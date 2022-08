פסטיבל הג'אז הפולני חוזר לתל אביב

אוהבי ג'אז: פנו את הערבים שבין ה-13 ל-15 בחדש הבא (ספטמבר) זהו שת"פ שלא יתכן בימים אלה בין פוליטיקאים: אמני ג'אז ישראלים ופולנים יגיעו לנגן משך שלושה ערבים במועדון גריי התל-אביבי. מדובר בשיתופי פעולה מיוחדים והפקות מקור ייחודיות לפסטיבל, בהפקתם המשותפת של מכון אדם מיצקייביץ' בפולין, המכון הפולני ת"א וקהילת הג'אז הישראלית. בניהולו של ברק וייס.

סצנת הג'אז הפולנית היא מהאיכותיות והחשובות בעולם. למרות זאת, קהל חובבי הג'אז בישראל כמעט ולא נחשף לג'אז הזה, ובוודאי לא לג'אז הפולני העכשווי, הנחשב מהחדשני והתוסס באירופה. אומני הג'אז הגדולים של המדינה מופיעים ברחבי האירופה ובארה"ב, מקליטים אלבומים בלייבלים החשובים בעולם, ויוצרים מוזיקה מקורית שמביאה לידי ביטוי את העושר המוזיקלי במדינה.

זה כבר הפסטיבל הפולני מס. 3. את הפסטיבל תפתח שלישיית מרצ'ין ואסילבסקי, – מההרכבים החשובים והמשפיעים בג'אז האירופאי והעולמי בעשורים האחרונים שמוציאים את אלבומיהם בלייבל החשוב ECM. הטריו , שזה לו ביקורו הראשון בישראל מזה 14 שנים- יגיש שתי הופעות: מופע פתיחה חגיגי לכבוד אחת מאגדות הג'אז האירופאיות, החצוצרן תומאש סטנקו, במלאת 80 להולדתו. המופע שני יכלול יצירות מאלבומם האחרון ועתיר השבחים En Attendant, אלבומם השביעי בלייבל ECM.

הסקסופוניסטית והחלילנית הצעירה מרתה וויג'יק Marta Wajdzik מהכוחות העולים בג'אז האירופאי, תגיע לראשונה לישראל עם רביעיה הכוללת את הפסנתרן החשוב פאבל תומאשבסקי. מדובר בנגנית המדורגת בין הטובים בגל חדש של סקסופוניסטים יצירתיים.

רביעיית כלי המיתר של פיוטר סטצ'ק Piotr Steczek יפגשו את הפסנתרן אוריאל הרמן ונגן כלי ההקשה מעיין דוארי לקונצרט שהופק במיוחד לפסטיבל.

zvu מפגש מרתק בין פסנתרן ואיש הקשה ישראלים מעולים עם ההרכב של הכנר הנודע. השישייה תבצע יצירות שנכתבו במיוחד לערב זה אותן כתבו הרמן וסטשק וכן עיבודים שנכתבו במיוחד לערב לשיר עם פולני ולשיר ישראלי מוכר ואהוב.

רביעיית הסקסופוניסט עמית פרידמן תנגן את המוזיקה של ברוניסלב קייפר, המלחין היהודי פולני, שהיגר לארה"ב עם עליית הנאצים לשלטון באמצע שנות ה-30. בארה"ב הפך למלחין הבית של MGM והלחין את המוזיקה לכמעט 150 סרטים הוליוודיים בתור הזהב ההוליוודי מאמצע שנות ה-30 ועד לסוף שנות ה-60, ובהם סרטיהם של האחים מרקס: A Night at the Opera ו- A Day At The Races, וסרטים חשובים אחרים, כמו: המרד על הבאונטי, האחים קרמאזוב, The Gold Slipper, The Red Badge of Courage ועוד.

גם השנה ימשיך הפסטיבל במסורת "מאלתרים שופן": הפקות מקור של הרכבים ישראלים איכותיים ומגוונים המפרשים בצורה ייחודית את הקומפוזיציות הנצחיות של המלחין הפולני הנודע פרדריק שופן, בחיבורים בין ג'אז, מוזיקה קלאסית מערבית ומקצבים ומלודיות מהמגרב, הודו אירן והמזרח התיכון.

מופע #1: "שופן במגרב": שלשיית דריה מוסנזון – דריה מוסנזון משלבת בנגינתה את המוזיקה האנדלוסית ממרוקו ואלג'יר, ג'אז ומוזיקה קלאסית מערבית. ההרכב שלה (פסנתר, עוד ודרבוקה) יפגיש את הקומפוזיציות של שופן עם המקצבים והמלודיות מהמגרב.

מופע מרכזי #2: "שופן בבטן הלווייתן": שלישיית עופר מזרחי – ההופעה של שלישיית עופר מזרחי בכנס הג'אז החשוב בעולם ג'אזאהד השנה, נחשבה בעיני רבים מהקולגות שלי להופעה הטובה בכנס. הטריו, משלב בין ג'אז, צלילי סיטאר הודי וצלילים ממרכז אסיה ומהמזרח התיכון ולוקח את המאזין למסע מרתק. לאן הטריו יקח את הקומפוזיוציות של שופן?

Marcin Wasilewski Trio