות שלא יעשו כותרות גדולות. פסטיבל יפו ג'אז חוגג שש בשלושה ימי מוסיקה (24-26.6) המוקדשים לשירים הגדולים מתוך מחזות הזמר הגדולים בהשתתפות 80 נגנים בהרכבים שונים. האירע יתרחש באודיטוריום מרכז המוסיקה העירוני תל אביב- יפו, שארית ישראל 10.

24.6 כל הכבוד – מחווה למחזמר קזבלן מאת יגאל מוסינזון המתרחש ב'שטח הגדול' ביפו. בין השירים: 'יש מקום', 'כל הכבוד', 'רוזה' ו'כולנו יהודים', שנכתבו על ידי עמוס אטינגר, דן אלמגור וחיים חפר, והולחנו על ידי דובי זלצר – ממשיכים ללוות את פס הקול הישראלי, והפעם יקבלו אינטרפרטציות ג'אזיות בהרכב שכולל את

עמיקם קימלמן סקסופונים וניהול מוזיקלי, דני גוטפריד פסנתר, עידן וליש טרומבון , רמי שולר ויברפון , דימיטרי גרודסקי בס , גיל לדין תופים, גלעד דוברצקי כלי הקשה.

24.6 I like to be in America – השירים הגדולים של 'סיפור הפרברים'.

מחזמר אמריקאי שעלה לראשונה בברודוויי בשנת 1957, הפך בהמשך גם לסרט באותו שם וזכה בשישה פרסי טוני למחזמר ובעשרה פרסי אוסקר לסרט, בהם לסרט הטוב. הסיפור, המוזיקה המתוחכמת, סצנות הריקוד המורחבות והתמקדות בבעיות חברתיות ציינו נקודה מפנה בתיאטרון המוזיקלי האמריקאי. בין השאר ייוצגו בערב מיטב שיר המחזמר בעיבודים חדשים עם גיל זוהר פסנתר וניהול מוזיקלי, משה "מוזס" סימן טוב שירה, גרגורי ריבקין חצוצרה, לני סנדרסקי סקסופון, אהוד אטון בס, ניר ברנר תופים, גלעד דוברצקי כלי הקשה.

25.6 מקי סכינאי – מחווה לקורט וייל.

המופע יוקדש לשיריושל ה מלחין היהודי-גרמני, שלאחר עליית הנאצים לשלטון, נמלט מגרמניה לפריז, שם החל לשתף פעולה עם המחזאי והמשורר ברטולט ברכט. בשנת 1935 היגר לארצות הברית, שם יצר במיוחד לתיאטרון ומחזות זמר. יצירתו הנודעת ביותר היא "אופרה בגרוש" משנת 1928, שנכתבה בשיתוף פעולה עם ברטולט ברכט ומכילה את שירו המפורסם ביותר של וייל, "מקי סכינאי". קורט וייל כתב מוזיקה לסרטים ולמחזות זמר מצליחים בברודווי ושיתף פעולה עם כותב המילים איירה גרשויין (אחיו של ג'ורג' גרשווין), והבמאי פריץ לאנג. מלבד "מקי סכינאי", בין שיריו המפורסמים "שיר אלבמה" (מתוך "מהגוני"), "סוראבאיה ג'וני" (מתוך "סוף טוב"), "יוקאלי" (מתוך "מארי גאלאנט") ו"שיר ספטמבר" (מתוך "חופשת ניקרבוקר") "דבר חרישית" (מתוך "מגע אחד של ונוס" ו"אבוד בין כוכבים" (מתוך המחזמר בשם זה). שירים אלה זכו למאות גרסאות כיסוי ומושמעים ללא הרף.

את הערב ינהל אומנותית הסקסופוניסט רוברט אנצ'יפולובסקי. ינגנו איתו גרגורי ריבקין חצוצרה, אריק נייסברג פסנתר, רם ארז בס, עמיר דוד תופים.

25.6 "לו הייתי רוטשילד – השירים הגדולים מתוך 'כנר על הגג'", מחזמר המבוסס על סיפורי "טוביה החולב" מאת הסופר היהודי שלום עליכם שהועלה לראשונה על בימות ברודווי בשנת 1964.

את המופע ינהל ממלו גייטנופולוס סקסופון/חצוצרה וניהול מוזיקלי, ואיתו ינגנו עופר שפירא סקסופון , איגור חודורובסקי פסנתר , אייל גנור בס, רועי קימלמן תופים.

25.6 My funny Valentine

– מחווה לריצ'ארד רוג'רס. רוג'רס היה מלחין יהודי-אמריקאי, שכתב מוזיקה ל-43 מחזות זמר בברודוויי (19 מתוכם עובדו לקולנוע) וליותר מ-1,000 שירים. בין מחזות הזמר להם הלחין מוזיקה ניתן למנות את "אוקלהומה!", "קרוסל", "אנני אוקלי אשת לפידות", "פאל ג'ואי", "דרום פסיפיק", "המלך ואני" ו"צלילי המוסיקה".

עדי ישעיה פסנתר וניהול מוזיקלי, חגית גולדברג שירה, דרור בן גור סקסופון , אלי מגן בס , רוני הולן תופים.

25.6 My favorite things – השירים הגדולים מתוך 'צלילי המוסיקה'

עלילת המחזמר המבוסס על ספר זיכרונותיה של מריה פון טראפ, Family Singers. העלילה מתרחשת באוסטריה ערב האנשלוס בשנת 1938, ומתארת את סיפורה של מריה, שמתחילה לעבוד כאומנת בביתה של משפחה גדולה, בזמן שהיא מחליטה אם להמשיך בהכשרתה להיות נזירה. היא מתאהבת בילדים, ולבסוף גם באביהם האלמן, קפטן פון טראפ. כאשר הקפטן מצווה לקבל משרה בחיל הים הגרמני, הוא מחליט להתנגד לנאצים. הקפטן ומריה מחליטים לברוח מאוסטריה לשווייץ יחד עם הילדים. המוזיקה למחזמר הולחנה על ידי ריצ'ארד רוג'רס למילים של אוסקר המרשטיין. בין השירים שהפכו קלאסיים "אדלווייס", "My Favorite Things",‏ "Climb Ev'ry Mountain"‏, "דו-רה-מי" וכן שיר הנושא – "The Sound of Music". ההפקה המקורית של ברודווי הועלתה ב-1959‏. בשנת 1965 יצא לאקרנים סרט קולנוע באותו השם בכיכובם של ג'ולי אנדרוס וכריסטופר פלאמר, אשר זכה בחמישה פרסי אוסקר.

מתן קליין – חליל הוא אשר על הניהול מוזיקלי, סלעית להב חליל, אביחי אורנוי חליל, אודי ורזגר חליל, טוקי שטרן פסנתר, אסף חכימי בס, רועי אוליאל תופים.

25.6 Let the sunshine in – השירים הגדולים מתוך 'שיער'

המחזמר נכתב בשנת 1967 ובין שירי המחזמר : Let The Sunshine In, Aquarius, Hair, I Got Life, Where Do I Go, Good Morning Sunshine, Donna, Manchester England England… השירים סובבים סביב נושאים כגון סמים, מין, מרד הנעורים, ביקורת חברתית ועל מלחמת וייטנאם בפרט – מנקודת מבטם של חבורת היפים מניו יורק, "ילדי הפרחים" של שנות השישים, הפעילים נגד מדיניות הגיוס של הממשל האמריקאי למלחמת וייטנאם, על שאיפתם לשלום, שוויון, אהבה, חופש ואחווה בין בני האדם.

טל בביצקי פסנתר, קלידים וניהול מוזיקלי, עדן הולן תופים ושירה מרק רוזן סקסופון, אילון תורג'מן גיטרה, מורן בראון בס וטרומבון, דורון רפאלי תופים וכלי הקשה

25.6 Waterloo – שירי להקת אבבא מתוך המחזמר Mamma Mia המבוסס על שירי להקת 'אבבא', מלהקות הפופ המצליחות בכל הזמנים, שהייתה לאחת מהרכבי הפופ הבינלאומיים הפופולריים ביותר בכל זמנים. שמו של המחזמר נלקח מלהיט מצעד-הפזמונים של הלהקה משנת 1975, "מאמה מיה". המחזמר כולל להיטים רבים, בהם: "Super Trouper",‏ "Lay All Your Love On Me", ‏ "Dancing Queen",‏ "Knowing Me, Knowing You",‏ "Take a Chance On Me",‏ "Thank You for the Music",‏ "Money, Money, Money",‏ "The Winner Takes It All",‏ "Voulez-Vous",‏ "SOS" ו-"Mamma Mia". למעלה מ-54 מיליון אנשים צפו במחזה, שהוצג באלפי מופעים ברחבי העולם, מאז הופעת הבכורה שלו, בשנת 1999. המחזמר זכה לעיבוד קולנועי בשנת 2008 בכיכובם של מריל סטריפ, קולין פירת', ופירס ברוסנן.

ורד דקל שירה והיא המנהלת המוסיקלית של המופע, ג'וי שכטר – פסנתר, אסף חכימי – בס – גאספר ברטונצ'ל תופים/

26.6 Summertime – השירים הגדולים מתוך"פורגי ובס" (Porgy & Bess)

אופרה עממית שהלחין ב-1935 המלחין היהודי-אמריקני ג'ורג' גרשווין. האופרה, שהוצגה לראשונה בברודוויי, מתארת את חיי השחורים בדרום קרוליינה שבארצות הברית, בסוף שנות ה-30 של המאה העשרים. שירים רבים מתוכה הפכו ללהיטים, בביצועים של ענקי הג'אז והבלוז, בהם לואי ארמסטרונג, אלה פיצג'רלד ומיילס דייוויס. בין שאר השירים ניתן למנות את It Ain't Necessarily So, I Got Plenty o' Nuttin', I Loves You Porgy וכמובן את המפורסם מכל השירים Summertime. האופרה זכתה לאין ספור הפקות ברחבי העולם ואף עובדה ב-1959 לסרט שביים אוטו פרמינגר, ייחודה של "פורגי ובס" הוא בשילוב שיצר גרשווין בין מרכיבים של מוזיקה תזמורתית אירופאית (עם מוטיבים יהודיים), לבין מוזיקת ג'אז שמקורה בקהילות אפרו-אמריקאיות. האופרה הייתה תחילה שנויה במחלוקת. היו מבקרים שהאשימו את גרשווין בגזענות, כיוון שהאופרה מציגה סטריאוטיפים מבזים כביכול של שחורים, אלא שגרשווין השתמש בתבנית על מנת ליצוק תוכן אמנותי והפך את הדמויות, שהיו מוכרות לכול, לתיאור ריאליסטי של אנשים בשר ודם. במשך הזמן התקבלה האופרה גם בקרב קהילת השחורים בארצות הברית ובמיוחד לאור התעקשותם של ג'ורג' ואיירה גרשווין, על כך שהתפקידים הראשיים יגולמו אך ורק בידי שחורים.

את המופע ינהל מוזיקלית דוד שטרית – פסנתר , גרגורי ריבקין חצוצרה, אהוד אטון בס , עמיר דוד תופים, הגר נבטי שירה.

26.6 What Is this thing called love – מחווה לקול פורטר.

קול פורטר הוא סינגר סונגרייטר, אחד מפסי הקול הבולטים ביותר במוסיקה האמריקאית במאה ה-20,מהראשונים במוסיקה האמריקנית, שכתב את המילים והלחנים של השירים גם יחד. פורטר חיבר מאות שירים למחזות זמר, לסרטים, לזמרים ידועים. שיריו רובם הפכו סטנדרטס ומבוצעים על ידי אמני ג'אז, פופ ורוק מאלה פיצג'ראלד דרך קליף רצ'ארד, רוד סטויוארט, צ'אט בייקר, דיאן קרול, ג'ון קולטריין, אני לנוקס, ננה מושקורי, סימפלי רד ועד ליידי גאגא. קול פורטר ניחן ביכולת מופלאה ליצור מנגינות ומילים ששיקפו והשלימו זה את זה לכדי מקשה אחת שנגעה בטעמם של קהלים מגוונים מבלי שיתפשר על אמירתו האמנותית, כשכל זה מעוגן בטעם מוזיקלי משובח, ידע רחב ברזי ההלחנה, ההרמוניה והתזמור והבנה מעמיקה של נפש האדם. רשימה חלקית משיריו: Night and day, Love for sale, Every time you say goodbye, What is this thing called love, I've Got You Under My Skin..

עמית פרידמן – סקסופון ינהל מוזיקלית, יונתן כהן סקסופון, קטיה טובול פסנתר, גיא לוי בס, שי זלמן תופים.

26.6 ברד ירד בדרום ספרד – השירים הגדולים מתוך 'גברתי הנאווה' (My Fair Lady)

את המחזמר המצליח מ-1956, כתבו המחזאי אלן ג'יי לרנר והמלחין פרדריק לאו בהתבססם על המחזה "פיגמליון" מאת המחזאי האירי ג'ורג' ברנרד שואו. בשנת 1964 יצא לאקרנים סרט באותו שם בכיכובם של אודרי הפבורן ורקס האריסון.

עלילת המחזמר מתרחשת בלונדון בתחילת המאה הקודמת ובמרכזה- ניסיונו של פרופסור היגינס, מומחה לפונטיקה, להפוך מוכרת פרחים המונית וחסרת חינוך ל"ליידי" בת החברה הגבוהה. מערכת היחסים בין המורה קר-המזג והמתנשא לבין תלמידתו הצעירה, הסוערת וגלויית הלב, מתפתחת לקומדיה מושחזת ורבת הפתעות, שבה גם רגעים נוגעים ללב. במחזמר זה משובצים כמה מהשירים הידועים ביותר בתולדות המחזמר העולמי – "הלילה טוב לרקוד", "ברד ירד בדרום ספרד", "רק עם טיפ טיפת מזל" ורבים אחרים.

אבי אדריאן פסנתר וניהול מוזיקלי, אריה וולניץ בס, איתן איצקוביץ' תופים.

26.6 Hopelessly devoted to you – השירים הגדולים מתוך 'גריז'

המחזמר משנת 1971 זכה להצלחת ענק (כ 3500 הצגות), וב 1978 הפך לסרט. עלילת המחזמר מתרחשת בסוף שנות ה 50, ועוסקת בבני נוער ממעמד הפועלים המגלים את המורכבות של האהבה ומתמודדים עם נושאים כמו עבריינות, מרד נעורים, חקר מיני בגיל ההתבגרות ומקובלות חברתית. בין כוכבי המחזמר והסרט – פטריק סוויזי, ג'ון טרבולטה, טריט ויליאמס וריצ'רד גיר. בין השירים המצליחים Hopelessly Devoted to You, Summer Nights, Grease Lightning, Sandy, You're the One That I Want, We Go Together. בהפקה מיוחדת ייעשה אחד הניסיונות המוזיקליים המעניינים ביותר בפסטיבל יפוג'אז להעביר את שירי הפופ והרוקנרול מהמחזמר, המאפיינים כל כך את סוף שנות ה 50 ותחילת שנות ה60, לשפה הג'אזית.

לטם עזנר פסנתר/שירה וניהול מוזיקלי, יונתן וולצ'וק טרומבון, מתן צ'פניצקי סקסופון, טל רונן בס, יונדב הלוי תופים.

26.6 I've got rhythm – אמריקאי בפאריז.

אמריקאי בפריז היא יצירה תזמורתית, תוכניתית שהלחין המלחין האמריקני ג'ורג' גרשווין ב-1928בהשראת נופיה המרהיבים והאנרגיה של בירת צרפת בשנות ה-20 של המאה ה-20. הסרט המוזיקלי מ-1951 בבימויו של וינסנט מינלי שנוצר על בסיס היצירה (מילים של איירה גרשווין, אחיו של ג'ורג') כלל קטעים מהיצירה בשילוב קטעי מוזיקה אחרים. בתפקיד הראשי – ג'ין קלי שגילם צייר אמריקני צעיר שמנסה להצליח בפריז. קלי אף יצר את הכוריאוגרפיה לסרט. לצדו שיחקה ורקדה לסלי קארון. השירים מתוך הסרט זכו לאין ספור ביצועים על ידי מיטב מוזיקאי הג'אז וביניהם ניתן למנות את Our Love Is Here to Stay, I Got Rhythm, I'll Build a Stairway to Paradise, S Wonderful Nice Work If You Can Get It, Embraceable You, Strike Up the Band

את המופע יובילו עמוס הדני (גיטרה, ניהול מוסיקלי) ודניאל לבנון (שירה) יחד עם שירה גבריאלוב שירה, עדי רנרט פסנתר, מארק רוזן סקסופון, יוראי אורון בס, אורן בלבן תופים

26.6 I say a little prayer for you – השירים הגדולים מתוך Promises, Promises

המחזמר הוא עיבוד של המחזאי ניל סיימון לסרטו של הבמאי בילי ויילדר, "הדירה". את המוזיקה של המחזמר, שעלתה בהצלחה רבה על בימות ברודוויי בשנים 1972-1968, כתב המלחין ברט בכרך בשיתוף פעולה עם כותב המילים האל דיויד, מיוצרי הלהיטים הגדולים ביותר בתולדות הפופ. בין שירי המחזמר את "I'll never fall in love again", "I Say a Little Prayer" ו- Promises, Promises . סיפור המחזמר עוסק בעובד צעיר בחברת ביטוח גדולה המנסה להתקדם בעבודתו על ידי השאלת דירתו למפגשי אהבים של מנהליו. שירי המחזמר זכו לאין ספור ביצועים על ידי גדולי הזמרים של התקופה, ביניהם, ארתה פרנקלין, דיון וורויק, בובי גנטרי, טום ג'ונס וג'וני מאטיס.

מרסלו נמי גיטרה וניהול מוזיקלי, אביחי אור נוי חליל , עודד מאיר טרומבון, אבי אדריאן פסנתר/קלידים, יוראי אורון בס, ג'וקה פרפיניאן כלי הקשה, דני בנדיקט תופים